Internacional Evo Morales denuncia “guerra sucia” para desestabilizar al gobierno boliviano “Denunciamos ante el pueblo boliviano y la comunidad internacional que la derecha golpista, responsable del golpe de Estado, masacres, corrupción y violaciones de DD.HH. ha puesto en marcha una campaña política de guerra sucia y falsedad". Luis Hernán Schwaner Sábado 18 de junio 2022 8:04 hrs.

El ex presidente boliviano Evo Morales ha denunciado una “campaña política de guerra sucia” con la finalidad de proyectar una “supuesta injerencia política” del oficialismo en la justicia y desestabilizar de ese modo al Gobierno del presidente Luis Arce, luego que la auto designada ex mandataria Jeanine Áñez fuera condenada el miércoles pasado a 10 años de cárcel en el proceso conocido como “Golpe de Estado II”. Luego de conocida la sentencia, algunos líderes de la oposición como los ex presidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, han pedido que el proceso contra Jeanine Áñez se anule. A ellos se sumaron organizaciones como el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), que anunció movilizaciones de protesta contra esa decisión judicial e, incluso, Human Rights Watch (HRW) expresó su preocupación por cómo se llevaron a cabo los dos procesos contra la auto designada ex presidenta. Por su parte, la familia de Áñez ha informado que recurrirá a tribunales internacionales para impugnar la condena a 10 años de prisión contra la política y otrora figura de la televisión, quien, estando a la cabeza del gobierno boliviano, reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, 24 horas después de asumir el cargo. Los impugnadores del juicio se apoyan en las observaciones del relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de Naciones Unidas, Diego García-Sayán, quien hace sólo tres días escribió en Twitter: “las señales de posible intervención del poder político en este proceso judicial preocupan a la comunidad internacional. La justicia boliviana tiene la oportunidad de hacer las correcciones que resulten necesarias ante un recurso de apelación u revisión, si se presentase”. Al respecto, Evo Morales fustigó las palabras del relator especial de la ONU: “García-Sayán repite la tergiversación de medios aliados de la derecha golpista. Además de eso, olvida que cualquier ciudadano tiene derecho a opinar sobre cuestiones jurídicas para conseguir justicia. Su apoyo a los golpistas es apoyo a la injusticia y a la impunidad”, expresó Morales también por Twitter. Por su parte, la ex presidenta interina acusó a Evo Morales como responsable del fallo de 10 años de prisión en su contra por la crisis de 2019. Ello, a partir de las opiniones de Morales en torno a la sentencia en su contra vertidas en un programa de la radio cocalera Kawsachun Coca. Allí, el ex gobernante reveló que hubo una reunión entre dirigentes políticos oficialistas y el Gobierno en la que se habría definido procesar a Jeanine Áñez no a través de un juicio de responsabilidades, sino por la vía judicial ordinaria. En su acusación, la condenada ex mandataria aludió también al actual presidente de la República, Luis Arce, al vicepresidente David Choquehuanca, a los ministros de Justicia, Iván Lima, y de Interior, Eduardo del Castillo, al procurador general del Estado, Wilfredo Chávez -quien fue abogado de Morales- y al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, todos los que, afirma, habrían participado en la reunión mencionada por Morales. El Gobierno de Arce y el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), han insistido en que la dimisión de Morales fue consecuencia de un golpe de Estado en su contra, mientras que sus detractores sostienen que se produjo por las acusaciones de la oposición de un fraude electoral a su favor en los fallidos comicios generales de 2019. Jeanine Áñez, segunda vicepresidenta del Senado en ese momento, se autoproclamó el 12 de noviembre como presidenta del Estado en medio de una sesión legislativa sin quórum. Algo no previsto en el orden constitucional pero que fue avalado por un comunicado del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia Con su condena esta semana, las autoridades gubernamentales han destacado que se sentó un “precedente histórico” para que “no se vuelva a repetir un golpe de Estado” y señalan que es el primer paso para procesar a Áñez por otros motivos, incluidas las muertes ocurridas durante la crisis de 2019. Por ello, Evo Morales insistió que los siguientes procesos contra Áñez deben llevarse ante la Justicia ordinaria, pero, por ahora, señaló, lo importante de la sentencia es que “la Justicia dice que hubo golpe de Estado” y que “Áñez no respetó la Constitución”.

