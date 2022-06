a5c6b0e372

76fd4b860a

Covid-19 Nacional Política Salud Dirigente de trabajadores de la salud por situación en los hospitales: “Diría que sigue estando peor” El secretario de la FENATS, Oscar Riveros, indicó que el aumento de casos de Covid 19 podría provocar un colapso del sistema como el que se registró el fin de semana en el Exequiel González Cortes. El Minsal informó hoy de 6 mil 533 nuevos contagios. Osciel Moya Plaza Lunes 6 de junio 2022 15:10 hrs.

Whatsapp Tweet

A más de dos años del inicio de la pandemia en nuestro país, el sistema de salud público continúa con el mismo déficit de infraestructura y de personal para enfrentar el aumento de los casos COVID 19 que se viene registrando en las últimas semanas. A esto se suma la aparición de virus respiratorios debido a las bajas temperaturas y la contaminación, lo que complejiza aún más el escenario. En paralelo, esta situación ha retrasado la atención de pacientes por otras patologías, lo que ha llevado a que hoy la lista de espera sea de 315 mil personas. Así lo reconoció el secretario general de la Confederación Fenats Nacional de Trabajadores de la Salud, Oscar Riveros Araya, quien indicó que lo ocurrido el fin de semana con el colapso de la atención en el Hospital Exequiel González Cortés es una muestra del panorama complejo que están enfrentando. El dirigente indicó que lo están viviendo es una continuidad de un proceso de mucha exigencia por la pandemia, la que vino a desnudar la crisis hospitalaria que tiene el país, y que a la sobrecarga de trabajo por el COVID 19 se suman las enfermedades respiratorias lo que genera un estrés mayor en el equipo de salud. Riveros indicó que lejos de haber mejorado en todo sentido el sistema para dar respuesta a la demanda, éste ha empeorado. “Diría que sigue estando peor. Nosotros venimos haciendo las denuncias de la falencia de la salud pública hace varios años no sólo no sólo por la pandemia. De hecho la pandemia misma desnuda lo que nosotros veníamos denunciando porque se tiene que recurrir a contratar mayor personal porque evidentemente que el que está no es suficiente”. Agregó que “si nosotros nos sorprendíamos porque había entre 30.000 y 50.000 personas en lista de espera, hoy son 315.000. Es decir, en la misma proporcionalidad en que fueron bajando los porcentajes de enfermos COVID (…) también fue aumentando inmediatamente la atención de personas que están retrasadas en su atención y que tiene que ver con la lista de espera. Entonces si usted me pregunta si estamos peor, diría que sí y eso demuestra los esfuerzos que han realizado los equipos de salud”. El dirigente de la Fenats Nacional afirmó que se observa en todo el país un aumento de las cifras de contagios COVID y de virus respiratorios, que de mantenerse podría colapsar el sistema público. “Claro que puede llegar a un peak que signifique colapso por lo menos territoriales ya va a depender de cada región, como las más grandes como Santiago, Concepción y Valparaíso que son las primeras que empiezan a dar los signos por tener la mayor densidad demográfica. Pero eso también significa que pasa lo mismo en otras regiones que siendo más pequeñas, en la misma proporción, sufren los colapsos porque tienen menos recursos, principalmente en los hospitales más chicos, que son de segundo y tercer nivel” indicó. “Si usted me pregunta que si pudiéramos entrar a un colapso, claro. No quiero ser un pájaro de mal agüero, estoy poniendo los pies en la tierra en que efectivamente esta situación de seguir subiendo nos puede afectar para llegar a un colapso en algún momento del proceso”, puntualizó el dirigente. COVID en el país De acuerdo con el informe dado a conocer por el Minsal, cuatro regiones superaron el umbral del 10% de positividad PCR: Valparaíso (17,40%), O’Higgins (16,10%), Metropolitana (16,02%) y Bío Bío (11,02%). El Ministerio de Salud informó 6.533 casos nuevos de COVID-19, con una positividad de 12,34% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 50.296 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 16,02%. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 3.756.220. De ese total, 38.469 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 3.658.226. En cuanto a los decesos, en las últimas 24 horas se registraron 18 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 57.991 en el país. A la fecha, 163 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 89 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 318 camas críticas disponibles para el paciente que lo requiera, independiente de la región donde se encuentre, informó el Minsal.

