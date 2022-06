Diputado Tomás Lagomarsino: “Hay que tener herramientas para terminar con las zonas de sacrificio”

En conversación con los periodistas Claudio Medrano y Juanita Rojas en la primera edición de Radioanálisis, el diputado presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, Tomás Lagomarsino (Ind) abordó la citación que realizó la instancia a la ministra de Salud, María Begoña Yarza, por sus denuncias de presuntas torturas y tratos crueles e inhumanos contra el Hospital Spsiquiátrico del Salvador de Valparaíso. Acusación que pese a haber sido rectificada por la cartera, apuntando a defectos de carácter estructural y de equipamiento, significaron el paso de la secretaria de Estado por el tribunal de ética del Colegio Médico.

Al respecto, el legislador releva el hecho de que la ministra haya extendido disculpas públicas a los y las trabajadoras del hospital por lo cual consideró necesario superar el “impasse” mediante el diálogo con los funcionarios. Sin perjuicio de aquello, aseguró que la querella por torturas “genera un daño tremendo no solamente a los médicos, profesionales y técnicos de dicho centro asistencial, sino a todos los trabajadores que día a día hacen el mejor esfuerzo para entregar la mejor salud con lo que tienen a disposición”.

Abordando el trasfondo de la denuncia, el diputado reconoció una evidencia de la disputa entre los paradigmas de la psiquiatría comunitaria y la psiquiatría hospitalaria. La primera se impone en países considerados desarrollados, señaló, en tanto en Chile, “con muy pocas herramientas sean estatales, familiares, de redes de apoyo” se tiende a privilegiar la psiquiatría hospitalaria, donde la atención aún así es precaria.

“(La psiquiatría hospitalaria) acoge con mucho esfuerzo a quienes son los pacientes más marginados de nuestro sistema de salud, que son los pacientes psiquiátricos severos, los esquizofrenicos, trastornos bipolares muy severos, depresiones severas con múltiples intentos de suicidio y por supuesto que mucho de estos pacientes no es lo más simple atenderlos porque muchas veces son hipersexualizados, o tienen agresividad y uno creería que los hospitales que acogen a este tipo de pacientes deberían tener todas las herramientas para atenderlos de la mejor forma y no es así“, destacó.

Adelanto de las vacaciones de invierno

Abordando otra materia en la gestión de la cartera, el diputado consideró acertada la decisión de los ministerios de Salud y Educación de adelantar las vacaciones de invierno para los colegios, dada la situación crítica en cuanto a las camas pediátricas generales e intensivas.

“Habitualmente en las campañas de invierno, la población pediátrica que se contagia es una generación de niños y niñas que no han sido expuestos a los virus respiratorios del invierno, respiratorio sincicial, influenza, parainfluenza, rinovirus entre una larga lista, pero como tuvimos dos años en que niños y niñas estuvieron encerrados en sus casas sin ir al colegio, el día de hoy tenemos una generación virgen a estos virus, tenemos dos o incluso me atrevería a decir casi tres generaciones de niños y niñas vírgenes a justamente los virus respiratorios”.

La cantidad de niños y niñas sin los anticuerpos frente los virus respiratorios ha devenido en que las unidades pediátricas estén avanzando al límite de su capacidad, agregó. “Están muy tensionadas, muy presionadas para atender y hospitalizar eventualmente a los niños y eso es lo que creo que gatilla esta decisión que, por cierto se pudo haber previsto y actuado de otra forma generando más camas o tomando otras medidas. Pero el día de hoy, con las condiciones sanitarias y epidemiológicas que tenemos, por supuesto que es la mejor decisión que se pudo tomar“, afirmó.

Contaminación en Quinteros

En lo relativo a los nuevos episodios de intoxicación en Quinteros, el diputado de la Región de Valparaíso consideró necesario imputar la responsabilidad de estos hechos a las 17 empresas grandes empresas, la mayoría de ellas privadas, que están presentes en el territorio y no sólo a la fundición de Codelco Ventanas, que lleva una semana con las operaciones detenidas, destacó.

“Por ejemplo, AES Gener que es una termoeléctrica a carbón, está dentro de su línea industrial el dióxido de azufre, que justamente se vio en los días previos a las primeras intoxicaciones de esta ronda de intoxicaciones, una alza en este compuesto”, afirmó.

Por este motivo las gestiones deben apuntar a plantear la reubicación de las más de 17 empresas que están allí presentes y exigirles una modernización de su infraestructura y de sus procesos. “Muchas de ellas son antiquísimas, tienen una vida útil ya vencida”, acotó.

“No basta con instalar exclusivamente estaciones de monitoreo, no basta con generar solamente reglamentaciones que permitan cerrar o disminuir el funcionamiento de empresas públicas o privadas cuando hay estos casos de alerta sanitaria, no basta con rigidizar los parámetros de las normas de estos productos, debemos tener herramientas para terminar con las zonas de sacrificio y eso significa lograr que no hayan más de 17 empresas en el mismo lugar”, sostuvo.

En cuanto a Codelco Ventanas, dijo que es necesario “entregarle los recursos para que pueda invertir, mientras se construye una nueva fundición eventualmente en otro lugar, que es un proyecto que existe hace varios años que tiene un costo de 52 millones de dólares y que permite disminuir significativamente las emisiones de la fundición Ventanas”. Junto a eso requirió medidas de mitigación inmediatas.

Imagen: Agencia Aton