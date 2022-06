368b9f2f22

Economía Nacional Política Economista Pedro Gomes: “Reducción de Jornada laboral aumenta la productividad y disminuye la desigualdad” Destacados investigadores y especialistas explicaron los efectos que podría traer la reducción de la jornada laboral en Chile. Diario Uchile Domingo 19 de junio 2022 13:48 hrs.

En el marco del lanzamiento del Núcleo Milenio sobre la Evolución del Trabajo (Millenium Nucleus on the Evolution of Work) se realizó el conversatorio “Jornada laboral reducida: ¿El futuro del trabajo?”, donde se abordaron, desde diversas áreas del conocimiento, los efectos que conlleva esta medida. Desde Londres, el destacado economista y autor del libro “Friday is the new Saturday”, Pedro Gomes, explicó por qué es conveniente acortar la semana laboral a cuatro días, mientras que los investigadores del Núcleo Milenio dieron a conocer las ventajas y desventajas que implica este cambio para la salud mental de los trabajadores y para la economía. El evento, que se realizó en formato híbrido (online y presencial), contó con la presencia del Rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, Harald Beyer, quien valoró la instancia, en especial por los cambios que actualmente están ocurriendo en el mundo del trabajo y los desafíos que ello implica para América Latina, tanto en organismos públicos y privados. También asistió el Decano de Facultad de Economía y Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile, José Miguel Sánchez, quien destacó la importancia del tema, dado el contexto actual del mundo del trabajo y los cambios que ha traído la pandemia. Asimismo, recalcó la necesidad de abordar la productividad, a propósito de la reducción de la jornada laboral a 40 horas que se busca implementar en el país. Por su parte, la Directora del Núcleo Milenio sobre la Evolución del Trabajo, Jeanne Lafortune, anunció las acciones que está desarrollando este grupo de investigación, tales como la formación de alumnos e investigadores y la pronta realización de una Conferencia Anual, que contará con la participación del destacado profesor de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, Carlos María Alcover de la Hera. Asimismo, Lafortune comentó que “hoy se discutieron interesantes proyectos de investigación sobre los costos y beneficios de acortar la jornada laboral de parte de investigadores del Núcleo y del destacado economista Pedro Gomes. Eso demuestra que la investigación del Núcleo es relevante, no solamente a nivel académico, sino que también en temas importantes para la política pública en Chile”. Los beneficios económicos de la reducción de la jornada laboral Respecto a los argumentos económicos de la reducción de la jornada laboral a cuatro días, el Dr. Pedro Gomes, explicó que esta medida permite, entre otras cosas, aumentar la productividad, reducir el desempleo tecnológico, mejorar los salarios y disminuir la desigualdad. Asimismo, señaló que, al disponer de más tiempo libre, las personas pueden pasar más tiempo con sus familias, desarrollar proyectos y estimular la industria del ocio. Por su parte, el investigador principal del Núcleo Milenio, Alexandre Janiak, dio a conocer cómo la reducción de la jornada laboral permite a las personas destinar tiempo al consumo, lo que podría dar más dinamismo a las empresas y aliviar los efectos negativos que esta reducción podría generar en la productividad, algo que actualmente está estudiando. Los efectos en la salud mental En otro enfoque, la codirectora del Núcleo Milenio, Mariana Bargsted, expuso sobre los impactos que puede tener la reducción de la jornada laboral en la salud mental. La doctora en Comportamiento Social y Organizacional indicó que implementar medidas de flexibilidad requiere de ciertas condiciones para conseguir sus potenciales beneficios, las cuales tienen que ver con la calidad del trabajo, la voluntariedad de la persona y la mantención de los ingresos y beneficios. Asimismo, recalcó que no se deberían esperar cambios significativos en la productividad al reducir la jornada laboral, a menos que se mejore la calidad del trabajo. El conversatorio contó con la presencia de académicos de las universidades asociadas y representantes de organismos gubernamentales relacionados con la temática, además de la participación, de manera online, de profesionales asociados e interesados en la discusión. El Núcleo Milenio sobre la Evolución del Trabajo o Millenium Nucleus on the Evolution of Work (M-NEW), es un grupo de investigación multidisciplinario que estudia y analiza cómo evolucionará el trabajo en las economías emergentes. El proyecto, financiado por el programa Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), busca formar especialistas del área en todo el país y hacer de Chile un mejor lugar para trabajar.

