Justicia Nacional seguridad Diputados RN calificaron como “impresentable” caso de abogado que se quedó dormido en causa de carabinero asesinado Tras no solicitar la presencia del Ejecutivo como querellante del homicidio del sargento Francisco Benavides, parlamentarios de oposición adelantaron que solicitarán explicaciones a las autoridades del Ministerio del Interior sobre este hecho. Natalia Palma Viernes 17 de junio 2022 15:25 hrs.

Diputados de Renovación Nacional calificaron como “impresentable” el caso del abogado que se quedó dormido y no solicitó la incorporación del Ejecutivo como querellante en el homicidio del sargento de Carabineros, Francisco Benavides, ocurrido en mayo de 2021. Esto, luego que el profesional de la Delegación Presidencial enfermara el día anterior a que venciera el plazo para entregar la documentación para que pudiera ser parte querellante. El jurista Luis Martínez Pezo explicó que “alrededor de las 22:00 horas, fui visitado en mi domicilio por el médico (…) procediendo a aplicarme un analgésico intravenoso que me calmó el dolor”; sin embargo, apuntó que el medicamento “me hizo caer en un profundo sueño y dormir sin interrupciones hasta por lo menos las 06:30 AM del día martes 14 de junio de 2022”. Este hecho provocó que el Ministerio del Interior le solicitara la renuncia, siendo confirmado por el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, quien sostuvo que se trataba de un “error inexcusable”. Al respecto, el diputado y miembro de la comisión de Seguridad, José Miguel Castro, expresó que “es impresentable que digan que después de un mes, al último día no se presenta el abogado de parte del gobierno porque se quedó dormido. Me parece muy extraño, me hace dudar que realmente cuando se presentan a la comisión y siempre digan ‘estamos apoyando a Carabineros’, en estas cosas es que se ven los gestos realmente de apoyo o no”. Por lo mismo, adelantó que “nos vamos a hacer presentes en este caso, vamos a pedir al subsecretario que vaya directamente, a la ministra que vaya a la comisión para que nos dé una explicación un poco más seria que simplemente se quedaron dormido”, Mientras el diputado Mauro González manifestó que “es una vergüenza que el abogado de la Delegación de la Araucanía no haya ido a la audiencia judicial vinculada al asesinato del carabinero Benavides. Basta de buenas intenciones, basta de ir a funerales y decir buenas palabras y poesías, pasemos a las acciones concretas”. “Hemos presentado un proyecto de ley que busca cárcel perpetua para los homicidas de policías y gendarmes. Yo le pido al gobierno que analice el gobierno y que le dé realmente urgencia para que terminemos con las teorías y pasemos a las acciones que la gente está demandando”, emplazó el legislador.

