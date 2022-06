“El momento de actuar juntos ha llegado”: Gobierno promulga Ley Marco de Cambio Climático en el Día Mundial del Medio Ambiente

Esta mañana el presidente de la República, Gabriel Boric, y la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, promulgaron la Ley Marco de Cambio Climático, la que fue despachada por el Congreso Nacional el 9 de marzo de este 2022 y que pasó su último trámite en el Tribunal Constitucional el pasado 19 de abril. La Ley, institucionaliza la meta de la carbono neutralidad y la resiliencia al clima para el año 2050 en Chile, estableciendo obligaciones y facultades a nivel central, regional y local; instaurando instrumentos de gestión climática, sistemas de información y participación; y creando un sistema de monitoreo, reporte y verificación en 17 ministerios.

La actividad convocó a congresistas de las comisiones de Medio Ambiente y a organizaciones sociales en el parque Metropolitano de la comuna de Huechuraba, donde la ministra Rojas relevó las facultades que otorga la Ley para “delinear un desarrollo económico en armonía con el medio ambiente”.

“Hoy existe certeza científica de que el modo económico industrial que como comunidad hemos construído en los últimos dos siglos o podríamos pensar en un poco más de tiempo también, está dejando una huella imborrable en nuestro planeta. Un sistema económico que basa sus actividades en el uso del carbón, del petróleo y sus derivados y de otros combustibles fósiles tanto para sus procesos industriales como para procesos tan cotidianos como transportarnos, calefaccionarnos, y también alimentarnos. Estos gases de efecto invernadero que quemamos y que entran a la atmósfera son los culpables de que el planeta se haya calentado un poco más de un grado y esta es la principal razón por la cual estamos viviendo una crisis que ha desencadenado cambios sin precedentes en la escala planetaria”, sostuvo la secretaria de Estado.

Es así que la ministra aseveró que “la protección del medio ambiente debe transformarse en una pieza central y en una condición para el desarrollo”. En esa línea afirmó que “el momento de actuar juntos ha llegado”, considerando que los compromisos que Chile ha adoptado, por ejemplo, con la firma del acuerdo de París a través de los instrumentos como la estrategia climática a largo plazo y de la contribución nacional determinada, no son viables “sin un engranaje político y colaborativo que permita diseñar e implementar acciones para cumplirlas, y ese es el rol de la Ley Marco”, aseguró.

“Es una transformación que para tener éxito debe integrarse en el ADN de las decisiones que tomamos todos y todas en distinto nivel, debe ser empujada por todos y todas incluyendo las empresas, los municipios, las universidades, las organizaciones sociales y por supuesto el Estado”, manifestó.

Junto a eso, relevó que “gracias a esta Ley, la política ambiental será un tema de Estado no sólo realizado por el Ministerio que hoy día me toca presidir, sino en colaboración con la gran mayoría de los servicios públicos, por ejemplo priorizando transporte en bajas emisiones donde los trenes anunciados y muy aplaudidos recientemente en la cuenta pública tendrán un rol importante, donde las bicicletas tendrán un rol importante, todos estos son ejemplos de políticas ambientales”, indicó. P

Por su parte, el presidente Gabriel Boric, dijo esperar que la meta a la carbono neutralidad en el país se concrete antes del 2050 en cuanto el objetivo no radica en un acto de generosidad para las generaciones que vendrán sino “de nuestra propia supervivencia”, señaló el mandatario.

“Eso requiere una profunda transformación del Estado, por eso también es importante la presencia de otros Ministerios acá, son 15 si no me equivoco los Ministerios involucrados para las coordinaciones que vamos a tener que implementar desde el Estado, que se va a establecer como política de Estado, insisto, no de Gobierno, para poder cumplir con este tremendo objetivo y eso implica hacer las cosas de otra forma, dejar de considerar lo medioambiental como un eje sectorial y transversalizarlo en todas las políticas públicas del Estado chileno”.

Asimismo, el jefe de Estado consideró necesario que el país lidere el proceso por la disminución de los gases de efecto invernadero. “Lo decía en la Cuenta Pública: El mundo necesita a Chile por los tremendos potenciales que tiene en torno a energías renovables no convencionales, por la costa que tiene, por el cobre, el litio, la electromovilidad y por lo tanto no tenemos tiempo que esperar, además que ustedes saben que nuestro país es uno de los más afectados por las consecuencias de la crisis climática”, advirtió.