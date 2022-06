368b9f2f22

a7fd765e81

Entrevista Nacional Proceso Constituyente Convencional Thiare Aguilera: “Los artículos han quedado bastante mejorados, muy depurados con respecto al trabajo inicial” La convencional del pueblo rapanui comentó que el llegar a acuerdos permitió reducir de los 499 artículos iniciales a los 372 que se presentarán al pleno de la Convención en los próximos días. Natalia Palma Domingo 19 de junio 2022 9:16 hrs.

Whatsapp Tweet

Quedan apenas dos semanas para que se disuelva oficialmente la Convención Constitucional y entregue el texto final de la nueva Constitución, el que deberá ser ratificado por la ciudadanía en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. Tras un intenso mes de trabajo desde su instalación en mayo pasado, terminaron de sesionar las comisiones de Preámbulo y Normas Transitorias, quedando pendiente el trabajo de Armonización respecto de la propuesta que entregará al pleno en materia de correcciones que buscan darle coherencia y consistencia a la nueva Carta Fundamental. En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, la convencional del pueblo rapanui e integrante de la comisión de Armonización, Tiare Aguilera, profundizó sobre la labor de la instancia, señalando que “han sido semanas arduas, tuvimos que armonizar todo el documento, que eran los 499 artículos, finalmente se redujeron a 372 porque había varios artículos que eran reiterativos, incisos que se fusionaron, entre otras cosas que logramos realizar”. En ese sentido, destacó la capacidad de llegar a acuerdos. “Creo que eso ha sido clave para que nosotros podamos hacer un trabajo mucho más expedito, de poder avanzar más rápido en virtud de que nos queda muy poco tiempo para tener que presentar este borrador definitivo y eso sin duda ha sido muy relevante para no presentar muchas indicaciones y hacer presentaciones trabajadas en consensos”, expresó. Por eso dijo esperar “que le podamos presentar al pleno una propuesta definitiva la próxima semana. Hemos sido muy fieles también a lo que se ha aprobado, hemos diagnosticado aquellas normas que presentaban incongruencias, en vacíos y reiteraciones”. En cuanto a las proyecciones sobre el futuro del informe de Armonización en el hemiciclo- el cual tendrá solo una oportunidad para ser aprobado- la convencional comentó que “creamos capítulos dentro de la Constitución y dentro de esos capítulos reorganizamos los artículos. Si bien se van a presentar para la votación estos capítulos, existe siempre la posibilidad de solicitar votación separada”. Así, explicó que “eso quiere decir que en cada capítulo uno puede votar cada artículo de manera independiente. Entonces, también existe la posibilidad de que lo que hemos propuesto como un artículo ya armonizado puede ser que se rechace y, en ese caso, quedaría la versión original. Siempre hay que entender este trabajo de Armonización como una propuesta, es finalmente el pleno el que decidirá”. “A mi juicio los artículos han quedado bastante mejorados, muy depurados con respecto al trabajo inicial y hay muchos de los artículos que tampoco han sido modificados. Hemos hecho un trabajo en todo momento de respetar las recomendaciones que se han hecho por la filóloga (Claudia Poblete), que fue la primera capa en la que trabajamos; después una revisión de la propuesta de la Secretaría Técnica, que hizo una primera