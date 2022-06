ef24e8e61e

Minería Trabajadores de Codelco convocan paralización nacional a partir de este miércoles: Se espera movilizar a 55 mil personas Abordando los emplazamientos enarbolados por los gremios de trabajadores, el Gobierno ha aseverado que no avanzará a la privatización del rubro minero y en ello reiteró el llamado al diálogo. Diario Uchile Martes 21 de junio 2022 12:09 hrs.

A paro nacional convocaron los trabajadores de Coroporación Nacional del Cobre (Codelco) debido al anuncio de cierre de la división Ventanas. La movilización de carácter indefinido comenzará este miércoles las siete de la mañana y concitaría la adhesión de 55 mil personas a lo largo del país, según ha señalado el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), Amador Pantoja. El dirigente ha sostenido que “no solo los compañeros y compañeras de dicho centro de trabajo se verán afectados y afectadas, sino también nuestros trabajadores y trabajadoras de todas las divisiones que conforman Codelco”. “Hemos decidido con los 26 sindicatos, donde estamos 122 dirigentes y dirigentas agrupados, que estamos representando a 14 mil trabajadores propios, aproximadamente, y tenemos también relación directa con nuestros compañeros contratistas que también están en la misma posición nuestra, donde están agrupados en coordinadoras nacionales 40 mil trabajadores más, por lo tanto esta paralización, que comienza el miércoles en los turnos respectivos en todas las divisiones, va a estar con un movimiento superior a las 50 mil personas”, indicó Pantoja en entrevista con T13. Abundando en los argumentos en contra del cierre de la fundición Ventanas, el titular de la FTC aseveró que la mejor solución frente a la serie de episodios de intoxicación por contaminación en Quinteros y Puchuncaví es la inversión. “Los 54 millones de dólares que solicitamos para la inversión resuelven hoy el problema de la contaminación. Eso lo sabe Codelco y el Gobierno porque los estudios están hechos”, afirmó. Por su parte, Andrea Cruces, presidenta del primer sindicato de Codelco Ventanas emplazó al Gobierno acusándolos como los “responsables de empobrecer la comuna”. Además, indicó que ellos piden una suma de 50 millones de dólares para efectos de seguir trabajando, y que Codelco, con el cierre de la fundición, comenzaría a perder 250 millones de dólares diarios. “El caos que el gobierno y Codelco provocaron, no le echen la culpa a los trabajadores y trabajadoras. Ustedes son los responsables de lo que está sucediendo hoy día con este país, ustedes son los responsables de empobrecer esta comuna, ustedes son los responsables de que este país entregue su riqueza a los extranjeros”, señaló. “Yo quiero preguntar al Presidente Boric ¿qué negocios hizo en el exterior?, en Canadá. ¿Qué negocios hizo en Estados Unidos?, ¿qué proyectos se están entregando?”, añadió. Por lo demás, la dirigenta indicó que “vamos a insistir, que muestren documentación efectiva de que nosotros somos los responsables de las contaminaciones. Muestren documentación y de dónde sacaron la información. Queremos tener la verdad, hablamos de transparencia. Transparenten con documentación”, instó. Vallejo: “No vamos a dar paso hacia privatizaciones” Abordando esta materia, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reiteró el llamado al diálogo y descartó que la intención del Gobierno sea avanzar en la privatización del rubro minero. “Los trabajadores y trabajadoras han mostrado sus preocupaciones, que son legítimas, en torno a una posible privatización, o en torno a un retroceso de los compromisos en torno a una industrialización sustentable. Queremos ser muy enfáticos y enfáticas y el Presidente lo ha dicho no vamos a dar pasó hacia privatizaciones”, señaló. Por lo demás, sostuvo que “nosotros creemos en la empresa pública, creemos en su fortalecimiento y en su desarrollo estratégico, pero tampoco creemos que la empresa del Estado se tenga que centrar solo en la extracción de materias primas, y por eso los procesos de fundición con los más altos estándares van a ser también una prioridad“. “Así también lo ha señalado Codelco Inversiones, la ministra del Medio Ambiente, la ministra de Minería, la propia empresa ha señalado que invertir, aunque existan todos los recursos disponibles para invertir en la fundición Ventana en Quintero-Puchuncaví, no es una solución”, añadió. En esa línea la autoridad de Gobierno, señaló que el cierre de la división Ventanas “no es una solución del punto de vista medioambiental, por lo tanto nosotros necesitamos crear fundiciones con altos estándares en lugares que no están saturados, que tengan mejores condiciones de ventilación, porque si no, no solo van a hacer botar plata, sino que vamos a seguir lamentando en un futuro no muy lejano otro episodio de contaminación”. Así las cosas, la resolución de clausura de la planta ubicada en Quintero-Puchuncaví ha evidenciado faltas de coordinación en el Ejecutivo. La ministra de Minería, Marcela Hernando, afirmó que para ella fue una sorpresa el anuncio de cierre de Codelco Ventanas y reconoció que desde la cartera les “habría gustado saber antes para haber podido dialogar”. Aludiendo a la reunión que las autoridades de La Moneda sostuvieron con el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, el pasado viernes, Hernando señaló que “sabíamos que se iban a juntar para hablar de Ventanas, así que era previsible que pudieran tomar un acuerdo así, pero no podías estar seguro porque allí hay ocho personas y toman sus decisiones de manera autónoma”. No obstante respaldó la decisión de cierre, destacando que el Presidente Boric “prometió durante su campaña que iban a terminar con las zonas de sacrificio y esto es una muestra de eso”. Junto con indicar que este miércoles encabezará una reunión a la que concurriá el ministro Jackson, miembros de Codelco y Enami, y presuntamente dirigentes de la Federación de Trabajadores del Cobre, la ministra instó a los gremios a entender que “hay un bien mayor que está en juego y que hay un compromiso del Estado y del Gobierno de no dejar solo a los trabajadores de la compañía”. Imagen: Agencia Aton

