Entrevista Nacional Política Proceso Constituyente Convencional Manuel Woldarsky y propuesta de senadores por quórum: “Me parece bastante triste el espectáculo que están dando” El representante de la Coordinadora Plurinacional cuestionó el proyecto de parlamentarios para rebajar a 4/7 el quorum para reformar la actual Constitución y dijo estar expectante al resultado de la votación que realizará la comisión de Armonización. Natalia Palma Sábado 11 de junio 2022 9:30 hrs.

Durante este fin de semana será que la comisión de Armonización llevará a cabo la votación de una serie de indicaciones, luego de un intenso trabajo que se extendió hasta la madrugada del pasado jueves, en la que redujo cerca de 127 artículos del borrador original. Asimismo, acordó una enmienda para establecer por regla general un quorum de 4/7 para reformar la Constitución. Esta señala que “los proyectos de reforma a la Constitución podrán ser iniciados por mensaje presidencial, moción de diputadas y diputados o representantes regionales, por iniciativa popular o iniciativa indígena. Para su aprobación, el proyecto de reforma necesitará del voto conforme de las cuatro séptimas partes de integrantes en ejercicio del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones”. De hecho, en la comisión de Normas Transitorias también se aprobó este quórum con el objeto de que el actual Congreso pueda modificar el texto constitucional, incluyendo un referéndum ratificatorio para materias específicas, el que deberá ser ratificado por el pleno el próximo martes 14 de junio. En conversación con Radio Universidad de Chile, el convencional de la Coordinadora Plurinacional y miembro de la comisión de Armonización, Manuel Woldarsky, profundizó sobre la recta final de la labor de la instancia- que entregará el proyecto final de nueva Constitución- y afirmó que “soy un convencido de que mientras más profunda sea la democracia, más cerca estaremos de la dignidad y creo que el trabajo que está haciendo la comisión es coherente con esa premisa”. “Lo vivo durante el trabajo de la comisión, por lo tanto, me declaro muy conforme y, por supuesto, expectante a lo que ocurre en la sesión de la comisión que va a determinar en realidad si acaso coincidimos en la interpretación respecto de aquellos pasajes de la Constitución que creíamos que debían ser refundidos o de cierta manera sometidos a una evaluación para ver si acaso somos correctos intérpretes”, recalcó. Asimismo, el convencional por el Distrito 10 aseguró que, dada la cantidad de indicaciones que tendrán que revisar desde este fin de semana, las sesiones podrían extenderse hasta el lunes. “Si no me equivoco, el mínimo de votaciones que debemos tener es de 1.375, que es la cantidad de ID (número de identificación de incisos aprobados por el pleno) que detectó Secretaría de la comisión”, dijo. “Auguro que van a ser jornadas bastante largas. El trabajo con la intención de lograr los consensos que permitieron llegar a las indicaciones no partió ayer (jueves), nosotros veníamos conversando desde el jueves de la semana pasada para poder lograr un texto que mantenga la esencia de lo que el pleno aprobó y, al mismo tiempo, sea coherente, congruente y consistente entre sí”, detalló. Por lo mismo, recalcó la importancia del resultado que pueda salir en la comisión, considerando que en el hemiciclo tendrán una sola oportunidad para ratificar la propuesta. “No tenemos más tiempo. Al proceso constituyente como lo conocemos le quedan aproximadamente 24 días y debemos marcar dos hitos. El primero, es el desarrollo de las sesiones de la comisión de Armonización donde si acaso el trabajo que proponemos es el correcto o hay algo que afinar y luego viene el trabajo del pleno, que es el momento, en el que tendría la única posibilidad de presentar indicaciones en el que algún convencional lo estime”. Con todo, aseguró que “vamos bien, de la primera contabilización de artículos que son 499 quedaron 372 según el último cálculo, eso podría variar; sin embargo, el número de artículos que hoy tenemos es sumamente representativo de las ideas matrices que levanta el proyecto de Constitución chilena”. Congreso Nacional y propuesta de quórum de 4/7 Por otra parte, abordó el proyecto presentado por los senadores de la DC, Ximena Rincón, Matías Walker y el independiente, Pedro Araya, para bajar a 4/7 el quórum para reformar la actual Constitución, el cual ha generado controversia, dado que diversos actores políticos apuntan a que la medida sería funcional a la opción de Rechazo. En ese sentido, señaló que “creo que el Senado está teniendo un comportamiento sumamente esperable, toda vez que no pasaron la evaluación política de la Convención y fue aprobada su disolución. Esto muestra un poco eso, la desesperación porque no se está haciendo lo que el Senado quiere y eso me parece del todo relevante porque muestra que los integrantes de ese órgano en el ejercicio del poder están más preocupados de mantener para sí ese poder, que derechamente de la democracia que deben proponerle al país”. “A mí me parece bastante triste el espectáculo que están dando, pero la verdad me tiene sin cuidado porque creo que los pueblos de Chile son sabios, que sabe determinar bien su destino y es en ese contexto que se da el proceso constituyente, no el proceso de temor que han generado los partidos que tienen representación senatorial, ni mucho menos aquellos que comenzaron la campaña del Rechazo en el momento en que se abrió la oportunidad constituyente”, sostuvo. Para Woldarsky “habla mal de las personas el tomar posición frente a un proyecto que todavía no se consolida, no se termina y eso muestra la verdad varias características que ha tenido el Parlamento chileno frente a cuestiones sociales profundas y graves que se han desarrollado y de las cuales el Estado no ha logrado ponerse a la altura”. Finalmente, el convencional planteó como importante que- a propósito de la cantidad de indecisos frente al plebiscito de salida que arrojó la Encuesta CEP- “la opinión pública se abra al debate. En un padrón en el que no más del 50% ha votado históricamente, que hoy estemos ad portas de una votación obligatoria y que, en mi opinión sea la más importante de todos los tiempos, creo que habla bien de la ciudadanía”. “A mí me gusta mucho saber que hay personas interesadas en el proceso constituyente y me mantengo al tanto de saber quiénes están entrando a adquirir ese interés y creo que eso es lo que está ocurriendo en este momento”, expresó.

