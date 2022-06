31c51561a1

Internacional Nacional Política Presidente Boric pidió el fin del “injusto e inaceptable” bloqueo a Cuba El mandatario intervino en el pleno de la IX Cumbre de las Américas, donde criticó la política excluyente de Estados Unidos y convocó a construir alianza continental para abordar el costo de la vida y a terminar con los paraísos fiscales. Osciel Moya Plaza Viernes 10 de junio 2022 15:21 hrs.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, hizo un llamado a terminar con el bloqueo al pueblo de Cuba, criticó las exclusiones de éste último país, además de Venezuela y Nicaragua, e instó a constituir una alianza continental para enfrentar el alza del costo de la vida en la IX Cumbre de las Américas que termina este viernes en Los Ángeles, California, Estados Unidos. En su intervención en el plenario de la instancia, el mandatario abordó otros temas como la crisis alimentaria, la migración, los derechos humanos, los paraísos fiscales y los desafíos medioambientales. Boric dijo que “estamos acá para dialogar para oír y por eso tenemos la más profunda convicción (…) que para que eso funcione de verdad no puede haber exclusiones. Acá debiéramos estar todos y no estamos todos. Porque no me gusta la exclusión de Cuba Venezuela y Nicaragua”. Explicó que estando todos presentes, se podría abordar la libertad de los presos políticos en Nicaragua y también “la importancia moral y práctica de terminar de una vez por todas con el injusto e inaceptable bloqueo de Estados Unidos al pueblo de Cuba. Esas cosas son importantes. Cuando estemos en desacuerdo como ustedes bien lo han dicho, nos los podamos decir a la cara. La exclusión sólo fomenta el aislamiento y no da resultados como históricamente hemos aprendido”. El mandatario chileno, reiteró su posición en materia de derechos humanos y consideró que son un “mínimo civilizatorio y promoveremos siempre, independiente del color político del gobierno que los vulnere y eso por cierto, tenemos que partir por casa, nos incluye a nosotros mismos. Por eso también nos entendemos como un gobierno feminista que defiende los derechos humanos de mujeres niñas y disidencias en todo lugar”. En este sentido, Boric afirmó que “lamentablemente los acuerdos adoptados son insuficientes y debemos avanzar más rápido, mucho más rápido. No es tolerable estimados colegas que en nuestro continente haya lugares donde se les siga negando su diversidad y su historia. Por eso aprovechamos esta instancia, para invitar a los poquitos países que aún no se han hecho parte de la convención Belém do Pará para abolir y erradicar toda violencia contra las mujeres y que se unan a este fuerzo, para que en la mitad de nuestro continente las mujeres puedan vivir en un ambiente libre de violencia”. En su mensaje a los presidentes en la cumbre, el mandatario se refirió a la invasión de Rusia a Ucrania y cómo a raíz de la sanciones económicas se está afectando la vida cotidiana de los pueblos producto de las cadenas productivas rotas, del aumento del costo de la vida y la seguridad alimentaria en riesgo. “Lo conversábamos recién con Panamá y por eso le tomo la palabra al Presidente (Joe) Biden en la buena y productiva reunión que tuvimos el día de ayer para convocar desde ya a un grupo de trabajo que establezca soluciones y acciones concretas que ayuden a los pueblos de América a enfrentar el alza del costo de la vida que sabemos además desestabiliza nuestras propias democracias”. En materia migratoria, dijo el jefe de Estado, “abordemos como corresponde la tremenda responsabilidad compartida que tenemos para, resguardando nuestras fronteras, acoger como bien decían quienes me antecedieron, la crisis humanitaria que significa viajar tantos kilómetros ya sea hacia el norte o hacia el sur, para tener una mejor oportunidad de vida”.

