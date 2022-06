a0a15f9ae7

3cfa991cdb

Política Proceso Constituyente Francisco Huenchumilla: “Si el Rechazo gana la derecha recupera el poder de veto que le dio la Constitución en los últimos 30 años” El senador de la Democracia Cristiana profundizó en su crítica a las propuestas de una "salida alternativa" al proceso constituyente y agregó que "no quiero que la DC se equivoque respecto del ciclo histórico que estamos viviendo". Diario UChile Miércoles 8 de junio 2022 11:42 hrs.

Whatsapp Tweet

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, se refirió a la definición que debe hacer su partido respecto del plebiscito de salida del proceso constitucional. Respecto de su decisión de expresar públicamente su molestia con la propuesta de una “salida alternativa al proceso”, el parlamentario señaló que “estamos en un punto central de lo que puede ser el ciclo histórico y político de Chile donde estamos ante la alternativa de tener una nueva Constitución, entonces me parece que los actores políticos tienen que mostrar sus caras derechamente ante la ciudadanía y no envolver sus objetivos de rechazo en base a una fórmula que nunca usaron durante los últimos 30 años”. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de su incredulidad a que existan sectores de centro izquierda que se inclinen por la opción Rechazo, el senador explicó que “he visto distintos actores de la centro izquierda más o menos críticos en la misma línea que lo hace la derecha, con las mismas dudas y los mismos argumentos (…) Si uno examina con frialdad y tranquilidad el contenido de la Constitución, nos encontramos con otra realidad como es la que expuso un banco norteamericano que dijo que la Constitución no es ni mala ni terrible“. El parlamentario añade que “si bien el proceso partió mal con una puesta en escena que contaminó el ambiente. Las formas le ganaron al fondo y eso lo he visto en el recorrido que he hecho conversando con la gente, respecto de la forma en la que los convencionales se comportaron en una institución pública elegida por la gente, que se supone es una institución seria pero que daba cuenta de un Chile distinto, entonces creo que esa forma contaminó el ambiente político y dio pie para que la gente discuta sobre eso y no del contenido”. En ese sentido, Huenchumilla recalcó que “la derecha, hábil como siempre en este tipo de materias estratégicas, se dio cuenta que tenía un pasadizo para sumar argumentos de decir que estaban por el rechazo a lo que agregó papel couché para presentar una cosa más amable frente a la ciudadanía”. “A mi juicio, la campaña que vamos a presenciar antes del 4 de septiembre irá en esa dirección. Es una nueva campaña refinada de esos sectores para que gane el Rechazo con lo cual digo yo la derecha recupera su poder de veto porque lo que hay ahora son promesas, nos pide un acto de fe, pero si ganara el Rechazo el 4 de septiembre el escenario político es que la derecha recupera, nuevamente, el poder de veto que le dio la Constitución en los últimos 30 años y lo que se acuerde será bajo ese poder de veto”, recalcó Francisco Huenchumilla. El senador de la falange añadió que “en política uno no puede hacer un acto de fe, sobre todo cuando la historia trabaja en contra de eso. La historia me ha dicho que acá lo que está en juego es el tipo de modelo de sociedad que tenemos y que ha defendido la derecha porque no quiere que cambie. Ese es el tema central y como la derecha ve que existe un pasadizo para ganar en el plebiscito y recuperar fuerzas”. Respecto de la decisión que tendrá que tomar su partido, Huenchumilla afirmó que “más allá de las formas y las discrepancias que uno pueda tener con aspectos puntuales del contenido de la nueva Constitución, los partidos políticos tienen una responsabilidad histórica de pronunciarse sobre ciertos eventos que acontecen en el país. Lo fue con el golpe militar, lo fue con la declaración de agosto de 1973, con la vuelta de la democracia, entonces no quiero que la Democracia Cristiana se equivoque históricamente respecto del ciclo histórico que hoy estamos viviendo”. En esa línea, el senador añadió que “si la Democracia Cristiana se pronuncia por el Rechazo significa que va a estar acompañada por quién, ¿por quién estará acompañada en esa campaña por el Rechazo? ¿Cuál será su domicilio después del 5 de septiembre? ¿Cómo hará política hacia adelante? No será que quedará completamente aislada, fuera de lo que ha sido históricamente su accionar en la centro izquierda en los últimos 30 años. Entonces, esas cosas son las que están en juego y por eso mi interés de que se tome una decisión colectiva correcta”. Revisa la entrevista completa acá:

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, se refirió a la definición que debe hacer su partido respecto del plebiscito de salida del proceso constitucional. Respecto de su decisión de expresar públicamente su molestia con la propuesta de una “salida alternativa al proceso”, el parlamentario señaló que “estamos en un punto central de lo que puede ser el ciclo histórico y político de Chile donde estamos ante la alternativa de tener una nueva Constitución, entonces me parece que los actores políticos tienen que mostrar sus caras derechamente ante la ciudadanía y no envolver sus objetivos de rechazo en base a una fórmula que nunca usaron durante los últimos 30 años”. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de su incredulidad a que existan sectores de centro izquierda que se inclinen por la opción Rechazo, el senador explicó que “he visto distintos actores de la centro izquierda más o menos críticos en la misma línea que lo hace la derecha, con las mismas dudas y los mismos argumentos (…) Si uno examina con frialdad y tranquilidad el contenido de la Constitución, nos encontramos con otra realidad como es la que expuso un banco norteamericano que dijo que la Constitución no es ni mala ni terrible“. El parlamentario añade que “si bien el proceso partió mal con una puesta en escena que contaminó el ambiente. Las formas le ganaron al fondo y eso lo he visto en el recorrido que he hecho conversando con la gente, respecto de la forma en la que los convencionales se comportaron en una institución pública elegida por la gente, que se supone es una institución seria pero que daba cuenta de un Chile distinto, entonces creo que esa forma contaminó el ambiente político y dio pie para que la gente discuta sobre eso y no del contenido”. En ese sentido, Huenchumilla recalcó que “la derecha, hábil como siempre en este tipo de materias estratégicas, se dio cuenta que tenía un pasadizo para sumar argumentos de decir que estaban por el rechazo a lo que agregó papel couché para presentar una cosa más amable frente a la ciudadanía”. “A mi juicio, la campaña que vamos a presenciar antes del 4 de septiembre irá en esa dirección. Es una nueva campaña refinada de esos sectores para que gane el Rechazo con lo cual digo yo la derecha recupera su poder de veto porque lo que hay ahora son promesas, nos pide un acto de fe, pero si ganara el Rechazo el 4 de septiembre el escenario político es que la derecha recupera, nuevamente, el poder de veto que le dio la Constitución en los últimos 30 años y lo que se acuerde será bajo ese poder de veto”, recalcó Francisco Huenchumilla. El senador de la falange añadió que “en política uno no puede hacer un acto de fe, sobre todo cuando la historia trabaja en contra de eso. La historia me ha dicho que acá lo que está en juego es el tipo de modelo de sociedad que tenemos y que ha defendido la derecha porque no quiere que cambie. Ese es el tema central y como la derecha ve que existe un pasadizo para ganar en el plebiscito y recuperar fuerzas”. Respecto de la decisión que tendrá que tomar su partido, Huenchumilla afirmó que “más allá de las formas y las discrepancias que uno pueda tener con aspectos puntuales del contenido de la nueva Constitución, los partidos políticos tienen una responsabilidad histórica de pronunciarse sobre ciertos eventos que acontecen en el país. Lo fue con el golpe militar, lo fue con la declaración de agosto de 1973, con la vuelta de la democracia, entonces no quiero que la Democracia Cristiana se equivoque históricamente respecto del ciclo histórico que hoy estamos viviendo”. En esa línea, el senador añadió que “si la Democracia Cristiana se pronuncia por el Rechazo significa que va a estar acompañada por quién, ¿por quién estará acompañada en esa campaña por el Rechazo? ¿Cuál será su domicilio después del 5 de septiembre? ¿Cómo hará política hacia adelante? No será que quedará completamente aislada, fuera de lo que ha sido históricamente su accionar en la centro izquierda en los últimos 30 años. Entonces, esas cosas son las que están en juego y por eso mi interés de que se tome una decisión colectiva correcta”. Revisa la entrevista completa acá: