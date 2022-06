5bd8b7a1b9

Internacional Paz Milet: “Lo que demuestra la llegada de la izquierda al poder es un descontento con el modelo imperante en Colombia” La analista política y académica de la Universidad de Chile se refirió al triunfo de Gustavo Petro en la segunda vuelta presidencial de Colombia y señaló que "llega como una alternativa respecto de la visión tradicional de la política en ese país". Diario UChile Lunes 20 de junio 2022 12:10 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la analista política y académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Paz Milet, se refirió al triunfo de Gustavo Petro en la segunda vuelta presidencial de las elecciones desarrolladas este domingo en Colombia. Consultada por el periodista Claudio Medrano respecto de las razones que explican la victoria de Petro, la académica afirmó que “son varios factores, el primero es que el candidato Rodolfo Hernández se negó a debatir a pesar que hubo una orden judicial, Hernández tampoco logró tener una proyección nacional, fue una campaña que no estuvo bien desarrollada, liderada por un grupo minoritario y sin fuerzas políticas que lo proyectaran de forma nacional”. En esa línea, la profesora Milet agregó que “se mantuvo un componente bastante importante que es el alto nivel de desconocimiento a nivel nacional sobre el candidato Hernández más allá de la votación que haya obtenido porque muchos de los votos que obtuvo Hernández eran anti Petro, tratando que no llegara al poder“. Respecto del margen de acción que tendrá Petro para llevar a cabo su programa de gobierno, Milet afirmó que “Petro en su discurso habló de cambios y no de refundación, él sabe que tiene que moderar su discurso, tiene un escenario bastante difícil porque enfrenta a una oposición casi equivalente a la victoria que obtuvo, pero es una oposición muy fragmentada y polarizada por lo que tendrá que estar permanentemente negociando en el Congreso”. Sobre el rol de Petro en el proceso de paz colombiano, Milet señaló que “en gran medida ese acuerdo de paz ha enfrentado un cuestionamiento por parte del ‘uribismo’, un sector muy importante en la política colombiana pero que en esta elección quedó muy mermado, entonces, ya no va a tener esa presión del uribismo respecto al acuerdo de Paz. Duque sale muy dañado luego de su gestión presidencial y no se sabe si podrá generar un proyecto político propio y no podemos olvidar que Petro es un exguerrillero, entonces, se espera que pueda rescatar esa legitimidad de parte de los exguerrilleros que cuestionan el acuerdo de paz y hablan que no se ha cumplido con lo pactado“. La académica de nuestra casa de estudios destacó que “tradicionalmente ha habido una rotación en la presidencia entre conservadores y liberales. La izquierda como tal jamás había podido acceder al poder y la verdad es que expresa un voto antisistémico, contra esta lógica establecida de dos partidos que se mantienen en el poder y que desarrollan una política que la ciudadanía colombiana ha rechazado”. Por lo mismo, sostiene Milet, “lo que demuestra la llegada de la izquierda al poder es un descontento con el modelo imperante en Colombia, un cuestionamiento de la ciudadanía que no se siente participe y que también cuestiona a las instituciones y a los partidos de manera muy fuerte. Petro llega como una alternativa respecto de esta visión tradicional de la política”. La académica se refirió también al futuro del llamado ‘Uribismo’ y sostuvo que “está en un proceso de reconstrucción difícil porque no podemos olvidar que Uribe también enfrenta procesos judiciales que lo vinculan a los paramilitares, entonces, la figura de su máximo líder está muy cuestionada y lo que enfrenta hoy el ‘uribismo’ es una necesidad de recuperar el apoyo, pero también de generar figuras alternativas que permitan superar la figura de Uribe que hoy está tan dañada”. Finalmente, respecto de las relaciones que se proyectan para Chile y Colombia con Gabriel Boric y Gustavo Petro en el poder, la analista destacó que “se proyectan como muy estrechas, no podemos olvidar que Petro participó en el cambio de mando, se reunió con algunos de los principales personeros del actual gabinete y tiene una afinidad muy importante. Algunos de los desafíos que él plantea son muy similares a los que plantea el Presidente Boric, por ejemplo, en cambio en sistema de Salud, Medio Ambiente, Género, entonces, hay una serie de elementos en común que pueden llevar a una mayor cercanía para trabajar en conjunto y nutrirse de la experiencia que cada uno vaya logrando”.

