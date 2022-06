5aea318ce6

Nacional Política Proceso Constituyente Pleno de la Convención discute último informe de la Comisión de Normas Transitorias La instancia deberá pronunciarse sobre un total de 38 disposiciones, entre las que destaca el quorum de 4/7 y el término del Senado en 2026. Previamente, el hemiciclo aprobó la propuesta de la Mesa para la entrega del proyecto de nueva Constitución. Natalia Palma Martes 14 de junio 2022 12:15 hrs.

Este martes el pleno de la Convención desarrollará la votación de la segunda propuesta de la comisión de Normas Transitorias, en su última oportunidad para definir las regulaciones para avanzar de la actual a la nueva Constitución, de ser ratificada. En concreto, los convencionales deberán pronunciarse sobre un total de 38 normas, entre las que destaca aquella que establece el quórum que necesitará el actual Congreso para reformar la nueva Carta Fundamental, el que- tras el acuerdo alcanzado entre colectivos de izquierda- se determinó uno de 4/7, junto con un mecanismo de referéndum ratificatorio para materias específicas. Asimismo, se encuentran las reformulaciones a los artículos que apuntan al término del Senado a partir de marzo de 2026 y la gradualidad con que se llevará a cabo la jubilación de jueces y juezas en el Poder Judicial. De este modo, los artículos que alcancen los 103 votos requeridos en el plenario serán derivados a la comisión de Armonización, la cual estará encargada de presentar la última versión de la nueva Constitución. Ceremonia de entrega del proyecto de nueva Constitución Previamente, el hemiciclo aprobó por 89 votos a favor, 11 en contra y 32 abstenciones, la propuesta de la Mesa Directiva sobre la forma en que se hará entrega del proyecto de nueva Constitución, la cual finalmente se realizará en una ceremonia convocada el lunes 4 de julio a las 10.00 horas en el Salón de Honor del Congreso Nacional. Con esto, se hará cierre de la redacción de la Carta Magna mediante la entrega al presidente Gabriel Boric del texto emanado de la Convención Constitucional, momento que dará paso a la disolución oficial del organismo. Sin embargo, para la ocasión no está contemplada la asistencia de ex autoridades ni de ex presidentes de la República, quienes no serán invitados por motivos de aforo, según adelantó el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez. Pleno Sesión N°107 – Convención Constitucional Chile – 14/06/2022 https://t.co/aAYvMY6KIc — Chile Convención (@convencioncl) June 14, 2022

