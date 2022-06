Posturas cruzadas se toman balance de los 100 días de gobierno del presidente Gabriel Boric

5bd8b7a1b9

Natalia Palma Lunes 20 de junio 2022 14:21 hrs.

Parlamentarios de la oposición y el oficialismo realizaron un balance sobre lo que ha dejado los 100 días del gobierno del presidente Gabriel Boric, el que ha estado marcado por la crisis de seguridad, el proceso constituyente y las tensiones entre las coaliciones que componen la actual administración, Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático. Al respecto, el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, valoró el desempeño del Ejecutivo, señalando que “creo que se ha avanzado en agendas sustantivas, como el Acuerdo de Escazú en materia de justicia ambiental o la decisión de cerrar Codelco-Ventanas, que van en la línea de un gobierno ecologista”. También el parlamentario destacó el acuerdo alcanzado con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y pequeñas y medianas empresas para avanzar a un salario mínimo de $400.000; la protección de la canasta básica y el control de precios de los combustibles, el lanzamiento del Plan Chile Apoya para la creación de empleos y el Plan Buen Vivir para abordar el conflicto que atraviesa el sur del país, entre otras medidas. Sin embargo, mencionó que “tal vez una autocrítica es a la coordinación entre las coaliciones de gobierno que sostienen al presidente Boric. Creo que a veces hemos estado muy en la lógica de la diferenciación, muy en la pelea pequeña con descalificaciones mutuas, mucho recado con la prensa y los desafíos del momento histórico que estamos viviendo exigen una mayor coordinación, unidad de propósito, enfrentar unidos el proceso constituyente y seguir sosteniendo para el éxito del programa del presidente Gabriel Boric”. Una visión distinta tuvo el diputado independiente y ex intendente de La Araucanía, Andrés Jouannet, quien expresó que “el gobierno no aprueba y no aprueba porque le falta terreno, la experiencia que tenían era la calle desde la Plaza Italia hasta la Plaza Ñuñoa, pero la verdad se ha demostrado que no conocían el país, no conocían la realidad de los territorios que ellos les llaman, que son las regiones, comunas, comunidades, los barrios y tenemos un problema urgente que es de delincuencia, de violencia, de narcotráfico”. “El presidente dijo que iba a hacer una comisión especial y estamos esperando, ese fue uno de los primeros anuncios del presidente como muchos anuncias y se han quedado en eso. Esperamos que los próximos 100 días el gobierno enmiende, que no se juegue por una opción en materia del proceso constituyente, porque es el gobierno de todos los chilenos y tiene que darles garantías a todos los sectores”, afirmó. En tanto, el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, cuestionó que “en estos 100 días el gobierno no ha gobernado, ha tenido mucha dificultad para componer los equipos, ha venido con la inercia del gobierno anterior y al Congreso apenas han llegado un par de proyectos muy menores, con el alza de los combustibles y el alza de la electricidad, pero nada contundente ni medular respecto de su programa de gobierno”. En esa línea, el legislador de oposición consideró que “se han dado un baño de realidad y han tenido que renunciar a una serie de denuncias y peticiones que hicieron en el gobierno anterior como, por ejemplo, las ayudas sociales, cero ayuda social para los más necesitados. También respecto de la relación con Carabineros, con el orden público, la inmigración, entre otros”. “Esta incongruencia ha llevado que el gobierno hoy día tenga los niveles bajos de aprobación y también respecto del desempeño económico que han tenido”, cerró Sauerbaum.

