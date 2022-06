Senador Juan Ignacio Latorre por cierre de Ventanas: “Este proceso de cierre tiene que ser mediante una transición justa”

Parlamentarios por la Región de Valparaíso valoraron la determinación del gobierno de respaldar la determinación adoptada de manera mayoritaria por el directorio de Codelco de cerrar la función de Ventanas para disminuir la contaminación que afecta principalmente a las comunas de Puchuncaví y Quinteros.

Para el senador Juan Ignacio Latorre, la decisión apunta en la dirección correcta considerando que fue el Estado el que vulneró derechos fundamentales al impedir que los habitantes de la zona vivieran en un ambiente libre de contaminantes.

“Valoro y respaldo la decisión que ha tomado el directorio de Codelco y el gobierno del Presidente Boric de avanzar hacia un proceso de cierre de la función Codelco-Ventanas que aporta alrededor de un 62 por ciento de dióxido de azufre amenazando la salud de la población y también otros elementos contaminantes como el arsénico y material particulado”, indicó Latorre.

El legislador subrayó que “obviamente esto no es culpa ni responsabilidad de los trabajadores. Acá hay una responsabilidad del Estado de Chile que ha vulnerado los derechos humanos de una comunidad en la zona de sacrificio, el derecho a vivir en un medio ambiente sano, libre de contaminación”.

Latorre agregó que “este proceso de cierre tiene que ser mediante una transición justa, una transición socio-ecológica justa, con los trabajadores, con la comunidad, resguardando los puestos laborales”.

El legislador puntualizó que en ese sentido, “la compañía tiene toda la voluntad y la disposición para reubicar a las y los trabajadores afectados y también el diálogo con los sindicatos y la comunidad. Esto no es de la noche a la mañana, esto es un proceso que tiene sus tiempos que tiene que ser gradual y tiene que también pasar por el Parlamento”.

Además, subrayó que Codelco-Ventanas “no es la única empresa responsable de la contaminación, acá estamos hablando también de otras empresas como las termoeléctricas a carbón AES Gener y un conjunto de empresas que tienen que subir los estándares y en ese sentido Chile debe subir los estándares a, por ejemplo, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud respecto a normas contaminantes”.

Por su parte, a través de su cuenta en Twitter, el senador Ricardo Lagos Weber, destacó la decisión del gobierno, la que consideró como “necesaria”.

“Es una decisión difícil la que toma el Pdte @gabrielboric en Ventanas, pero es necesaria para proteger la salud de las personas… junto a eso debemos resguardar a los y las trabajadores y el desarrollo de las comunas”.

En otro posteo, Lagos Weber precisó que “Codelco no se privatiza. El proceso de cierre no será inmediato y no será fácil, pero siempre protegiendo los derechos de los y las trabajadores. Todas las empresas del sector deben someterse a nuevas evaluaciones ambientales”.