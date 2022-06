Analista Octavio Avendaño: “Bachelet podría asegurar un mayor respaldo al Apruebo”

e74e3e10a9

La presencia de la ex Presidenta Michelle Bachelet en el país, permitiría contrarrestar las críticas de algunos personeros de la ex Concertación al texto de la nueva Constitución y asegurar un mayor respaldo al Apruebo de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Así lo estima el sociólogo y analista político de la Universidad de Chile, Octavio Avendaño, quien abordó el escenario político, tras conocer la decisión de la Alta Comisionada para los DD.HH. de las Naciones Unidas de no repostular al cargo. El experto afirmó que si bien la ex presidenta da razones personales para no seguir en el cargo, “hay una agenda programada donde se va a contactar tanto con las fundaciones que han sido más cercanas a su persona, como al Colectivo Socialista (Convencionales) con Paulina Vodanovic (nueva presidenta del PS) y quienes en el mundo socialista tuvieron un protagonismo más o menos importante en la Convención. Lo más probable es que después de un receso normal con su familia, la presidenta Bachelet se involucre en la campaña a favor de la Apruebo y podría aportar en asegurar un mayor respaldo hacia el Apruebo de la nueva Constitución” El anuncio de la ex mandataria llega en un momento en que los grandes medios y las encuestas han posicionado al rechazo con una mayor preferencia. Al respecto, el académico afirmó que “hay una preocupación que es real porque las encuestas han sido bastante consistentes y no solamente tenemos lo que plantean las encuestas, sino que también hay otros antecedentes. Este plebiscito va a ser con voto obligatorio y por ende, el votante probable que logra reconocer las encuestas va a ser mucho más certero a los pronósticos o proyecciones que hicieron las encuestas antes de las elecciones de diciembre del año pasado, donde teníamos voto voluntario y era más difícil la predicción y por ello, las encuestas tendían a fallar. El margen de error era importante entre las encuesta a pesar de que para las segunda vuelta lograron ser más certeras” Avendaño agregó que las encuestas en la actualidad han sido más consistentes precisamente porque hay un votante probable que es superior al votante probable de las elecciones anteriores. Por tanto, “existe esta preocupación que es real en los círculos cercanos al Gobierno y lo más probable es que dentro de las motivaciones esté el factor de intentar apoyar para revertir la tendencia a favor de rechazo” Sobre el apoyo real que tendría la ex presidenta Bachelet, el analista señaló que su figura política “permitiría contrarrestar algunas críticas que se han formulado por parte de diversos personeros. Recordemos que cuando la Convención estaba en su fase final surgieron una serie de críticas como las del expresidente Ricardo Lagos y otras figuras de la ex Concertación que si bien no se mostraron favorables al rechazo, sí formularon críticas que en este momento han sido acogidos por la opinión pública como elementos para justificar el rechazo a la nueva Constitución. Entonces viene a contrarrestar ese tipo de opiniones de figuras que han sido centrales y participar aunque sea de manera indirecta, de lo que va a ser la campaña” Precisó que la Alta Comisionada “influye en una parte importante del electorado. Si tomamos en cuenta que hay una parte del electorado femenino, adulto mayor, según las encuestas, que se estaría inclinando por la opción de rechazo, quizás a ese sector lograría atraer o lograría influir la presencia de la presidenta Bachelet” Avendaño afirmó que si bien en el segundo mandato de la presidenta Bachelet tuvo muchas críticas y baja evaluación, la valoración que la opinión pública tenía de su carisma y su liderazgo eran independientes. “El segundo mandato, fue bastante convulsionado porque hubo fuerzas internas dentro de la propia coalición de gobierno que desestimaron o impidieron la concreción de varias reformas. Ahí queda queda completamente liberada de culpa la presidenta Bachelet en la opinión pública. Creo que hoy día la imagen de la presidenta Bachelet en la opinión pública es bastante positiva al punto que ha logrado incluso marcar preferencia en alguno de las encuestas”.

