Michelle Bachelet: “Chile está viviendo un momento muy importante en su historia. Por eso quiero estar ahí”

Como un momento histórico en el cual quiere estar presente calificó la expresidenta Michelle Bachelet este último tramo del proceso constituyente que culminará con el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre donde se deberá votar por la propuesta constituyente que presentarán los convencionales el 4 de julio venidero. La exjefa de Estado argumentó así su decisión de dejar su cargo como Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que dio a conocer durante esta jornada, señalando que retornará a Chile el próximo mes de agosto. “Mi familia me necesita allí y porque mi país me necesita ahí. Quiero decir que no he pedido algo en específico, pero quiero estar ahí porque creo que Chile está viviendo un momento muy importante en su historia. Por eso quiero estar ahí y por supuesto, dedicando un poco de tiempo a mi familia”, precisó. En ese sentido recordó que desde el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) ocupó cargos de representación pública. “Después de tantos años como ministra, Presidenta, ONU Mujeres, Presidenta, Alto Comisionado… creo que es hora, es hora de volver”, agregó. La determinación de Bachelet fue calificada como positiva en esta última etapa del proceso constituyente que enfrenta el país y donde desde el oficialismo se espera que se apruebe la propuesta de nueva carta fundamental que será entregada al Presidente Gabriel Boric el próximo 4 de julio. Al respecto, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vidanovic, sostuvo que “su presencia en Chile puede ser un gran aporte a la campaña del Apruebo”. “Su presencia, su rol en ambos gobiernos, su capacidad de haber puesto en acción una reforma constituyente de la envergadura que hizo ella y su compromiso con el cambio constitucional están claros y por lo tanto ella definirá de qué manera va a participar de esta campaña”, subrayó la dirigenta política. A su turno, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, comentó que “ella ha sido presidenta de Chile dos veces, es una figura nacional e internacional y algo de influencia y creo que eso serviría mucho al Apruebo”. Foto: Agencia Aton

