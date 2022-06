bef9b0fdcf

Medio Ambiente Minería Nacional Presidente Boric: “No podemos permitir que desarrollo, economía sea contradictorio al cuidado y protección del medio ambiente” El mandatario reiteró que la decisión del cierre de la fundición de Ventanas va en la dirección correcta. “Quintero-Puchuncaví es una zona saturada hace mucho tiempo”, recordó. Diario Uchile Viernes 24 de junio 2022 12:00 hrs.

Poco antes de encabezar un nuevo consejo de gabinete en La Moneda, el Presidente de la República, Gabriel Boric, valoró la decisión del cierre de la fundición de Ventanas de Codelco, la que insistió, “es compleja, pero lo hacemos con la convicción que es la decisión correcta”. El jefe de Estado puntualizó que como país “no podemos permitir que desarrollo, economía sean contradictorios al cuidado y protección del medio ambiente y por sobre todo la salud de nuestra población”. Además, agregó que las comunas de Quintero y Puchuncaví están “saturadas hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que esto está en la discusión y en el debate público”, recordando un reportaje de 1990 donde se mostraban los problemas por la contaminación en el sector. “Esto no es responsabilidad exclusiva de Codelco, hay otras empresas que también operan en la zona sobre las cuales también estamos elevando los estándares. Y hemos dicho paralelamente que ningún trabajador va a quedar sin puesto de trabajo”, señaló el Presidente. A eso sumó que durante la semana se anunció “la inversión del 30 por ciento de las utilidades de la empresa en Codelco para la modernización y elevación de los estándares y por lo tanto yo valoro y saludo la disposición de los trabajadores de deponer la paralización”, apuntando que mantendrán la apertura al diálogo con los funcionarios. El mandatario subrayó en ese sentido que “este no es un triunfo del Gobierno sobre los trabajadores, porque nosotros estamos en el mismo objetivo final que es fortalecer como empresa estatal, asegurar las condiciones laborales los trabajadores y mejorar la calidad de vida de los habitantes de Quintero y Puchuncaví para que no haya más zonas de sacrifico en Chile”. Reforma tributaria: “Busca que haya una distribución más justa de la riqueza” Consultado por los alcances de la reforma tributaria que presentará el gobierno al Parlamento, el Presidente Gabriel Boric comentó que como objetivo es que “haya una distribución más justa de la riqueza en nuestro país”. En ese sentido planteó que “va a estar principalmente centrada en los sectores de mayores ingresos de nuestro país, en las personas de mayor renta. No hay aumento de impuestos ni a la pymes, no hay aumento de impuesto para la gran mayoría de las personas de nuestro país”. Además, profundizó que el centro de la reforma apunta a “algunas industrias, en particular en lo relativo al royalty a la minería y a los sectores de más altos ingresos. Esto no es en contra de alguien como he señalado en tantas ocasiones, esta no es una reforma tributaria en donde hay buenos contra malos. Es una reforma tributaria a favor de mejorar la distribución del ingreso en Chile para que tengamos una mejor cohesión social”. Además, precisó que la reforma será ingresada el próximo día jueves 30 al Parlamento. “Esperamos tener la voluntad del Parlamento para tener a la brevedad luz, humo blanco respecto a la misma y que podamos, junto con ella, porque tenemos un compromiso con la responsabilidad fiscal, desarrollar las otras reformas estructurales de las cuales estamos conversando como por ejemplo la reforma previsional y la reforma de salud”, adelantó. Extensión del estado de excepción en la Macrozona Sur: “Hay que evaluarlo en función de los resultados” Ante el condicionamiento de parlamentarios de todos los sectores de ampliar el carácter acotado del estado de excepción implementado por el gobierno en parte de la Macrozona Sur, el Presidente Boric indicó que debe mirarse en función de los resultados y no “por apellidos”. “Se ha ido mejorando paulatinamente y en el diálogo que se ha entablado en las demandas de fondo para poder solucionar un problema histórico que como ustedes saben no se arregla de la noche a la mañana”, indicó. Además, subrayó el desarrollo del Plan Buen Vivir “que contempla el acceso a servicios como agua, luz, infraestructura de camino, por cierto el mejorar el tema de tierras que está en el centro del conflicto, ha sido parte prioritaria del gobierno y no me cabe duda que vamos a contar con la buena voluntad del Parlamento para aprobar esta extensión”. El mandatario agregó que “lo de acotado o no, yo insisto es que esto no se mire por los apellidos, se mire por los resultados. Y estamos teniendo mejores resultados. La situación está mejorando en la zona”. Gabinete “Irina Karamanos” Abordado por el fallido cambio de nombre del gabinete de la Primera Dama por el nombre de su pareja, Irina Karamanos, el Presidente no quiso ahondar en las eventuales responsabilidades y subrayó que el hecho está “absolutamente superado”. “La disposición y el trabajo que está llevando adelante Irina es justamente lo que se señaló al respecto en campaña”, comentó escuetamente el mandatario. Sin embargo, fue nuevamente requerido por eventuales responsabilidades en este intento por modificar la denominación del cargo, a lo que respondió que “a mí, en lo que me compete, es que esto fue corregido como corresponde y que se está avanzando en particular en lo relativo a las fundaciones dependientes de el gabinete y por lo tanto se está avanzando en la misma dirección que se señaló desde un comienzo”.

