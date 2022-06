a5c6b0e372

Nacional Proceso Constituyente Camila Zárate: “Creo que existe una presión por parte del gobierno de Boric para no avanzar en cambios en materia ambiental” La convencional criticó que ninguna de las propuestas en este tema fueran aprobados por la comisión de Normas Transitorias. Diario UChile Lunes 6 de junio 2022 12:03 hrs.

La discusión en torno al medio ambiente en la Convención Constitucional han generado varias discusiones y el debate sobre las normas transitorias de la nueva carta fundamental no han sido la excepción. Así lo refleja la convencional e integrante de dicha instancia, Camila Zárate, quien sostuvo que “ha sido bien triste que se hayan rechazado todas las normas que habíamos elaborado en la comisión de Medio Ambiente. Hasta el momento, en el primer informe que sacamos no hay ninguna alusión o ninguna norma que provenga de nuestra comisión, de hecho, la única norma que pasó relacionada a estas materias era una norma de Codelco que tampoco formaba parte de los artículos que traíamos de la comisión de Medio Ambiente”. En ese sentido, la dirigente medioambiental recalcó que “ese es un proceso que para las organizaciones sociales que lo ven desde afuera es fuerte por todo lo que ha pasado, pero también saben que se ha visto una tónica durante este proceso. Nosotros en la comisión de Medio Ambiente sufrimos muchas veces el rechazo de nuestros informes, la primera vez prácticamente completo“. Por lo mismo, Camila Zárate sostiene que “creemos que varios artículos siguen representando la intención de generar cambios en la materia, pero ahora hay una situación particular, no solo por este rechazo, sino que también por lo que podría ser la presión que está haciendo el gobierno de Gabriel Boric en esta materia”. Respecto de este último punto, la convencional sostiene que “hay muchas normas en la comisión de Sistemas de Justicia, en la comisión de Formas de Estado, hay mecanismos directos de implementación de otros temas, pero vemos en el informe del gobierno de Boric que la intención es que no se haga nada en materia medioambiental hasta tener una nueva ley y eso es perjudicial por la misma experiencia que hemos tenido y ahí pongo de ejemplo lo que ocurrió con el código de aguas, todo el tiempo que tuvo que pasar para que fuera aprobada”. “Lo que una esperaría es que algunos mandatos al menos fueran autoejecutables, no con la intención de borrar la institucionalidad, sino que con la intención de que, por ejemplo, una comunidad ve que el Servicio de Evaluación Ambiental aprueba un proyecto que va en contra de lo que se establece a nivel constitucional, activar los mismos instrumentos y herramientas que tenemos hoy en día y aludir a la Constitución”, enfatizó Camila Zárate. Consultada por el director de Radio Universidad de Chile respecto de estas “presiones” a las que alude la convencional y que estaría ejerciendo el Gobierno, Camila Zárate recalcó que “creo que existe esa presión, puedo estar equivocada, pero es al menos lo que yo veo. El gobierno de Boric entregó un informe que, efectivamente, en materia ambiental no está proponiendo cambios y eso lo dije en su momento cuando llegó el informe, dejar las cosas como están no es aceptable para nosotros. Por tanto, si se deja así y se siguen las conversaciones con el Gobierno yo voy a estar en contra de eso. Pero veo que no hay mucho interés de avanzar en esta materia por parte de los convencionales y la conclusión a la que puedo llegar es que están siguiendo las directrices del gobierno de Gabriel Boric”.