A más de dos años del inicio de la pandemia en nuestro país, el sistema de salud público continúa con el mismo déficit de infraestructura y de personal para enfrentar el aumento de los casos COVID 19 que se viene registrando en las últimas semanas. A esto se suma la aparición de virus respiratorios debido a las bajas temperaturas y la contaminación, lo que complejiza aún más el escenario. En paralelo, esta situación ha retrasado la atención de pacientes por otras patologías, lo que ha llevado a que hoy la lista de espera sea de 315 mil personas. Así lo reconoció el secretario general de la Confederación Fenats Nacional de Trabajadores de la Salud, Oscar Riveros Araya, quien indicó que lo ocurrido el fin de semana con el colapso de la atención en el Hospital Exequiel González Cortés es una muestra del panorama complejo que están enfrentando. El dirigente indicó que lo están viviendo es una continuidad de un proceso de mucha exigencia por la pandemia, la que vino a desnudar la crisis hospitalaria que tiene el país, y que a la sobrecarga de trabajo por el COVID 19 se suman las enfermedades respiratorias lo que genera un estrés mayor en el equipo de salud. Riveros indicó que lejos de haber mejorado en todo sentido el sistema para dar respuesta a la demanda, éste ha empeorado. “Diría que sigue estando peor. Nosotros venimos haciendo las denuncias de la falencia de la salud pública hace varios años no sólo no sólo por la pandemia. De hecho la pandemia misma desnuda lo que nosotros veníamos denunciando porque se tiene que recurrir a contratar mayor personal porque evidentemente que el que está no es suficiente”. Agregó que “si nosotros nos sorprendíamos porque había entre 30.000 y 50.000 personas en lista de espera, hoy son 315.000. Es decir, en la misma proporcionalidad en que fueron bajando los porcentajes de enfermos COVID (…) también fue aumentando inmediatamente la atención de personas que están retrasadas en su atención y que tiene que ver con la lista de espera. Entonces si usted me pregunta si estamos peor, diría que sí y eso demuestra los esfuerzos que han realizado los equipos de salud”. El dirigente de la Fenats Nacional afirmó que se observa en todo el país un aumento de las cifras de contagios COVID y de virus respiratorios, que de mantenerse podría colapsar el sistema público. “Claro que puede llegar a un peak que signifique colapso por lo menos territoriales ya va a depender de cada región, como las más grandes como Santiago, Concepción y Valparaíso que son las primeras que empiezan a dar los signos por tener la mayor densidad demográfica. Pero eso también significa que pasa lo mismo en otras regiones que siendo más pequeñas, en la misma proporción, sufren los colapsos porque tienen menos recursos, principalmente en los hospitales más chicos, que son de segundo y tercer nivel” indicó. “Si usted me pregunta que si pudiéramos entrar a un colapso, claro. No quiero ser un pájaro de mal agüero, estoy poniendo los pies en la tierra en que efectivamente esta situación de seguir subiendo nos puede afectar para llegar a un colapso en algún momento del proceso”, puntualizó el dirigente. COVID en el país De acuerdo con el informe dado a conocer por el Minsal, cuatro regiones superaron el umbral del 10% de positividad PCR: Valparaíso (17,40%), O’Higgins (16,10%), Metropolitana (16,02%) y Bío Bío (11,02%). El Ministerio de Salud informó 6.533 casos nuevos de COVID-19, con una positividad de 12,34% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 50.296 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 16,02%. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 3.756.220. De ese total, 38.469 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 3.658.226. En cuanto a los decesos, en las últimas 24 horas se registraron 18 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 57.991 en el país. A la fecha, 163 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 89 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 318 camas críticas disponibles para el paciente que lo requiera, independiente de la región donde se encuentre, informó el Minsal.