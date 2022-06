5ab80799a5

Nacional Política Diputado Jorge Rathgeb: “El Estado y las empresas hacen vista gorda del robo de madera” El legislador indicó que las fuerzas desplegadas en la zona no cuentan medios adecuados para su protección ante cualquier delito y después son juzgados por sus acciones. Diario Uchile Jueves 16 de junio 2022 11:44 hrs.

El diputado de RN por la Región de la Araucanía, Jorge Rathgeb, reconoció que las empresas forestales y los organismos del Estado, hacen la vista gorda frente a los delitos del robo de la madera que se registran en la zona. En conversación con Radio y Diario de la Universidad de Chile, el legislador abordó el escenario que se vive en la zona, la renovación del Estado de excepción acotado y el robo de madera que se registra en la Araucanía. El diputado afirmó que lamentablemente este tipo de delitos como el robo de madera, está llenando la agenda noticiosa y se considera que es más importante que la producción de alimentos que están siendo afectados por la violencia en la Araucanía. Precisó que en este delito, que cobró notoriedad tras la difusión de un video que captura un ataque en Curanilahue y que fue informado a las fuerzas desplegadas. “Hay cierta complicidad de las mismas empresas forestales, porque si quisieran detectar quiénes son las personas que roban, podrían con los recursos que tienen con la tecnología que tienen, detectar el día que el árbol cae, el día que el árbol es transportado y dónde llega”. Agregó que el Servicio de Impuestos Internos debe fiscalizar de dónde salió la madera, dónde está la guía de despacho para determinar quiénes realizan el robo. “Se hace vista gorda de parte de los propios particulares o de las empresas en este caso y también con los órganos del Estado”, precisó Rathgeb. Sobre la denuncia respecto de que personal de la Armada y de Carabineros no concurrió a tiempo a la zona afectada por un robo, como quedó registrado en un video, el diputado RN dijo que “hay que investigar qué paso, por qué efectivamente no se fue a hacer la diligencia que se estaba señalando y que, además constaba en un video. Porque por la información que uno maneja es que no concurren primero porque no cuentan con los medios adecuados para tener protección personal y segundo, porque después son juzgados por las acciones que realizan y seguramente evitan poder exponerse a ese tipo de situaciones”. Respecto del estado de excepción, el legislador afirmó que éste debe “mantenerse en el tiempo que sea necesario a fin de evitar un aumento de la violencia en la Región de la Araucanía. Si bien es cierto que no ha sido la solución definitiva, ha significado una disminución de hechos de violencia”. “Aquí esperamos que el gobierno pueda tener un plan, así como lo señaló en la campaña en donde iba a solucionar de forma definitiva la violencia en la región, cosa que hasta el momento no ocurrió y todavía estamos esperando ese plan”, sentenció. La entrevista completa la puedes revisar acá:

