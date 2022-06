bef9b0fdcf

Nacional Política Proceso Constituyente Pleno de la Convención inicia último debate sobre proyecto de nueva Constitución Los convencionales fijan posturas sobre la propuesta elaborada por la comisión de Armonización, que plantea un texto constitucional compuesto por un total de 387 artículos. Este será sometido a votación la próxima semana. Natalia Palma Viernes 24 de junio 2022 14:46 hrs.

De cara a lo que será la última intervención de los convencionales, este viernes el pleno se encuentra realizando el debate respecto del informe de la comisión de Armonización, que contiene la propuesta definitiva del proyecto de nueva Constitución. Tras una extensa revisión del borrador- que contó con correcciones ortográficas, gramaticales, fusión de normativas, entre otros- la instancia redujo los 499 artículos iniciales a un total de 387 normas permanentes, además de 56 disposiciones transitorias. Justamente, esta propuesta comenzará a ser votada a partir del próximo martes 28 de junio, siendo esta la única oportunidad que tendrá el nuevo texto constitucional de reunir el acuerdo de los 2/3, previo a la disolución del órgano constituyente. En el hemiciclo, los convencionales fijaron sus posturas respecto del proceso constituyente. Así, por ejemplo, el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez (INN), sostuvo que “sin duda hemos cumplido, no solo en el tiempo y con las exigencias que se nos impuso, sino sobre todo en su espíritu transformador. Las nuevas constituciones no surgen cuando los países navegan en un mar calmo, se hacen indispensables frente a la crisis. La constitución de Estados Unidos terminó de afianzarse tras la cruenta guerra civil en ese país, la constitución alemana surgió tras los horrores de la II Guerra Mundial y el proceso constitucional que estamos viviendo es el camino que Chile eligió”. “Estamos es un punto de inflexión y esta propuesta constitucional busca un cambio de rumbo paulatino y pacífico, con transformaciones profundas, pero progresivas, que vayan acogiendo las demandas ciudadanas sin que colapse nuestro Estado y sus instituciones”, agregó. La convencional Manuela Royo (MSC) hizo un paralelo del proceso con el solsticio de invierto, señalando que “en la comunidad donde vivo el nuevo ciclo comienza hoy 24 de junio, We Tripantu, en que después de una larga oscuridad comienza cada día a tener un poco más de luz (…) Estamos dejando atrás la noche más larga y oscura de Chile, estamos despertando del letargo del peso de la noche y el comienzo de un nuevo amanecer. Hoy tenemos la posibilidad de comenzar un nuevo ciclo para todas y todos, en un Chile plurinacional, intercultural, regional y ecológico, que reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. Tengo la profunda esperanza de que este texto cobrará vida más pronto que tarde y será una herramienta más para los pueblos”. En tanto, el convencional Luis Mayol (RN) aseguró que de aprobarse la nueva Constitución se profundizará los conflictos que atraviesan la Región de la Araucanía “frustrando una vez más a todos aquellos que nos habíamos ilusionado con que primaría la cordura y el sentido común para consensuar soluciones reales y no propuestas ideológicas. En mayo del año pasado el pueblo de Chile nos eligió para redactar una constitución que tuviese por objeto dar satisfacción a legítimas demandas y aspiraciones de los ciudadanos, no me cabe duda de que los chilenos que votaron por una nueva Constitución no perseguían un experimento social y político que significase un alto costo para las personas y familias”. Convención aprueba reforma al reglamento para el pago de asesores Más temprano, el pleno aprobó por 91 votos a favor, 24 en contra y 6 abstenciones la propuesta de reforma al Reglamento de Asignaciones, Comité Externo y Dirección de Administración para agregar un artículo segundo transitorio con el objeto de cursar el pago de honorarios a asesores de algunos convencionales, quienes prestaron servicios durante julio de 2021. Para estos efectos, la norma plantea que los convencionales que recibieron asesoría deberán firmar una declaración jurada “en la que individualicen a las personas que prestaron servicios en dicho período, indicando las labores realizadas y el monto del honorario respectivo, así como las que procediera, en su caso, añadiendo que tanto la declaración como los demás documentos de respaldo “deberán ser visados por el Comité Externo de Asignaciones”. Asimismo, señala que las y los convencionales “que hayan recibido dichas asesorías deberán firmar la declaración señalada y presentar a través de la plataforma que determine el Comité Externo la documentación necesaria antes del término de trabajo de la Convención Constitucional, según el cronograma que establezca el mismo Comité”.

