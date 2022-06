Agenda Constituyente: “Avances en las comisiones de cierre”

Previamente en Agenda Constituyente

"Agenda Constituyente" es un espacio pensado para dar seguimiento al trabajo de la Convención Constitucional (CC).

En nuestra columna anterior nos centramos en el cierre del debate constitucional y el inicio de la última etapa, basada en el trabajo de las comisiones de cierre: armonización, preámbulo y normas transitorias.

En esta entrega, vamos a reseñar los avances que ha habido en las tres comisiones antes señaladas y para ello es útil recordar que en mayo se constituyeron las comisiones encargadas del cierre del proceso constituyente, y que estas ya están trabajando para poder cumplir con el calendario que permita que el 04 de julio contar con un texto que sea sometido a plebiscito el 04 de septiembre de 2022.

Comisión de Preámbulo

La Comisión de Preámbulo es la primera comisión que ya completó su trabajo. Así, ya tiene un texto para proponer al Pleno. La Convención ha decidido que el texto de preámbulo deberá ser acordado por 2/3 de les constituyentes y se votará por párrafos y se admitirán indicaciones, con lo que el texto final puede sufrir variaciones.

El texto propuesto por la Comisión es:

Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático.

Considerando los dolores del pasado y tras un estallido social, enfrentamos las injusticias y demandas históricas con la fuerza de la juventud, para asumir esta vía institucional a través de una Convención Constitucional ampliamente representativa.

En este contexto, hemos decidido mirar hacia el futuro con esperanza y cambiar nuestro destino sin importar el origen, la condición o las creencias de cada cual, para construir una sociedad justa, consciente de su relación indisoluble con la naturaleza amenazada por la crisis climática, que promueva una cultura de paz y diálogo, con un compromiso profundo por los derechos humanos, la justicia, la igualdad y la libertad.

De esta manera, en ejercicio del poder constituyente, adoptamos la siguiente Constitución Política de la República de Chile.

En la discusión que se deberá dar en el Pleno para aprobar o rechazar o modificar el texto, es probable que la discusión se centre en el segundo párrafo y en particular en dos aspectos: la referencia al “estallido social” y a “la fuerza de la juventud”. Estos dos aspectos generan opiniones encontradas entre les constituyentes. Veremos qué fuerzas terminan imponiéndose en el texto final y cuánto ha operado la “domesticación” de la Convención frente a la campaña de los sectores privilegiados de la sociedad que quieren borrar toda referencia al contexto político y social que posibilitó este proceso constituyente: la Revuelta popular de 2019. Parece mejor no tener preámbulo a uno descafeinado y que no dé cuenta cabal del antecedente inmediato vital del proceso constituyente en Chile.

Comisión de Armonización

La Comisión de Armonización ha continuado con el trabajo de revisión del texto. Se sigue trabajando sobre el siguiente esquema:

Preámbulo

Principios y disposiciones generales

Derechos fundamentales y garantías

Naturaleza y medio ambiente

Participación democrática

Buen Gobierno y función pública

Estado regional y organización territorial

Poder legislativo

Poder Ejecutivo

Sistemas de Justicia

Órganos autónomos constitucionales

Reforma y reemplazo de la Constitución

Normas transitorias

La Comisión se encuentra trabajando sobre la base de un segundo borrador. Es importante considerar que la Comisión podrá hacer propuestas ante vacíos o inconsistencias, lo que tiene especial relevancia en el tema del quórum para la reforma constitucional que quedó pendiente de resolverse en las normas aprobadas previamente por el Pleno. Todo apunta a un quórum de reforma de 4/7 como regla general.

Comisión de Normas Transitorias

Finalmente, en cuanto a la Comisón de Normas Transitorias, esta ya entregó un primer informe al Pleno (Nº 106), donde se aprobaron 20 normas transitorias que se han incorporado al borrador de Constitución.

Entre las normas aprobadas, destacan:

La Constitución entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial dentro de los diez días siguientes a su promulgación. A partir de esta fecha quedará derogada la Constitución Política de la República de 1980.

El Presidente de la República elegido para el período 2022-2026 no podrá presentarse a la reelección para el período siguiente y continuará en el cargo con las atribuciones constitucionales para las cuales fue elegido

La regla de paridad de género a que se refiere el artículo 2, será aplicable a los órganos colegiados de elección popular a partir del proceso electoral nacional, regional y local que se lleve a cabo inmediatamente después de la entrada en vigor de esta Constitución

El legislador y los órganos de la administración del Estado deberán adecuar el contenido de la normativa relativa a la organización, funcionamiento e integración de los órganos del Estado Regional y de sus Entidades Territoriales, transferencias de competencias y los mínimos generales para los estatutos comunales en no menos de 6 meses antes de la elección de sus autoridades.

El Presidente de la República deberá presentar proyectos de ley que tengan por objeto la creación, adecuación e implementación de los siguientes sistemas; Sistema de Seguridad Social y Sistema de Cuidados en el plazo de 12 meses, Sistema Nacional de Salud en el plazo de 18 meses, y Sistema Nacional de Educación, Sistema de Educación Pública y Sistema Integrado de Suelos Públicos en 24 meses. Los plazos antes señalados se contarán a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución.

Dentro del plazo de 18 meses, el Presidente de la República deberá presentar un proyecto de ley modificatorio de la Ley Sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia para incorporar en esta los mecanismos de prevención, prohibición y sanción de la violencia contra la niñez y las además adecuaciones que correspondan conforme a las normas de esta Constitución.

Mientras no se promulgue la ley que regule el procedimiento para las acciones de tutela de derechos contempladas en los artículos [443. art. 72] y [444. art. 73], seguirán vigentes los auto acordados de la Corte Suprema sobre tramitación y fallo de las acciones constitucionales pertinentes. El tribunal competente para conocer de dichas acciones será la Corte de Apelaciones respectiva y sus resoluciones serán apelables ante la Corte Suprema.

Aún queda un conjunto importante de temas a resolver, uno de los cuales es si se establecerá un quórum especial para el periodo 2022-2026 a fin de evitar que el actual parlamento tome decisiones constitucionales sobre un texto que le afecta directamente. Luego del rechazo en el Pleno Nº106 a la norma que establecía un quórum de 2/3 para este periodo, es probablemente que, al resolverse el tema del quórum de reforma de 4/7 como norma general, no se haga referencia especial para el periodo 2022-2026.

Esta sigue siendo una discusión abierta. Lo que sigue pareciendo un contrasentido es que quienes justificaron un alto quórum para la Constituyente (2/3), ahora quieran bajarlo; todo parece apuntar a refrendar que hemos sostenido desde 2019, esto es, que el quórum de 2/3 no buscaba “grandes acuerdos”, sino que pretendía que sectores minoritarios mantuvieran el control sobre la Convención y, al no lograrlo, ahora que tienen una mayoría circunstancial en el actual Congreso, electo bajo reglas previas al futuro acuerdo constitucional, quieren aprovechar esa situación hasta 2026 para desmantelar el proceso constituyente.

Algunos sectores sostienen que la regla de 2/3 sí se justificaba para la Convención y no para sus reformas. Esto no tiene sentido alguno, al contrario, un órgano constituyente, creado al efecto, plebiscitado y con convencionales electos con dicho fin tenía toda la legitimidad para haber actuado con mayoría simple. En cambio, un órgano legislativo electo con reglas ordinarias y con el fin de producir un texto constitucional, no puede tener menores exigencias para adoptar acuerdos constitucionales que la convención. Esto es de una total incoherencia y se nos quiere presentar como una cuestión “evidente” cuando es un profundo error conceptual y político.

De esta forma, lo que está en riesgo es el respeto a las mayorías que se pronunciaron en 2020 sobre la necesidad de un proceso constituyente al margen del Congreso y el probable apoyo mayoritario a la nueva Constitución en septiembre de 2022.

A qué prestar atención estas semanas

Estas semanas debemos estar atentos a los resultados de las tres comisiones y a la aprobación del Pleno.

