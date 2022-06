fb103243a4

Cultura ‘Soy’: Obra flamenca releva el valor de la mujer, sus luchas y roles a través de la danza El segundo montaje de la compañía El Rito y ganador de un FONDART 2019 llegará al Teatro Nescafé de las Artes el domingo 26 de junio. “Cada una de las intérpretes tiene su propia bandera de lucha como mujer, lo que aporta un componente particular". Diario Uchile Sábado 18 de junio 2022 10:44 hrs.

La directora y bailora Catherine Sandoval y su compañía El Rito (‘Tierra’, 2016) vuelven a los escenarios con su segundo montaje: ‘SOY’, fragmentos de una mujer; pieza ganadora de un FONDART 2019 y que a través del flamenco pone en valor a la mujer, su esencia, sus luchas e incuantificables roles sociales. ‘Soy’, fragmentos de una mujer es una historia que busca relevar a la mujer inspirándose en sus vínculos con el entorno, con la sociedad y consigo misma. Estructuralmente está compuesta por diferentes escenas, independientes unas de otras, que aluden a una arista específica de ella, sus roles sociales, sus luchas más íntimas, su evolución. Es un relato que va más allá de la

interpretación de un personaje: no es una mujer; son muchas, son todas”, explica la directora y creadora. El Rito es una compañía de danza compuesta exclusivamente por mujeres, cada una con su historia y mundo pero con muchas cosas en común. “La mayoría somos madres y al asumir ese rol hemos tomado aún más valor a las mujeres que nos precedieron, a nuestras propias madres, nuestras abuelas. Tomamos conciencia del poder del “clan femenino” de nuestro entorno, de las manos que nos ayudan a criar y de las cuales no dejamos de aprender, más allá de la edad o vínculo que pueda tener con nosotras”, agrega. El contexto histórico, explica, también fue un motor muy importante porque “las mujeres de nuestra generación hemos salido a la calle a gritar por las que no pudieron hacerlo, a pedir libertad sobre nuestros cuerpos y la igualdad que muchas de nuestras antepasadas no pudieron tener. Cada una de las intérpretes tiene su propia bandera de lucha como mujer, lo que aporta un componente particular a esta obra, el de la expresión genuina, el de bailar desde un discurso propio, desde tomar vivencias íntimas y fuertes como inspiración, para llenar de sentimiento cada gesto, cada movimiento”. Coreográficamente la propuesta abraza la intimidad de una figura solista, hasta la comunión de un colectivo intenso de dúos, tríos y cuartetos, sumergidos en las pulsiones del flamenco y la esencia femenina. Frente al espectador y espectadora se despliega un teclado sensorial de emociones únicas y profundas, a través del potente trabajo expresivo de sus intérpretes, su propuesta visual, y el atractivo del vestuario y la escenografía. “El flamenco es nuestra mejor herramienta para poder atravesar este relato y contarlo a través de un amplio abanico de expresiones. La intensidad de la música, la variedad rítmica y melódica, nos permitirán hablar de esta mujer, de sus roles y de sus relaciones con total libertad”, detalla Catherine Sandoval. La compañía de flamenco El Rito fue fundada en mayo de 2015 por la coreógrafa y bailaora Catherine Sandoval, quien también es directora de la reconocida academia de danza flamenca La Plazuela (Santiago). Elenco Baile: Carla Pía Fierro D.; Camila Diez H.; Liza Fernández R.

Cante: Lidya Martin, Tomás Aguilera.

Guitarra: Juan Pablo Cofré, Javier Vega.

Percusión: Felipe Candia.

Dirección: Catherine Sandoval.

Coreografía: Catherine Sandoval (Chile), Florencia O’Ryan (Chile-España), Guadalupe Torres (España), Ana Morales (España). Coordenadas Teatro Nescafé ‘SOY’, fragmentos de una mujer. Fecha: domingo 26 de junio.

Horario: 19:30 horas.

*Valores: 12.000 y 15.000 pesos (20% dscto. socios Comunidad de las Artes y Club La Tercera).

*Venta: boletería teatro y a través del sistema Ticketek.

Consultas: Whatsapp +56 9 3387 2403 (lunes a viernes de 11:00 a 21:00 horas). *Valores no incluyen cargo por servicio del sistema Ticketek. *Descuento Comunidad de las Artes previa inscripción gratuita: http://www.comunidad-delasartes.com/ *Descuento aplicable con el código disponible en la web de la Comunidad. *Descuentos no acumulables y/o transferibles. *Boletería abierta de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas (excepto 14:00 a 15:00). Sábados, domingos y festivos de 11:00 a 19:00 horas (excepto de 15:00 a 16:00 horas). *Información importante: -Se solicitará pase de movilidad habilitado al leer código QR de cédula de identidad (requerido para mayores de 18 años). -Desde el 1 de junio de 2022 pase de movilidad está habilitado tras tener cuarta dosis o segunda vacuna de refuerzo. -Desde el 1 de noviembre de 2021 se solicita pase de movilidad habilitado a mayores de 12 años. -Desde el 1 de enero de 2022 se solicita a mayores de 18 años pase habilitado con dosis de refuerzo (aplicada antes de seis meses desde la segunda inoculación o desde la dosis única). -Menores de 12 años deben acreditar edad y estar acompañados por uno o más adultos que cuenten con su pase de movilidad habilitado. -Uso de mascarilla en todo momento. -Mantener su ubicación durante todo el evento. -Se prohíbe el consumo de alimentos en el recinto.