revisión del documento final; y fue considerar todas las recomendaciones que nos hicieron llegar de manera externa, a través de profesores universitarios, de la academia y colectivos”, detalló. En cuanto a la polémica que se levantó tras la idea inicial de la Mesa Directiva de dejar fuera- por motivos de aforo- a los expresidentes a la ceremonia de entrega de la nueva Constitución, Aguilera recordó las dificultades con las que se instaló la Convención en medio de la emergencia sanitaria y señaló que “hoy los casos de Covid han aumentado exponencialmente los últimos días. Entonces, seguimos en pandemia y para mí obviamente no se me olvida la isla, todavía no abre después de dos años y recién vamos a hacer una apertura en agosto”. Por lo mismo, dijo “yo soy muy responsable con respecto a la pandemia, entiendo lo que ha significado para Rapa Nui y me lo tomo bien en serio. Lo que nosotros tratamos de hacer en esta última etapa es que todos queríamos una ceremonia mucho más abierta a la ciudadanía, queríamos algo en la Plaza de la Constitución, por ejemplo, pero los recursos son súper exiguos. Por lo tanto, en virtud de la austeridad lo que había que hacer era efectuar esta ceremonia en el Congreso con todas las medidas protocolares que existen”. “Hay que recordar que donde vamos a realizar esta ceremonia es en el Senado, que es un Salón de Honor muy reducido, tiene los cupos muy limitados y, además, el Senado tiene un protocolo de Covid en cuanto a los aforos. Eso es algo que hemos respetado en todo momento en las salas, por eso fue toda la controversia inicial de los periodistas que no podían ingresar y paulatinamente esto se fue flexibilizando”, comentó. Asimismo, apuntó que “lo que se va a tratar de hacer es incorporar otros espacios para que, por ejemplo, los asesores, que han sido tan participativos como los convencionales, puedan seguir este proceso simultáneamente desde el hemiciclo y también se va a tratar de habilitar otro espacio fuera del recinto para que por lo menos un convencional pueda ir con un familiar. Eso significa costos asociados, conexión, micrófonos, carpas, entre otras cosas”. “El tema de los expresidentes se votó, yo siempre entendí que los aforos eran muy limitados. A mí juicio, por lo menos desde escaños reservados, siempre fuimos de la idea de invitar a los expresidentes. Consideramos que la instalación fue muy desprolija, a mí me hubiese gustado ver esa presencial el 4 de julio del año pasado, no la vi, por lo tanto, creo que era un buen momento para reivindicar este proceso, para darle el realce y la importancia que significaba”. Con todo, recalcó que “para mí la pandemia nunca va a ser una excusa ni ridícula, ni improcedente, si hay aforos hay aforos. Nosotros hemos sido súper responsables, yo fui vicepresidente en la primera Mesa Directiva. Por lo tanto, si en esa reunión se menciona que hay que respetar los protocolos Covid yo entiendo que ningún ciudadano de Chile tiene privilegios por sobre el resto”. En tanto sobre la campaña que se desarrollará en el país, de cara al plebiscito de salida, la convencional Tiare Aguilera dijo esperar que “sea un proceso deliberativo, con fundamentos. Ambas posturas son legítimas, creo que aquí lo importante es que sea un espacio en el cual podamos conversar, que tomemos una postura, que nos informemos con respecto a lo que el borrador dice. Creo que es un momento crucial que tenemos como país, de poder dialogar siempre con respeto”.

