b583776d1d

352e480b5b

Política Partido Comunista en su aniversario: “El pueblo de nuevo tomará la batuta y pasará adelante con su voto por el Apruebo” En el acto de conmemoración, el timonel Guillermo Teillier respaldó la gestión del Ejecutivo, relevando los anuncios de la Cuenta Pública y asegurando que el propósito del Partido es "colaborativo en toda la línea". Maria Luisa Cisternas Domingo 5 de junio 2022 17:20 hrs.

Whatsapp Tweet

En un acto realizado en el Teatro Caupolicán, los y las militantes del Partido Comunista conmemoraron el aniversario N° 110 de la tienda política, al que concurrieron autoridades como la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, la senadora Claudia Pascual y el convencional constituyente Marcos Barraza. Las huestes recibieron el mensaje del timonel, Guillermo Teillier, quien reafirmó el compromiso del partido con la campaña del Apruebo para el plebiscito de salida del proceso constituyente y con el trabajo del Gobierno, destacando la gestión realizada en estos casi tres meses de administración. En cuanto al referendúm del 4 de septiembre, Teillier extendió la certeza y la confianza del Partido, de “que el pueblo de nuevo tomará la batuta y pasará adelante, con su voto por el apruebo” y es que más allá de los errores cometidos en el proceso constituyente, no hay punto de comparación con el mecanismo que gestó la Constitución del 80, afirmó. “Según el medio de comunicación, la red digital, ciertas agrupaciones de fantasía, fuera de plazo electoral, ya han invertido en las redes sociales más de 168 millones de pesos para promover el rechazo. Y ayer la derecha, la UDI y Renovación Nacional, se desprendieron de todo pudor y se suman a la ultra derecha republicana en la campaña por el rechazo. No es novedad, parece que la historia se repite. Pero igual vamos a triunfar”, sostuvo. Asimismo, consideró irracional “quedar atrapados en una constitución como la del 80, que no garantiza los derechos esenciales de las personas, en la que no existe perspectiva de genero, ni de la defensa de la naturaleza y el medio ambiente, que no cautela nuestras riquezas naturales, ni el derecho al agua. Que no reconoce a los pueblos originarios como tales ni sus derechos”. “Una constitución que no privilegia la vida digna por medio de salarios y pensiones decentes, o con una atención de salud para todos por igual y de viviendas adecuadas y suficientes. Una constitución no puede ser tal si no garantiza los derechos de las y los trabajadores, que son la mayoría y constituyen el factor principal de desarrollo y menos si mantiene a las regiones en una institucionalidad centralista que no les permite avanzar con esfuerzos y determinación propias”, añadió. Junto a eso, destacó los anuncios de la Cuenta Pública presidencial, en cuanto “significan avances imprescindibles para el momento que vivimos”, aseguró, con especial mención al Plan de Búsqueda de Desaparecidos en Dictadura y la Agenda Integral de Verdad, Justicia y Reparación a víctimas en el contexto del estallido social. “Como partido Comunista apoyamos todas estas medidas y otras anunciadas y los proyectos de carácter social, así como apoyamos la campaña contra el crimen organizado, el narcotráfico, el robo de madera, el desarme, con fortalecimiento de las policías y protocolos adecuados a los derechos de las personas, sin desestimar en nada la reforma a Carabineros”, afirmó. Por otro lado, Teillier consideró imprescindible atender la situación de los pueblos originarios. Y en cuanto al pueblo mapuche dijo creer firmemente “en el camino del diálogo, acordando soluciones a sus demandas”. “El sólo camino de la represión, no es la solución, como no lo es el de la violencia. Para que el Estado pueda reparar la deuda histórica es necesario avanzar en paz”, manifestó, relevando con eso el aumento del presupuesto para la compra de tierras de la Conadi, las posibilidades que abre la nueva Constitución y la presencia de las Naciones Unidas. “Puedo asegurar que nuestro propósito es colaborativo en toda la línea”, indicó el presidente del PC en relación al Gobierno. “Por cierto, también tenemos propuestas y sugerencias, es un derecho y un deber de todos los partidos que apoyamos al gobierno y formamos parte de él, en una relación coherente y enriquecedora“, puntualizó. “Les decimos a algunos pájaros de mal agüero, que pierden el tiempo buscando o pretendiendo ponernos en contraposición al gobierno. Somos un partido de convicciones profundas, creemos en los cambios, en el programa y somos un partido leal y firme en los compromisos”, agregó. Saludo del Presidente En el acto, el timonel del partido dio lectura del saludo que extendió el presidente de la República Gabriel Boric, quien se remontó a la fundación del partido Obrero Socialista por Luis Emilio Recabarren, el que luego devino en el partido Comunista de Chile. “La distancia del tiempo nos permite afirmar que aquel fue un momento clave de la historia del movimiento popular chileno. No se trató de un accidente ni menos de la idea de solo un individuo: fue la expresión de continuidad de un movimiento que, poco a poco, fue unificando trabajadores en torno a la idea de que solo organizados es posible cambiar las condiciones de vida y luchar contra la explotación“, manifestó el jefe de Estado. En esa línea el mandatario valoró la vocación de trabajo colectivo del PC. “Creo que es precisamente esa más que centenar historia, cargada de experiencia en la lucha política, la que les ha permitido percibir la densidad histórica del proceso en que estamos inmersos y actuar en consecuencia. Han sido grandes aliados y lo seguirán siendo. No tengo dudas”, expresó. En esa línea destacó el “horizonte utópico” compartido. “Aspiramos a una sociedad en la que cada uno de sus miembros aporte lealmente según sus capacidades, al tiempo que cada cual reciba según sus necesidades”, sostuvo. “Hoy, la tarea es sentar las bases para el despliegue de un nuevo pacto social, donde el centro esté en la dignidad de las personas y no en el lucro de unos pocos. Es motivo de satisfacción y confianza saber que marchamos juntos en esta inmensa tarea”, cerró el mandatario en su misiva.

