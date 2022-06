5bd8b7a1b9

Plebiscito Proceso Constituyente Se suma a Lagos y Frei: Ex presidente Piñera confirma que no asistirá a ceremonia del 4 de julio "Creo que la forma confusa y contradictoria en que se invitó a las y los expresidentes no honra la tradición de respeto republicano de nuestro país" señaló el ex mandatario a través de una carta. DiarioUchile Lunes 20 de junio 2022 12:50 hrs.

Luego de que los ex presidentes Ricardo Lagos Escobar y Eduardo Frei Ruiz-Tagle declinaran asistir a la ceremonia de entrega del texto de nueva Constitución a realizarse el próximo 4 de julio, este lunes Sebastián Piñera se sumó a sus antecesores y confirmó que no participará de la actividad. A través de una carta dirigida a la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, el ex gobernante argumentó su decisión señalando que “con respecto a su invitación a asistir a la ceremonia del 4 de julio, creo que la forma confusa y contradictoria en que se invitó a las y los expresidentes no honra la tradición de respeto republicano de nuestro país. Al igual que los otros expresidentes, he decidido no asistir”. En la misiva el ex mandatario expuso también que “las constituciones deben ser el gran marco de unidad, estabilidad y proyección, dentro del cual se debaten democráticamente las distintas ideas, se revuelven las legítimas diferencias y se construye un mejor futuro para todos”. “Para lograr este objetivo, es fundamental que la Constitución tenga un amplio y sólido apoyo ciudadano, para que sea reconocida y respetada por todos”, agregó. Asimismo, el antecesor de Gabriel Boric manifestó que “en Chile llevamos más de 40 años dividiéndonos y confrontándonos en torno a la Constitución del 80′, a pesar de sus múltiples y significativas reformas. La inmensa mayoría de los chilenos no quiere seguir dividiéndose y confrontándose en torno a la Constitución durante los próximos 40 años. Quiere unidad y que la Constitución sea la casa de todos”. Cabe recordar que el pasado jueves la mesa de la Convención revirtió la decisión de no invitar a los ex mandatarios, la que había sido fuertemente cuestionada al interior del órgano redactor.

