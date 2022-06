199f7beb2e

Ciencias Educación Internacional Medio Ambiente Nacional Chile, México y Colombia se unen para pensar y accionar la adaptación al Cambio Climático desde la educación La cuarta versión de la Conferencia Internacional de Educación en Cambio Climático y Desarrollo Sostenible en Latinoamérica se desarrollará el 29 y 30 de junio en México, para finalizar el 14 y 15 de julio en Colombia. Diario Uchile Jueves 23 de junio 2022 16:19 hrs.

El último reporte del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, 2021), centrado en las repercusiones y futuros riesgos del cambio climático, indica que estamos en un punto de no retorno. En relación con el aumento de la temperatura, el informe da cuenta que el calentamiento registrado en la actualidad no tiene precedentes, no sólo en cuanto a su magnitud, sino también al ritmo de crecimiento. A pesar de ello, el reporte subraya que aún hay espacio para la esperanza. Ante ese escenario, la IV versión de la Conferencia Internacional “Educación en Cambio Climático y Desarrollo Sostenible en Latinoamérica está enfocada en la adaptación, es decir, el proceso de ajuste a este nuevo escenario con el fin de moderar el daño provocado por el cambio climático y aprovechar las oportunidades que abre. En este contexto, el rol de los docentes para fomentar la acción climática entre las comunidades educativas es clave. La conferencia tiene como base los tres encuentros realizados en Chile, y mira hacia la región trasladando su sede el 29 y 30 de junio a México, para cerrar el 14 y 15 de julio desde Colombia. El encuentro contempla actividades virtuales, presenciales, e híbridas, todas gratuitas para docentes y estudiantes de las comunidades educativas de la región. El espacio también convoca a autoridades gubernamentales y locales, tomadores de decisión, sector civil y privado, y a la comunidad en general, en tanto, asume la adaptación al cambio climático como una responsabilidad compartida. Esta edición del encuentro internacional, señala Pilar Reyes del Programa Educación en Ciencias Basadas en la Indagación (ECBI) pone “en el centro del propósito a los docentes para acompañarles en fortalecer la visión sobre el concepto de educación STEM para educación en cambio climático, desarrollo sostenible y adaptación, como un desafío global y local. Al unir tres países queremos dar el inicio a la generación de constantes diálogos internacionales, para aprender de nosotros, compartir soluciones respecto a desafíos comunes y establecer una comunidad que se re-imagina prioridades y roles”. Desde el Mineduc, específicamente desde el Programa Indagación Científica para la Educación en Ciencias (ICEC), celebraron la realización de la conferencia pues “la educación en ciencias es una herramienta fundamental para crear conciencia acerca del cambio climático y fomentar acciones que aporten a combatir la crisis climática. “Ser parte de la Conferencia es una tremenda oportunidad para los investigadores e investigadoras que integran nuestro Centro, instancia que nos permite traspasar el conocimiento y la evidencia científica a docentes, actores claves y esenciales que pueden incidir en una cultura de cuidado en el medioambiente”, releva Susana Bustos, subdirectora Ejecutiva (CR)2. Adaptación al cambio climático La IV Conferencia tendrá como eje el tema de la adaptación al cambio climático. Este proceso se define como el proceso de ajuste al clima actual o esperado y sus efectos, con el fin de moderar el daño o aprovechar las oportunidades beneficiosas. Este paradigma plantea el llamado urgente a generar conciencia a nivel local e internacional sobre los preocupantes niveles de la temperatura del planeta, así como a informarse y actuar en consecuencia. Tal como lo indica la climatóloga Dra. Maisa Rojas, autora coordinadora del informe del grupo de Trabajo 1 – AR6 del IPCC y Ministra de Medio Ambiente de Chile, lo relevante es que el futuro aún está en nuestras manos para reducir de forma sustancial y sostenida las emisiones de gases de efecto invernadero. Por esto, la IV Conferencia Internacional en Educación en Cambio Climático y Desarrollo Sostenible busca colaborar en el empoderamiento de los docentes de la RED STEM Latam -un conjunto de 95 instituciones de 13 países de la región, coordinadas por la Fundación Siemens Stiftung-, específicamente en el fortalecimiento de las comprensiones conceptuales sobre las ciencias del clima, pedagogía indagatoria integrada con aprendizajes basado en la resolución de problemas, así como generar espacios de diálogo internacionales para asegurar la mejor forma de implementación en sus realidades educativas, que permita alfabetizar a los estudiantes y familias sobre qué es el cambio climático y cómo pueden contribuir a la solución que se requiere. “La crisis climática y el impacto de la pandemia por COVID-19 han mostrado con fuerza la necesidad de ofrecer a nuestros niños, niñas y jóvenes una educación que, mediante un enfoque sistémico y transversal, permita formar una ciudadanía crítica que pueda adaptarse a los nuevos escenarios. El rol de los docentes en esto es fundamental”, dice la directora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación y del CIAE, Alejandra Mizala. Programa, inscripciones y actividades La conferencia contará con charlas magistrales como “Jóvenes por la Adaptación Climática”, dictada por Paulina Aldunce, investigadora del (CR)2, Profesora Titular de la Universidad de Chile; “Orígenes, mecanismos e impactos globales del Cambio Climático”, por David Wilgenbus, director de Office for Climate Education, Paris. También se realizarán talleres presenciales y virtuales de manera de llegar a los docentes de todo Latinoamérica. A cargo de los talleres estarán: Claudia Robles, INNOVEC, México; Pilar Reyes, Programa ECBI de la Universidad de Chile; Natalia Ucrós Pinzón, Directora de Fondo Acción Colombia, entre otras y otros. Tanto a los talleres como a las charlas se sumarán representantes de los ministerios de Educación y del Medio Ambiente de los países anfitriones como una manera de reflejar el compromiso de los gobiernos con la necesidad de involucrar a niños, niñas y jóvenes en el proceso de adaptación al cambio climático. Programa de la conferencia: https://ciecc.cr2.cl/#introduccion