En un acto realizado en el Teatro Caupolicán, los y las militantes del Partido Comunista conmemoraron el aniversario N° 110 de la tienda política, al que concurrieron autoridades como la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, la senadora Claudia Pascual y el convencional constituyente Marcos Barraza. Las huestes recibieron el mensaje del timonel, Guillermo Teillier, quien reafirmó el compromiso del partido con la campaña del Apruebo para el plebiscito de salida del proceso constituyente y con el trabajo del Gobierno, destacando la gestión realizada en estos casi tres meses de administración. En cuanto al referendúm del 4 de septiembre, Teillier extendió la certeza y la confianza del Partido, de “que el pueblo de nuevo tomará la batuta y pasará adelante, con su voto por el apruebo” y es que más allá de los errores cometidos en el proceso constituyente, no hay punto de comparación con el mecanismo que gestó la Constitución del 80, afirmó. “Según el medio de comunicación, la red digital, ciertas agrupaciones de fantasía, fuera de plazo electoral, ya han invertido en las redes sociales más de 168 millones de pesos para promover el rechazo. Y ayer la derecha, la UDI y Renovación Nacional, se desprendieron de todo pudor y se suman a la ultra derecha republicana en la campaña por el rechazo. No es novedad, parece que la historia se repite. Pero igual vamos a triunfar”, sostuvo. Asimismo, consideró irracional “quedar atrapados en una constitución como la del 80, que no garantiza los derechos esenciales de las personas, en la que no existe perspectiva de genero, ni de la defensa de la naturaleza y el medio ambiente, que no cautela nuestras riquezas naturales, ni el derecho al agua. Que no reconoce a los pueblos originarios como tales ni sus derechos”. “Una constitución que no privilegia la vida digna por medio de salarios y pensiones decentes, o con una atención de salud para todos por igual y de viviendas adecuadas y suficientes. Una constitución no puede ser tal si no garantiza los derechos de las y los trabajadores, que son la mayoría y constituyen el factor principal de desarrollo y menos si mantiene a las regiones en una institucionalidad centralista que no les permite avanzar con esfuerzos y determinación propias”, añadió. Junto a eso, destacó los anuncios de la Cuenta Pública presidencial, en cuanto “significan avances imprescindibles para el momento que vivimos”, aseguró, con especial mención al Plan de Búsqueda de Desaparecidos en Dictadura y la Agenda Integral de Verdad, Justicia y Reparación a víctimas en el contexto del estallido social. “Como partido Comunista apoyamos todas estas medidas y otras anunciadas y los proyectos de carácter social, así como apoyamos la campaña contra el crimen organizado, el narcotráfico, el robo de madera, el desarme, con fortalecimiento de las policías y protocolos adecuados a los derechos de las personas, sin desestimar en nada la reforma a Carabineros”, afirmó. Por otro lado, Teillier consideró imprescindible atender la situación de los pueblos originarios. Y en cuanto al pueblo mapuche dijo creer firmemente “en el camino del diálogo, acordando soluciones a sus demandas”. “El sólo camino de la represión, no es la solución, como no lo es el de la violencia. Para que el Estado pueda reparar la deuda histórica es necesario avanzar en paz”, manifestó, relevando con eso el aumento del presupuesto para la compra de tierras de la Conadi, las posibilidades que abre la nueva Constitución y la presencia de las Naciones Unidas. “Puedo asegurar que nuestro propósito es colaborativo en toda la línea”, indicó el presidente del PC en relación al Gobierno. “Por cierto, también tenemos propuestas y sugerencias, es un derecho y un deber de todos los partidos que apoyamos al gobierno y formamos parte de él, en una relación coherente y enriquecedora“, puntualizó. “Les decimos a algunos pájaros de mal agüero, que pierden el tiempo buscando o pretendiendo ponernos en contraposición al gobierno. Somos un partido de convicciones profundas, creemos en los cambios, en el programa y somos un partido leal y firme en los compromisos”, agregó. Saludo del Presidente En el acto, el timonel del partido dio lectura del saludo que extendió el presidente de la República Gabriel Boric, quien se remontó a la fundación del partido Obrero Socialista por Luis Emilio Recabarren, el que luego devino en el partido Comunista de Chile. “La distancia del tiempo nos permite afirmar que aquel fue un momento clave de la historia del movimiento popular chileno. No se trató de un accidente ni menos de la idea de solo un individuo: fue la expresión de continuidad de un movimiento que, poco a poco, fue unificando trabajadores en torno a la idea de que solo organizados es posible cambiar las condiciones de vida y luchar contra la explotación“, manifestó el jefe de Estado. En esa línea el mandatario valoró la vocación de trabajo colectivo del PC. “Creo que es precisamente esa más que centenar historia, cargada de experiencia en la lucha política, la que les ha permitido percibir la densidad histórica del proceso en que estamos inmersos y actuar en consecuencia. Han sido grandes aliados y lo seguirán siendo. No tengo dudas”, expresó. En esa línea destacó el “horizonte utópico” compartido. “Aspiramos a una sociedad en la que cada uno de sus miembros aporte lealmente según sus capacidades, al tiempo que cada cual reciba según sus necesidades”, sostuvo. “Hoy, la tarea es sentar las bases para el despliegue de un nuevo pacto social, donde el centro esté en la dignidad de las personas y no en el lucro de unos pocos. Es motivo de satisfacción y confianza saber que marchamos juntos en esta inmensa tarea”, cerró el mandatario en su misiva.