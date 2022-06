Marcos Ilabaca: “Tenía más diálogo con el exministro Ossa que el que tengo con el ministro Jackson”

bef9b0fdcf

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el jefe de la bancada de diputados y diputadas del Partido Socialista, Marcos Ilabaca, se refirió a la relación que ha tenido su partido con el Gobierno y en particular con la figura del ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson. “Como dijo el Presidente de la República, el inicio de este Gobierno ha sido de aguas bastante turbulentas y nuestra relación con Apruebo Dignidad y parte del Ejecutivo también ha sido turbulento”, afirmó el diputado socialista y agregó que “si bien nosotros tenemos un número importante de militantes que están desarrollando actividades al interior del Gobierno, pero a pesar de esta participación importante, en términos de relaciones políticas, al Gobierno le ha hecho falta diálogo”. En ese sentido, Marcos Ilabaca sostuvo que “nos vemos a veces con cierto nivel de desconfianza entre pares porque el Gobierno tiene un problema y ese problema es que existe un Gobierno, dos coaliciones y muchas almas al interior de las fuerzas que lo sustentan y el nivel de desconfianza que existe al interior de estas almas a veces entorpecen las relaciones y eso se traduce en lo que ha sucedido con el ministro Jackson”. El diputado socialista recalcó que “yo tengo una crítica particular hacia la forma de generar relaciones del ministro Jackson que no habla mucho, sus características personales dicen de una persona con un alto nivel intelectual, pero es un ministro que no dialoga, es bastante ajeno y las críticas hacia él son más bien críticas políticas que se dan tanto en las bancadas de senadores y diputados contra el ministro”. En esa línea, Ilabaca señaló que “ayer se reunió la presidenta de nuestro partido, Paulina Vodanovic, con el ministro Jackson para generar acercamientos porque no es posible que un ministro Segpres no converse con sus parlamentarios que es su función principal. En lo particular yo tengo graves críticas al igual que los senadores De Urresti y Espinoza con el ministro Jackson y la subsecretaria porque siento que el rol que han desarrollado en la cartera no ha sido de las mejores“. El parlamentario socialista destacó que “es un tema que el Gobierno tiene que analizar, yo se lo he planteado en diferentes medios. Hace un mes atrás di una entrevista en El Mercurio donde hablé respecto de esto mismo y es algo que no solo el Partido Socialista ha hecho notar, sino que las demás fuerzas también lo han señalado”. “El presidente de la Cámara de Diputados hizo una crítica descarnada del trabajo que ha estado desarrollando el ministro Jackson en orden a la ausencia de conocer el trabajo prelegislativo que el Gobierno está desarrollando. El ministro de Segpres es un ministro eminentemente dialogante. Durante el periodo pasado con el ministro Ossa, y con las diferencias que tuve con él, manteníamos un nivel de relación de diálogo permanente, tenía más diálogo con el ministro Ossa que con el ministro Jackson, una diferencia del cielo a la tierra“, recalcó Ilabaca. “Hay que mantener el estado de excepción el tiempo que sea necesario” Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto a la situación en la zona sur del país y la decisión del Gobierno de solicitar una nueva prórroga al estado de excepción “acotado” en la Macrozona Sur, Ilabaca afirmó que “yo considero que el estado de excepción por sí solo no es la forma de solucionar este conflicto. Siempre he señalado que es necesario dialogar, es necesario entregar soluciones a nivel policial para desbaratar el crimen organizado, hay que desbaratar los grupos armados y terminar con la delincuencia en general, pero hay que dialogar con aquellas comunidades que si creen en el trabajo en conjunto, pero para que se lleve adelante el diálogo hay que tener orden público”. En ese sentido, el parlamentario agregó que “yo he apoyado el estado de excepción constitucional y he ido más allá al señalar que hay que aplicar el estado de excepción de manera integral, pero no se puede transformar en la regla el estado de excepción constitucional y allí tendremos que analizar y confío en que el Gobierno evaluará y entregará una visión más acabada”. Por lo mismo, el diputado Ilabaca recalcó que “el estado de excepción constitucional debe aplicarse por el tiempo que sea necesario para poder encontrar las soluciones que se requieren, pero ojo, el estado de excepción constitucional lo que nos asegura es el orden público en la zona y para que el orden público se mantenga las policías deben terminar con los grupos que, en definitiva, general esta alteración al orden público”. Foto: Agencia Aton. Revisa la entrevista completa acá:

