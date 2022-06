8c13dd2f22

Entrevista Nacional Política Proceso Constituyente Catalina Pérez (RD): “La tercera vía es un permanente invento de la élite política y económica que le cierra los cambios a este país” La diputada consideró positivo que actores políticos y sociales transparenten sus posiciones en torno al plebiscito de salida y manifestó su apertura a generar coordinaciones “lo más amplias posibles con todos quienes estén por los cambios”. Natalia Palma Martes 7 de junio 2022 20:35 hrs.

A solo un mes de que la Convención Constitucional entregue el texto definitivo de la nueva Constitución, partidos políticos ya comienzan a tomar postura de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre. De este modo, colectividades como Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad -pertenecientes al actual gobierno del presidente Gabriel Boric- confirmaron una coordinación política para la campaña por el Apruebo, tras la realización del Comité Político Ampliado de ayer lunes. Mientras, los partidos de Chile Vamos -compuesto por Renovación Nacional, la UDI y Evópoli- oficializaron su respaldo a la opción de Rechazo a la propuesta de nueva constitución. Esto, luego que llevaran a cabo sus respectivos Consejos Generales el pasado sábado. A esa misma postura también han adherido miembros del Partido Republicano y una parte de la Democracia Cristiana, siendo su jefe de bancada, el diputado Eric Aedo, quien expresó en conversación con El Mercurio que “voy a esperar para dar mi decisión final el 4 de julio, pero lo que sí digo es que hoy, a la luz del día, estoy inclinado al Rechazo”. En conversación con Radio Universidad de Chile, la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, profundizó sobre la recta final del proceso constituyente y señaló que “me parece sumamente relevante que las distintas actorías políticas y sociales vayan tomando posición. Tenemos ya el borrador de una nueva Constitución que garantiza derechos, una hoja de ruta de cambios y creo que no se sostiene seguir escondiendo o disfrazando posiciones detrás de, por ejemplo, un supuesto ‘Plan B’ que no existe”. La legisladora consideró que “es positivo que las posiciones se transparenten para dar un mensaje claro también a la ciudadanía. Lo que nos jugamos el 4 de septiembre es la alternativa conciliar el proceso de cambios que la ciudadanía inició o cerrarles la puerta a dichos cambios”. Por ello, afirmó que “la tarea del Frente Amplio, así como la de los comandos que se han conformado por el Apruebo, está en difundir el contenido del nuevo texto constitucional, en sumar fuerzas, en exponer de manera clara cuáles son los ejes que esta nueva Constitución propone y que viene a transformar en lo cotidiano, pero también en lo estructural la vida de los chilenos y chilenas”. En ese sentido, apuntó que “para nosotros es fundamental crear una coordinación política entre los distintos comandos levantados tanto por Socialismo Democrático, como también y por, sobre todo, por la sociedad civil. Nos parece sumamente relevante que, desde distintos lugares, organizaciones, territorios comience a levantarse una campaña diversa, pero con un horizonte común”. “Creo que en este período de campaña el despliegue territorial va a ser fundamental, la capacidad de explicar nuestras ideas y combatir también las fake news, las mentiras que se buscan instalar, pero sobre todo la invitación que le hagamos a la ciudadanía a participar y a tomar el futuro de nuestro país en sus manos, más aún con voto obligatorio, donde todos y todas que quizá van a participar por primera vez de una elección van a poder pronunciarse respecto de las bases institucionales o la estructura normativa que va a guiar nuestra convivencia democrática, política, económica en los siguientes 50 años”, añadió. En cuanto a las posturas cruzadas que se han tomado colectividades, tales como en la DC, Pérez sostuvo que “es fundamental que los actores que no han tomado posición hoy día comprendan la relevancia histórica de la decisión que tomaremos el 4 de septiembre y se atrevan a tomar postura. Yo creo que lo que hace la senadora Yasna Provoste o el senador Francisco Huenchumilla es súper relevante para su sector político que tiene que confiar en el pueblo de Chile y en el camino de transformaciones que este ha iniciado”. Asimismo, planteó que una vez tomada esta determinación en torno al plebiscito “por supuesto que no solamente vamos a estar dispuestos, sino que deseosos de generar coordinaciones políticas lo más amplias posible con todos quienes estén por los cambios, por una nueva constitución de derechos y, en definitiva, por el Apruebo”. Respecto del ‘Plan B’ propuesto por la derecha para encausar el proceso constituyente, la diputada Catalina Pérez fue tajante en señalar que “quiero ser muy clara en esto y lo he dicho en otras oportunidades, no existe tercera vía porque no existe ni viabilidad política ni jurídica para iniciarla. La tercera vía es un permanente invento de la élite política y económica que le cierra los cambios a este país y es una historia bien repetida, cuyo final no sabemos si en el plebiscito de entrada al proceso ya nos invitaban a rechazar para reformar. Esa alternativa tuvo un 20%”. “Que vuelvan hoy día exactamente con el mismo mensaje creo que es faltarle el respeto a la inteligencia de los vecinos y vecinas, de la ciudadanía. La hoja de ruta de cambios es una sola, el 4 de septiembre, sin perjuicio de que las dos alternativas son válidas, seamos honestos en lo que perseguimos”, apuntó. En tanto, sobre las definiciones que se han tomado en la comisión de Normas Transitorias sobre el quorum de reforma a la nueva Constitución y el fin del Senado, la parlamentaria comentó que “es sumamente relevante dotar de estabilidad política a este proceso de transformaciones y que, por tanto, podamos llegar a los acuerdos necesarios para que el proceso de cambios ocurra en un marco de estabilidad que le dé confianza a la ciudadanía, la sociedad organizada y a los sectores políticos en términos generales”. “Si esa estabilidad se garantiza mediante los 2/3, 4/7 ahí vamos a estar. Siempre voy a ser partidaria de que los cambios avancen lo más rápidamente posible, pero creo que eso está cruzado con la necesidad de estabilidad que requiere nuestro sistema político y democrático. Por tanto, respetuosa del juicio que han emitido los convencionales y creo que da cuenta también de la responsabilidad con la que se mira este proceso”, aseveró.

