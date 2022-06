3d364cc07c

Medio Ambiente Gobierno decreta “alerta sanitaria” en Quintero y Puchuncaví y clases se reanudan este lunes Luego de una reunión en la que participaron diversas autoridades centrales y regionales se tomó la decisión de adoptar una serie de medidas que para mitigar los efectos de la contaminación en la zona. Diario UChile Sábado 11 de junio 2022 17:15 hrs.

Una serie de medidas que permitan el retorno de las clases en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví anunciaron las autoridades luego de una reunión que se realizó este sábado a raíz del nuevo episodio de intoxicación que se vivió esta semana en la zona. En la cita en la cual estuvieron presentes la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, la titular de Salud, María Begoña Yarza, el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca y los alcaldes de las comunas afectadas se pactaron una serie de medidas que permitan, en lo pronto, permitir el regreso de las clases que se vieron suspendidas luego del episodio de contaminación. En esa línea, la autoridad central anunció que se decretará Alerta Sanitaria en la zona, lo que conlleva una serie de medidas de mitigación respecto de las emisiones provocadas por las industrias del lugar, entre otras disposiciones. “La alerta sanitaria no solo nos pone permite disponer de recursos para actuar rápido, sino que aún más importante, es que nos pone una mirada más preventiva, tomando medidas anticipadas”, afirmó la ministra de Salud María Begoña Yarza. La titular de Medio Ambiente enfatizó que “usaremos las herramientas existentes en el marco legal para adelantarnos y prevenir episodios como los de los últimos días y así evitar futuras intoxicaciones. Que suspendan las empresas y no los colegios”. Explicó que a través de la alerta sanitaria y medidas provisionales de la SMA, cuando existan malas condiciones de ventilación o aumento de contaminantes, se actuará de manera preventiva hacia las empresas. “Las niñas y niños de Quintero y Puchuncaví no pueden seguir pagando el costo”, enfatizó. “La alerta sanitaria permitirá actuar rápido y en contexto de incertidumbre. Estaremos monitoreando las condiciones de ventilación. Si se pronostican malas, se paralizarán parcial o completamente las industrias. Si hay indicios de daño a la población, tomaremos medidas drásticas. La prioridad es la salud de las personas”, añadió la ministra Maisa Rojas. Por ahora la alerta sanitaria no tiene fecha de caducidad y estará acompañada de otras medidas como una serie de estudios que permitan conocer el impacto de los metales pesado en la comunidad, muestras que se comenzarían a recolectar durante el mes de julio. Para enfrentar la emergencia, la ministra Rojas comentó que la Seremi de Medio Ambiente de la Región de Valparaíso ordenó un ajuste de los planes operacionales de las empresas dentro del Plan de Descontaminación de Quintero y Puchuncaví, lo que implicará que las industrias deberán reducir emisiones en forma inmediata en periodos de malas condiciones de ventilación o derivados de otros eventos de emanaciones de contaminantes. La resolución otorga un plazo de 5 días a contar de su notificación para que las distintas fuentes informen los ajustes a las actuales medidas o señalen las nuevas medidas destinadas a la actualización de sus respectivos planes operacionales. A esto se suman las acciones ya tomadas por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) que ordenó a seis industrias disminuir sus actividades ante condiciones de mala y regular ventilación en un 70% y 50% respectivamente. Estableció medidas específicas a Codelco y AES Gener. Asimismo, ordenó a las empresas del parque industrial, la instalación de sensores en los contornos de instalación que nos entreguen mayor información para tomar medidas y nos permita una detección preventiva. Además, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, recalcó que “las empresas del cordón industrial tendrán que informar las medidas de carácter inmediato adoptadas para bajar los niveles de contaminación“, mientras que durante el próximo viernes, se deberán entregar actualizaciones respecto de los planes operaciones. De acuerdo a las autoridades, también se realizará un censo universal en las comunas de Concón, Puchuncaví y Quintero, cuyos resultados permitirán conocer la real afectación en las personas, más allá de los casos de intoxicación. Para el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca “hoy día, sin distinción, todas las empresas del complejo industrial tienen que pasar por los servicios de evaluación de impacto ambiental para actualizar sus resoluciones de calificación ambiental. Esto es fundamental para enviar un mensaje de confianza a una comunidad que ya no resiste más carga ambiental”. Las autoridades confirmaron que además se retomarán las clases en las comunas afectadas este lunes y para eso se harán muestreos en el lugar y se estará atentos a las condiciones de ventilación en la zona. Respecto de cambios a nivel legislativo, la ministra del Medio Ambiente adelantó que trabajan en proyectos de ley que apoyen los esfuerzos del gobierno por avanzar en la descontaminación. “Estamos trabajando en indicaciones para un proyecto que se haga cargo de la existencia de industrias que comenzaron a operar antes de 1997, que por lo tanto no cuentan con RCA, y que no se han ajustado a los estándares ambientales actuales. En un trabajo conjunto con los parlamentarios, buscamos que no existan diferencias y que todas las industrias deban cumplir adecuadamente y sean fiscalizables”, dijo. Además, se está trabajando en el proyecto de Ley de Delitos Económicos que contempla los delitos ambientales, para así contar con responsabilidades penales y proteger con rigor los derechos humanos y el medio ambiente. Foto: Captura de Pantalla YouTube.

