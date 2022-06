4d52b451af

Economía Nacional Pensiones Política ¿Se acerca el fin de las AFP? Subsecretario de Previsión aseguró que no hay lugar para ellas en la reforma de Gobierno El ministro de Hacienda, Mario Marcel comentó que la manera en que operan las AFP hoy, son lo que ponen en riesgo su participación en un nuevo modelo de pensiones, pero instó a continuar la discusión con la propuesta una vez presentada. Diario Uchile Viernes 17 de junio 2022 14:03 hrs.

El subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, encabezó una reunión con ejecutivos de AFP Cuprum en donde una vez finalizada, le confirmó a las Administradoras de Fondos de Pensiones que no hay lugar para ellas en la reforma previsional que tiene considerada el Gobierno. Instalado el tema, durante esta jornada el ministro de Hacienda, Mario Marcel, consideró que las afirmaciones del subsecretario tienen que ver con cómo operan las AFP en la actualidad. Además, sostuvo que en vez de profundizar en aquellas declaraciones que recogen solo un aspecto de la administración de los fondos es mejor esperar a la propuesta en su conjunto, la cual estará lista en agosto. Como era de esperarse aquella postura de la Subprevs inquietó al gremio y la presidenta de la Asociación de las AFP, Alejandra Cox, alertó que esa decisión “reinstala la duda sobre la propiedad de los trabajadores sobre sus ahorros” y sostuvo que “eliminar a las AFP no generará un aumento en las pensiones”. “Como Gobierno estamos trabajando en una reforma que tiene foco en las pensiones y en los afiliados”, declaró Larraín y añadió que la idea es conseguir una arquitectura institucional donde haya distintos agentes que participen en ese rol “que nos permitan bajar costos que sean costos consistentes con la seguridad social y sin sacrificar rentabilidad”. En cuanto al debate acerca de si los trabajadores podrán decidir si continuar enviando a las administradoras el 10% obligatorio cotizado mes a mes, el subsecretario manifestó que se respetaría la decisión de las personas que son dueñas de sus ahorros. “Vamos a respetar si ellas quieren mantener su ahorro en las actuales AFP, pero respecto de las futuras cotizaciones, no hay espacio para la participación de las AFP, con el modelo que hoy día tienen, haciendo las mismas cosas que hacen hoy”, destacó la autoridad. En tanto, las últimas declaraciones se suman a la actual disputa mediática que tienen Cox y Larraín, quienes a través de cartas a El Mercurio y los matinales han intercambiado sus opiniones opuestas respecto a la gestión del 10% de la cotización obligatoria de los y las trabajadoras. Así, a raíz de declaraciones del subsecretario, que prácticamente confirmó el fin de las AFP, el gremio emitió una declaración pública. “Se necesitan más recursos para aumentar las pensiones de hoy y del futuro. Reorientar las contribuciones hacia un fondo manejado por el Gobierno da espacio para que éste gaste más hoy, sin el debido pago de intereses, y sin garantizar que el gasto sea sostenible”, advirtió la representante gremial. A pesar de la disputa mediática, Larraín argumentó que era necesario que exista un diseño en que los privados participen en la medida que se pueda encontrar un diseño adecuado y funcional a los objetivos de tener un sistema de pensiones que “proteja a los individuos de lo vaivenes de los mercados de trabajo y los mercados financieros”, enfatizó. La autoridad clarificó: “Estamos completamente abiertos a que los privados puedan participar. Si las AFP también dentro de su marco de participación tienen una contribución que hacer sobre la base de un nuevo modelo, también estamos abiertos a que eso se converse”. No obstante, puntualizó que “lo que no está dentro del espacio de participación es el diseño que tenemos hoy día, con las AFP como eje estructural del sistema, y eso no va a pasar” y añadió, que aquello se debe a que no consideran que las administradoras contribuyan hoy a un sistema que dé buenas pensiones

