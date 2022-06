“Es tiempo de volver a Chile”: Michelle Bachelet anuncia que dejará la ONU

Fue en la última sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, que la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció que no buscará un segundo mandato de cuatro años como Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, luego que culmine su período el próximo 31 de agosto.

“Será la última vez en la que informo” indicó, compareciendo ante el organismo y proyectando el ocaso de un cargo que asumió desde el 2018.

La decisión de la exmandataria se da luego de su visita a China, la que fue catalogada como desastrosa por parte de Human Rights Watch, desde donde acusaron a la autoridad de haber adoptado “la retórica de Pekín”. Así denunció Kenneth Roth, director ejecutivo de la ONG, aludiendo a una pasividad de Bachelet ante las detenciones masivas y los abusos en Xinjiang.

De todas formas, las razones detrás de esta resolución no estarían ligadas con hechos coyunturales, considerando que Bachelet habría comunicado la decisión hace dos meses atrás al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Luego de su última comparecencia en el consejo de Derechos Humanos, Bachelet volvería a referirse a su deliberación mediante su cuenta de Twitter, apuntando a motivos personales.

“No buscaré un segundo mandato por motivos personales. Es hora de volver a Chile y estar con la familia. Insto a los Estados a que identifiquen un terreno común para lograr soluciones a nuestros desafíos compartidos en materia de derechos humanos”, sostuvo.

Minutos luego del anuncio, el Presidente de la República, Gabriel Boric, a quien Bachelet extendió su respaldo público en el marco del proceso eleccionario presidencial del 2021, reaccionó ante la noticia con un “bienvenida de vuelta”.

Today, I briefed @UN_HRC, opening my last session as High Commissioner. I will not be seeking a second term for personal reasons. It is time to go back to Chile & be with family. I urge States to identify common ground to achieve solutions to our shared human rights challenges.

— Michelle Bachelet (@mbachelet) June 13, 2022