Quedan apenas dos semanas para que se disuelva oficialmente la Convención Constitucional y entregue el texto final de la nueva Constitución, el que deberá ser ratificado por la ciudadanía en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. Tras un intenso mes de trabajo desde su instalación en mayo pasado, terminaron de sesionar las comisiones de Preámbulo y Normas Transitorias, quedando pendiente el trabajo de Armonización respecto de la propuesta que entregará al pleno en materia de correcciones que buscan darle coherencia y consistencia a la nueva Carta Fundamental. En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, la convencional del pueblo rapanui e integrante de la comisión de Armonización, Tiare Aguilera, profundizó sobre la labor de la instancia, señalando que “han sido semanas arduas, tuvimos que armonizar todo el documento, que eran los 499 artículos, finalmente se redujeron a 372 porque había varios artículos que eran reiterativos, incisos que se fusionaron, entre otras cosas que logramos realizar”. En ese sentido, destacó la capacidad de llegar a acuerdos. “Creo que eso ha sido clave para que nosotros podamos hacer un trabajo mucho más expedito, de poder avanzar más rápido en virtud de que nos queda muy poco tiempo para tener que presentar este borrador definitivo y eso sin duda ha sido muy relevante para no presentar muchas indicaciones y hacer presentaciones trabajadas en consensos”, expresó. Por eso dijo esperar “que le podamos presentar al pleno una propuesta definitiva la próxima semana. Hemos sido muy fieles también a lo que se ha aprobado, hemos diagnosticado aquellas normas que presentaban incongruencias, en vacíos y reiteraciones”. En cuanto a las proyecciones sobre el futuro del informe de Armonización en el hemiciclo- el cual tendrá solo una oportunidad para ser aprobado- la convencional comentó que “creamos capítulos dentro de la Constitución y dentro de esos capítulos reorganizamos los artículos. Si bien se van a presentar para la votación estos capítulos, existe siempre la posibilidad de solicitar votación separada”. Así, explicó que “eso quiere decir que en cada capítulo uno puede votar cada artículo de manera independiente. Entonces, también existe la posibilidad de que lo que hemos propuesto como un artículo ya armonizado puede ser que se rechace y, en ese caso, quedaría la versión original. Siempre hay que entender este trabajo de Armonización como una propuesta, es finalmente el pleno el que decidirá”. “A mi juicio los artículos han quedado bastante mejorados, muy depurados con respecto al trabajo inicial y hay muchos de los artículos que tampoco han sido modificados. Hemos hecho un trabajo en todo momento de respetar las recomendaciones que se han hecho por la filóloga (Claudia Poblete), que fue la primera capa en la que trabajamos; después una revisión de la propuesta de la Secretaría Técnica, que hizo una primera revisión del documento final; y fue considerar todas las recomendaciones que nos hicieron llegar de manera externa, a través de profesores universitarios, de la academia y colectivos”, detalló. En cuanto a la polémica que se levantó tras la idea inicial de la Mesa Directiva de dejar fuera- por motivos de aforo- a los expresidentes a la ceremonia de entrega de la nueva Constitución, Aguilera recordó las dificultades con las que se instaló la Convención en medio de la emergencia sanitaria y señaló que “hoy los casos de Covid han aumentado exponencialmente los últimos días. Entonces, seguimos en pandemia y para mí obviamente no se me olvida la isla, todavía no abre después de dos años y recién vamos a hacer una apertura en agosto”. Por lo mismo, dijo “yo soy muy responsable con respecto a la pandemia, entiendo lo que ha significado para Rapa Nui y me lo tomo bien en serio. Lo que nosotros tratamos de hacer en esta última etapa es que todos queríamos una ceremonia mucho más abierta a la ciudadanía, queríamos algo en la Plaza de la Constitución, por ejemplo, pero los recursos son súper exiguos. Por lo tanto, en virtud de la austeridad lo que había que hacer era efectuar esta ceremonia en el Congreso con todas las medidas protocolares que existen”. “Hay que recordar que donde vamos a realizar esta ceremonia es en el Senado, que es un Salón de Honor muy reducido, tiene los cupos muy limitados y, además, el Senado tiene un protocolo de Covid en cuanto a los aforos. Eso es algo que hemos respetado en todo momento en las salas, por eso fue toda la controversia inicial de los periodistas que no podían ingresar y paulatinamente esto se fue flexibilizando”, comentó. Asimismo, apuntó que “lo que se va a tratar de hacer es incorporar otros espacios para que, por ejemplo, los asesores, que han sido tan participativos como los convencionales, puedan seguir este proceso simultáneamente desde el hemiciclo y también se va a tratar de habilitar otro espacio fuera del recinto para que por lo menos un convencional pueda ir con un familiar. Eso significa costos asociados, conexión, micrófonos, carpas, entre otras cosas”. “El tema de los expresidentes se votó, yo siempre entendí que los aforos eran muy limitados. A mí juicio, por lo menos desde escaños reservados, siempre fuimos de la idea de invitar a los expresidentes. Consideramos que la instalación fue muy desprolija, a mí me hubiese gustado ver esa presencial el 4 de julio del año pasado, no la vi, por lo tanto, creo que era un buen momento para reivindicar este proceso, para darle el realce y la importancia que significaba”. Con todo, recalcó que “para mí la pandemia nunca va a ser una excusa ni ridícula, ni improcedente, si hay aforos hay aforos. Nosotros hemos sido súper responsables, yo fui vicepresidente en la primera Mesa Directiva. Por lo tanto, si en esa reunión se menciona que hay que respetar los protocolos Covid yo entiendo que ningún ciudadano de Chile tiene privilegios por sobre el resto”. En tanto sobre la campaña que se desarrollará en el país, de cara al plebiscito de salida, la convencional Tiare Aguilera dijo esperar que “sea un proceso deliberativo, con fundamentos. Ambas posturas son legítimas, creo que aquí lo importante es que sea un espacio en el cual podamos conversar, que tomemos una postura, que nos informemos con respecto a lo que el borrador dice. Creo que es un momento crucial que tenemos como país, de poder dialogar siempre con respeto”.