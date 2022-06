c699d847f5

Nacional Política Proceso Constituyente Resultados Encuesta CEP: 37% aún no ha decidido cómo votará en el plebiscito de salida A pocos meses del proceso eleccionario, el sondeo mostró que un 27% de los consultados optaría por el Rechazo a la nueva Constitución, mientras 25% optaría por el Apruebo. Sin embargo, dicha diferencia estadísticamente no sería "significativa". Natalia Palma Jueves 9 de junio 2022 13:22 hrs.

El Centro de Estudios Públicos (CEP) presentó este jueves la Encuesta Nacional de Opinión Pública N° 86 de abril-mayo, para el cual fueron consultadas presencialmente 1.355 personas en 126 comunas del país. Los resultados fueron entregados por la coordinadora del área de Opinión Pública del CEP, Carmen Le Foulon, quien detalló la percepción de la ciudadanía ante el escenario nacional, que incluyó preguntas sobre el proceso constituyente, el gobierno y actores políticos. Respecto de las instituciones, ante la pregunta “¿Cuánta confianza tiene usted en cada una de las ellas?”, las universidades fueron las mejores evaluadas, con un 54%, seguidas por la PDI, con un 45%, y las radios, con un 44%. Por el contrario, los partidos políticos fueron los peores posicionados, con un 4%, seguidos por la Cámara de Diputados y el Senado, ambos con un 10%. Asimismo, cuando se les preguntó a los encuestados sobre cómo cree que es la actual situación política en Chile, un 44% consideró que es peor versus un 18% de quienes creen que es mejor. Un 33% dijo que es igual y un 5% no sabe o no respondió. Proceso constitucional Por otra parte, los resultados ante la pregunta: “Pensando en la Convención Constitucional, ¿usted preferiría convencionales que privilegien los acuerdos o sus propias posiciones?” Un 69% dijo estar por quienes privilegien los acuerdos, aunque tengan que ceder, presentando un aumento de 8 puntos porcentuales respecto de la medición anterior; mientras un 19% se cuadró con quienes defienden sus posiciones, aunque eso implique no llegar a acuerdos. Además, un 36% consideró que la nueva Constitución probablemente ayude a resolver los problemas, seguido por un 29% de quienes creen que empeore la situación actual. Un 26% dijo que probablemente deje las cosas igual y un 9% no sabe o no respondió. Sin embargo, frente a la intención de voto para el plebiscito de salida del 4 de septiembre, la opción de Rechazo obtuvo un 27% y la del Apruebo un 25%. En tanto, un 37% dijo que aún no la ha decidido y un 11% todavía no sabe o no respondió. Sin embargo, Foulon aseveró que “la diferencia entre el porcentaje que aprueba la nueva Constitución y la que rechaza no es estadísticamente significativa”. Entre las principales razones para aprobar, un 45% de los encuestados elegiría esa opción por la necesidad de cambios en el país, un 38% por los derechos sociales y justicia social, un 18% para mejorar el país y un 14% porque cree la Constitución vigente no responde a los desafíos actuales. Por contrapartida, un 59% votaría Rechazo por características de las y los convencionales y su trabajo, un 27% porque le parece mal la propuesta, un 19% porque está en desacuerdo con medidas específicas y un 13% por la politización del proceso y porque no representa a todos. Gobierno y personajes políticos En cuanto al gobierno del presidente de Gabriel Boric, un 49% dijo desaprobar la gestión del mandatario versus un 32% que lo aprueba. Un 14% no aprueba ni desaprueba y un 5% no sabe o no responde. Sobre los personajes políticos, se posiciona la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, como la mejor evaluada con un 37%, seguido del ministro de Hacienda, Mario Marcel, con un 34% y el presidente Gabriel Boric con un 32%. En tanto, los peor evaluados fueron los presidentes del PC, Guillermo Teillier, y de la UDI, Javier Macaya, ambos con un 13% y el senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, con un 14%.

