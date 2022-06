5bd8b7a1b9

0a192859d8

Medio Ambiente Minería Nacional Cristián Tapia (Ind-PPD) y cierre de Codelco Ventanas: “Yo le hago un llamado al Gobierno a que le baje un poco las revoluciones” El parlamentario miembro de la comisión de Minería instó a las autoridades a abrirse a la petición de los trabajadores para mejorar el rendimiento en materia medioambiental. En tanto, desde el sindicato confirmaron la realización de un paro nacional. Natalia Palma Lunes 20 de junio 2022 10:49 hrs.

Whatsapp Tweet

El diputado independiente-PPD y miembro de la comisión de Minería y Energía, Cristián Tapia, cuestionó el anuncio sobre el cierre de la Fundición Ventanas de Codelco, ubicada en la comuna de Puchuncaví, en la Región de Valparaíso. Según informó el presidente Gabriel Boric, la determinación- aprobada por el directorio de la estatal- tomó en consideración los frecuentes casos de intoxicación en la zona, los que han conllevado el cierre de escuelas y alertas de alta contaminación ambiental. Al respecto, el parlamentario sostuvo que “lamento profundamente esta decisión apresurada que toma el directorio de Codelco, que preside Máximo Pacheco, en anunciar el cierre de la Fundición Ventanas. Todos los chilenos queremos no tener empresas contaminantes, pero qué es lo que hay que hacer para no tener empresas que contaminen, lógicamente invertir”. En esa línea, apuntó a “invertir en hornos, en nueva tecnología ¿Por qué los países europeos sí invierten y compatibilizan la industrialización con el medioambiente? ¿Por qué acá no? ¿Acaso vamos a tener una política de privatización, de cierre? ¿O sea el día de mañana no se va a invertir en la Fundición Hernán Videla Lira de Paipote, sino que lo vamos a tener que cerrar? A mí la verdad de las cosas me preocupa”. “Sobre todo me preocupa que esto se haga a espalda de los trabajadores y trabajadoras, porque los dirigentes sindicales representan también a una gran cantidad de estas personas. Los trabajadores y trabajadoras que trabajan en esta fundición viven también en Quinteros, en Puchuncaví. Entonces, para ellos también es un tremendo problema”, agregó. Por ello, el legislador dijo que “yo hago un llamado al Gobierno a que le baje un poco las revoluciones, que pensemos, que se haga la inversión, que se haga la inversión de los $53 millones de dólares que se necesitan y proyectemos una fundición a futuro”. Esto último, en relación a las demandas del sindicato, en el que solicitan a las autoridades dicha inversión para continuar con la fundición y mejorar las condiciones medioambientales. “Estamos próximos a discutir un proyecto de royalty ¿Por qué no con recursos del royalty minero, que viene con el pago de todas mineras por extraer el mineral de nuestro querido Chile, no se le saca a futuro esos recursos y se invierte en fundiciones que realmente estén acordes con la tecnología y que lógicamente no contaminen a la ciudadanía?”, complementó. Sindicato de Codelco advierte paro nacional Por su parte, el presidente del Sindicato Turnado de la División Ventanas de Codelco, confirmó una movilización en rechazo del cierre de la Fundición, señalando que “ya estamos levantado, estamos de pie, estamos articulándonos como federación, como división y con los compañeros contratistas para el paro nacional que se viene muy luego”, en entrevista con Radio Agricultura. Asimismo, agregó que “el Gobierno no sopesó el daño que está haciendo al cerrar la división Ventanas. No pretendemos ser una empresa la cual esté afectando a las personas, pero claramente nosotros siempre hemos solicitado la inversión desde el 2018. Lamentablemente, estos señores (de Codelco) nunca nos escucharon”. “Yo escuchaba a la ministra Maisa Rojas y ella siempre habló del tema medioambiental, pero ella no habló de los planteles productivos. Ella prácticamente está velando por un mundo mejor, que estoy totalmente de acuerdo, pero tiene que ver la otra parte que es el mundo laboral y productivo de Chile”, criticó el dirigente.

El diputado independiente-PPD y miembro de la comisión de Minería y Energía, Cristián Tapia, cuestionó el anuncio sobre el cierre de la Fundición Ventanas de Codelco, ubicada en la comuna de Puchuncaví, en la Región de Valparaíso. Según informó el presidente Gabriel Boric, la determinación- aprobada por el directorio de la estatal- tomó en consideración los frecuentes casos de intoxicación en la zona, los que han conllevado el cierre de escuelas y alertas de alta contaminación ambiental. Al respecto, el parlamentario sostuvo que “lamento profundamente esta decisión apresurada que toma el directorio de Codelco, que preside Máximo Pacheco, en anunciar el cierre de la Fundición Ventanas. Todos los chilenos queremos no tener empresas contaminantes, pero qué es lo que hay que hacer para no tener empresas que contaminen, lógicamente invertir”. En esa línea, apuntó a “invertir en hornos, en nueva tecnología ¿Por qué los países europeos sí invierten y compatibilizan la industrialización con el medioambiente? ¿Por qué acá no? ¿Acaso vamos a tener una política de privatización, de cierre? ¿O sea el día de mañana no se va a invertir en la Fundición Hernán Videla Lira de Paipote, sino que lo vamos a tener que cerrar? A mí la verdad de las cosas me preocupa”. “Sobre todo me preocupa que esto se haga a espalda de los trabajadores y trabajadoras, porque los dirigentes sindicales representan también a una gran cantidad de estas personas. Los trabajadores y trabajadoras que trabajan en esta fundición viven también en Quinteros, en Puchuncaví. Entonces, para ellos también es un tremendo problema”, agregó. Por ello, el legislador dijo que “yo hago un llamado al Gobierno a que le baje un poco las revoluciones, que pensemos, que se haga la inversión, que se haga la inversión de los $53 millones de dólares que se necesitan y proyectemos una fundición a futuro”. Esto último, en relación a las demandas del sindicato, en el que solicitan a las autoridades dicha inversión para continuar con la fundición y mejorar las condiciones medioambientales. “Estamos próximos a discutir un proyecto de royalty ¿Por qué no con recursos del royalty minero, que viene con el pago de todas mineras por extraer el mineral de nuestro querido Chile, no se le saca a futuro esos recursos y se invierte en fundiciones que realmente estén acordes con la tecnología y que lógicamente no contaminen a la ciudadanía?”, complementó. Sindicato de Codelco advierte paro nacional Por su parte, el presidente del Sindicato Turnado de la División Ventanas de Codelco, confirmó una movilización en rechazo del cierre de la Fundición, señalando que “ya estamos levantado, estamos de pie, estamos articulándonos como federación, como división y con los compañeros contratistas para el paro nacional que se viene muy luego”, en entrevista con Radio Agricultura. Asimismo, agregó que “el Gobierno no sopesó el daño que está haciendo al cerrar la división Ventanas. No pretendemos ser una empresa la cual esté afectando a las personas, pero claramente nosotros siempre hemos solicitado la inversión desde el 2018. Lamentablemente, estos señores (de Codelco) nunca nos escucharon”. “Yo escuchaba a la ministra Maisa Rojas y ella siempre habló del tema medioambiental, pero ella no habló de los planteles productivos. Ella prácticamente está velando por un mundo mejor, que estoy totalmente de acuerdo, pero tiene que ver la otra parte que es el mundo laboral y productivo de Chile”, criticó el dirigente.