Nacional Política Proceso Constituyente Parlamentarios RN rechazaron dichos de ministro Jackson por cambios a la Constitución Según expresaron legisladores de oposición, el secretario de Estado “se equivoca” al poner en duda el avance del programa de gobierno de mantenerse la actual Carta Fundamental. Diario Uchile Lunes 6 de junio 2022 11:01 hrs.

Parlamentarios de Renovación Nacional cuestionaron en duros términos las declaraciones del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, quien puso en duda el avance del programa de gobierno si continúa rigiendo la actual Constitución. Al ser consultado en entrevista con El Mercurio sobre si debiesen plantear una alternativa desde el Ejecutivo en caso de que gane el Rechazo, la autoridad dijo que “las opciones que están en el plebiscito son dos y ambas abren una discusión que será del día después, en la que, por deber de prescindencia, el gobierno no debiera participar”. “Cualquier observador independiente podrá ver la actual y la nueva Constitución y preguntarse con qué marco es más factible realizar nuestro programa de gobierno. Por tanto, cuando yo dije en su momento que hay cosas de nuestro programa que no se podrían ejecutar con la Constitución actual, es porque hay un precedente que ocurrió en el segundo gobierno de Bachelet”, añadió. Por ello, aseguró que, de rechazarse la nueva Constitución, “tendremos que revisar cuáles son los mejores mecanismos para llevar adelante nuestro programa, pero muchas de esas reformas, con el marco constitucional actual, no se podrían llevar adelante”. Bajo ese contexto, el senador RN, Manuel José Ossandón, apuntó que “el ministro Jackson se equivoca, con la Constitución actual sí se pueden hacer muchas de las transformaciones, pero la verdad es que no queremos que siga esta Constitución. El 80% de los chilenos dijimos que no, queremos una nueva Constitución, pero que nos una, no una que nos desune y que nos transforma en ciudadanos de primera y de segunda”. En tanto, el diputado Eduardo Durán consideró que “lo que dice el ministro Jackson es una irresponsabilidad, porque durante la campaña también existía el escenario de que ganara el Rechazo y esta coalición oficialista nunca puso condiciones para cumplir sus promesas”. “Lo que hace Jackson es provocar miedo entre las personas que están por las transformaciones, pero que tienen lógicas dudas con los contenidos extremos de esta nueva Constitución”, agregó el legislador.

