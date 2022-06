199f7beb2e

Medio Ambiente Nacional Diego Ibáñez: "Hay que colocar al centro la salud y el bienestar de la comunidad de Quintero y Puchuncaví" El diputado de Convergencia Social respaldó el cierre de Ventanas y espera que pronto se llegue a un acuerdo entre los trabajadores del cobre movilizados y Codelco. Diario UChile Jueves 23 de junio 2022 12:27 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado de Convergencia Social por la Región de Valparaíso, Diego Ibáñez, se refirió al anuncio de cierre de la Fundición de Codelco Ventanas y a la paralización de los trabajadores de la minera estatal. Respecto de la decisión tomada por el directorio de la empresa y respaldada por el Gobierno, el parlamentario señaló que “me parece que era una decisión esperable en el sentido que es una zona declarada como saturada hace más de 30 años y esperamos que hoy se llegue a algún acuerdo entre el directorio de la empresa y los trabajadores en función de las inversiones para una nueva fundición”. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de la reacción de los trabajadores, el diputado Ibáñez respondió que “ellos están en su legítimo derecho, dentro de la libertad sindical que corresponde, de generar las manifestaciones, negociar, sin perjuicio de que hoy hay que colocar en el centro la salud y el bienestar de la comunidad de Quintero y Puchuncaví“. Según la información que maneja el diputado Ibáñez, habrían luces de principios de acuerdo entre los trabajadores y la empresa. “Al parecer ya se han abierto a un cierre progresivo y hoy se está definiendo los términos en los cuales el concentrado se sigue procesando dentro de Codelco”, indicó. Respecto de las opiniones que indican que habría una alternativa técnica para evitar el cierre de la planta, el parlamentario afirmó que “esta fundición era la única del Estado que arrojaba pérdidas porque para poder arrojar un porcentaje mínimo de utilidad para la empresa pública esto debe procesar cerca de 2,5 veces el concentrado que procesaba, o sea, los costos para echar a andar la fundición eran más altos de lo que obtenía Codelco con la venta de concentrado”. Por lo mismo, a juicio de Diego Ibáñez, “me da la impresión que en términos financieros es una decisión correcta y en términos medioambientales ya sabemos la historia en términos de emisión de dióxido de azufre, sino que también del arsénico que se le permite a esta fundición emanar desde el año 64”. El representante de Convergencia Social se refirió a la connotación política de los trabajadores de Codelco y cómo se ha vinculado con la oposición al gobierno del Presidente Gabriel Boric y señaló que “la libertad sindical también consiste en eso, en que se tomen posiciones políticas que uno puede no compartir, pero que están dentro del marco de la toma de posición en ciertos temas públicos“. “Obviamente no comparto que le digan ‘poco hombre’ al Presidente que además es una expresión muy machista pero creo que es parte de la libertad sindical y me da la impresión que las reuniones que se hagan con partidos como la UDI son parte de la libertad sindical ahí no puedo ser hipócrita porque como buen abogado me interesa que el derecho a huelga esté presente”, agregó el diputado Ibáñez. El parlamentario descartó además cualquier intento de privatizar este tipo de procesos y recalcó que “ya se está trabajando en el proyecto por parte del Gobierno para que quede explícito y sellado absolutamente el paso de estos concentrados a la estatal, entonces, en ningún caso aquí hay una privatización, al contrario, lo que se está proponiendo por parte de Hacienda para reinvertir el 30% de las utilidades va en consonancia con la idea de ampliar la capacidad de fundición y refinado de la empresa”. Diego Ibáñez recalcó que “todavía hay una visión muy dogmática respecto de lo que significa el empleo y el desarrollo industrial. Hoy Chile ha invertido muy poco en ciencia y tecnología, las normas de calidad ambiental son bajas lo que no motiva a las empresas a generar procesos de absorción de conocimientos de las universidades o generar convenios público-privados para mejorar los procesos productivos y me da la impresión que también hay una izquierda un poco floja en mirar un modelo de desarrollo distinto”. Finalmente, respecto del futuro del resto de las empresas en la zona, el diputado Diego Ibáñez señaló que “es importante señalar que la superintendencia del Medio Ambiente ha generado restricciones de emisión a seis empresas de la zona. Aquí hay un toque de intereses también de los privados y se están confeccionando nuevas normas de calidad ambiental para regular compuestos que hoy no están regulados en Chile como el arsénico. Cuando una empresa no cumpla estas normas o cometerá un delito ambiental o definitivamente será cerrada, acá se están tocando los intereses de las empresas privadas”. Foto: Agencia Aton. Puedes revisar la entrevista completa acá:

