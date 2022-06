18ab33eb27

Nacional Política Fracaso garantizado: Republicanos ingresa acusación constitucional contra ministra Siches sin contar con apoyo entre sus propios parlamentarios La denuncia es por la situación de violencia que se registra en la Macrozona Sur, pero no fue firmada por todos sus parlamentarios. La diputada Gloria Naveillán sostuvo que no es una buena estrategia política. Raúl Martínez Miércoles 15 de junio 2022 17:58 hrs.

A pesar de contar con el respaldo de sólo parte de su bancada, el Partido Republicano materializó la acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Izkia Siches, a quien responsabilizan de la situación de violencia que se vive en la Macrozona Sur, específicamente en las provincias del Biobío y Arauco y la Región de la Araucanía. Según precisaron la tarde de este miércoles en el Congreso Nacional, el documento consta de tres denuncias: comprometer gravemente el honor de la nación; comprometer gravemente la seguridad de la nación; y dejar sin ejecución la Constitución y las leyes. Los parlamentarios que anunciaron la presentación del libelo acusatorio, señalaron que es en todo el país donde se registran hechos de violencia y delictivos incluyendo la presencia de cárteles de la droga en el norte del país y en la Región Metropolitana, además de lo que ocurre en la Macrozona Sur. Pero la demanda que apunta a la destitución de la jefa de gabinete, está destinada a fracasar ya que no cuenta con el apoyo de todos sus parlamentarios, como es el caso de la representante por la Araucanía, Gloria Naveillán, quien dijo que es una mala estrategia política. La legisladora indicó que el gobierno “tiene serios problemas para organizarse, ponerse de acuerdo y me parece que hacer hoy día una acusación constitucional contra la ministra del Interior, si bien se lo merece porque la verdad sea dicha, ¡por dios que ha metido la pata de manera contundente! Pero creo que esto lo único que va a lograr finalmente es agrupar y aunar a las fuerzas que hoy están divididas. Me parece que no es una buena estrategia política”. Consultada sobre el tema, la diputada comunista Karol Cariola calificó la presentación como “absolutamente fuera de lugar” y agregó que “sencillamente ha sido muy poco seria”. “Presentar una acusación constitucional casi un mes después de haberla anunciado da cuenta no solo de que tienen el respaldo político, sino que ni siquiera tienen los argumentos reales para poder llevar adelante una acusación constitucional”, apuntó la parlamentaria. Cariola abundó en el tema afirmando que “este es el momento de contribuir. El gobierno ha hecho un llamado nacional a poder unificarnos en función de poder buscar mecanismos para la lucha contra el crimen organizado, para establecer medidas en materia de seguridad nacional, para resguardar la seguridad de los chilenos y chilenas. Hacer una acusación constitucional en este momento, creo que no contribuye y solo ayuda a quienes hoy día están incentivando la inseguridad y la coordinación del crimen organizado”. Incluso, desde la UDI insistieron que la propuesta de los republicanos era extemporánea, adelantando así que no respaldarán el documento. Imagen Agencia Aton

