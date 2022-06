c699d847f5

Nacional Política Loreto Rebolledo: “La crisis de La Red tiene que ver con el control de los medios de comunicación” “La crisis actual de la Red también tiene que ver con periodistas, con comunicadores, con personas que se han visto afectadas porque no han recibido sus sueldos", señaló la directora deI CEI U. de Chile. diario UChile Jueves 9 de junio 2022 16:57 hrs.

La Directora del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile Loreto Rebolledo, afirmó que la situación actual que vive el canal de televisión La Red, refleja una realidad que es histórica y estructural y que tiene que ver con el control de los medios de comunicación en el país. Sin embargo, afirmó que más allá de este tema, también hay que considerar la situación que viven los trabajadores y la precarización laboral que existe en los medios. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Rebolledo precisó que este control se ejerce en todos los medios de comunicación desde donde se instala una misma mirada, excepto los digitales que donde se puede observar una mayor diversidad. Rebolledo afirmó que “si miramos lo que ha sido tradicionalmente la prensa en Chile sabemos que lo que hay es un duopolio y en la televisión también vemos que hay una vinculación muy fuerte con grupos económicos, políticos, pero siempre se ha instalado desde allí una misma mirada. La Red fue algo distinto en términos de poner algo diverso”. Indicó que en ese caso puntual, este canal logró poner algo más fresco, un discurso más diverso, pero “la crisis por la cual está atravesando también nos demuestra que sus esfuerzos no tienen apoyo de otro orden, si no se producen cambios a otro nivel y tiene muchas dificultades para poder sobrevivir”. Recordó que no es la primera vez que este medio vive una situación similar, ya que años atrás, con otros dueños, hubo un intento por refrescar la programación y se vuelve a reiterar lo mismo y esto está muy ligado al aspecto económico. En relación a que la única forma que tiene un medio de sobrevivir sin subsidio es teniendo una línea editorial afín al modelo dominante, la profesional afirmó que la “publicidad es una cuestión que es esencial para la sustentabilidad de los medios, ya que no existe un Estado que garantice la diversidad de medios o que busque una manera de asegurar que exista ese pluralismo”. La académica precisó que “quien puede poner la publicidad, quien tiene la capacidad económica de hacerlo, de una u otra manera eso incide en las pautas, en lo que se dice y no se dice, etc. Por supuesto, que eso va permitiendo que se construya un discurso monolítico en ciertos temas y que no aparezcan otras voces”. En relación a la creación de los medios públicos, la profesional indicó que “el Estado tiene una participación importante en términos de la publicidad. En general, suele poner en determinados medios lo que de alguna manera condiciona, pero no resuelve el problema. Por lo tanto podríamos pensar que el Estado de una u otra manera asegura la publicidad estatal en diversos medios de modo que no esté capturado solo por algunos de ellos”. Rebolledo añadió que más allá de todo esto, es importante también poner la mira en lo que está pasando con los periodistas. “La crisis actual de la Red también tiene que ver con periodistas, con comunicadores, con personas que se han visto afectadas porque no han recibido sus sueldos. Hay una precarización de la labor periodística que es tremendamente fuerte y también hay que hacerse cargo. Lo hemos visto en distintas circunstancias del estallido social, lo duro que fue el salir a reportear a la calle y cómo tuvieron que pagar el pato, por decirlo en términos coloquiales, respecto de las líneas editoriales sobre todo la televisión”, indicó la directora del Instituto de Comunicación e Imagen de la U. de Chile quien recordó lo que sucedió con Francisa Sandoval, asesinada en el Barrio Meiggs. “Lamentablemente no son hechos aislados, hay algo que tiene que ver con la necesidad de garantizar la seguridad de los periodistas porque eso también permite la libertad de expresión, pero por otro lado tiene que ver con regular de cierta forma las relaciones laborales o las formas en que se contrata y se hace convenios en relación al periodismo. Esta vez tenemos una crisis porque no se han pagado los sueldos, ya hemos visto despidos fuertes en algunos canales. El fenómeno es bastante amplio” sustuvo Rebolledo. Sobre el tema de la seguridad que enfrentan los profesionales de la prensa, Rebolledo indicó que los que corren los riesgos son los que están cumpliendo con la función del periodismo, que es la denunciar, el mostrar la ropa sucia, las cosas que no se quieren ver. “Los que atacan a los periodistas están tratando de evitar que el periodismo cumpla su función que es la denunciar, que es la de visibilizar ciertas situaciones ya sea de corrupción, de maltrato, de cosas que no debería ocurrir”, puntualizó.

