Presos de la revuelta: Asamblea de familiares acusa otro portazo del Senado sobre nuevo proyecto de indulto

Dos meses ha estado trabajando la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta con el Ministerio de Justicia por un nuevo proyecto de Ley de indulto a los llamados presos del estallido social, logrando una alternativa a la que han denominado “indulto conmutativo”. Una vía que fraguó el Gobierno con organizaciones sociales y de derechos humanos ante la imposibilidad de avanzar en la iniciativa original de indulto que lleva más de un año estancada en el Congreso y cuyo rezago se ha concentrado en el Senado, donde pasó a adquirir el nombre de amnistía en el marco de su discusión en la Comisión de Constitución, liderada en ese entonces por el senador Pedro Araya.

Cabe mencionar que en marzo el Ejecutivo, en compañía de la senadora Fabiola Campillai, anunció la presentación de una suma urgencia al proyecto de amnistía a los presos del estallido. No obstante éste siguió sin concitar los 26 respaldos en el Senado y generó las críticas de los parlamentarios oficialistas de la Cámara Alta contra el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, acusando falta de trabajo prelegislativo, entre otros emplazamientos.

Ante la falta de consensos, el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia estableció una mesa de trabajo para elaborar una nueva fórmula legislativa, que es este proyecto de Ley de indulto conmutativo. No obstante, pese a las múltiples conversaciones que se han tendido con los legisladores para efectos de concitar los 26 votos a favor, la Asamblea de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta acusó una nuevo portazo del Senado, por tanto anunciaron que ejercerán presión, ahora también, desde las calles.

“El proyecto está casi listo y las gestiones que ha hecho el Gobierno y por otro lado que hemos hecho las organizaciones nos detienen ahora porque no tenemos ciertos votos. Hay votos que están ahí jugándonos en contra, condicionando la libertad de las personas que están en estos momentos tanto en prisión preventiva como los que están condenados y nos encontramos con esa piedra de tope”, sostuvo Osvaldo Durán, portavoz de la organización.

Durán afirmó que “nosotros vamos a seguir haciendo gestiones para poder conseguir esos votos, pero ya no solamente desde la mesa de trabajo sino que vamos a empezar a salir a las calles“.

Nuevo proyecto de Indulto Conmutativo

¿En qué consiste el nuevo proyecto de Ley? En lo central, la iniciativa de las organizaciones y del Gobierno busca establecer por un lado una suspensión condicional excepcional de la causa por el plazo de un año, que tiene efectos para todos los imputados que se encuentren con procesos abiertos. En ese período los imputados podrán adoptar condiciones como firma mensual, aporte a alguna institución u otras. Además deberán mantener una conducta intachable en dicho plazo.

Por otra parte, establece un indulto conmutativo para efectos de personas ya condenadas, lo que les permitiría salir de la cárcel y completar la condena con firma mensual.

¿Quienes son los senadores en contra del proyecto? Durán mencionó legisladores tanto del oficialismo como de la Democracia Cristiana, en específico señaló a Ximena Rincón, Matías Walker, Alfonso De Urresti y a Karim Bianchi.

En cuanto a los motivos que arguyen para estar en contra, el vocero señaló que “lo que quieren es castigo para las personas, aún cuando no tenemos dentro de las personas que han sido procesadas y/o condenadas hechos de sangre. En el fondo lo que no quieren es impunidad y eso no nos lo ha dicho el Gobierno, nos lo han dicho los senadores, nosotros mismos hemos ido a conversar con ellos”.

Por lo demás, Durán acusó señales confusas de parte de estos legisladores, porque mientras a una organización le dicen que sí apoyaran el proyecto, luego lo desestiman ante el Gobierno. Asimismo, indicó que ellos dilatan las conversaciones en torno a la iniciativa lo que agudiza la preocupación de la asamblea de familiares por la integridad de los presos.

“Nos preocupan las condiciones en las que están las personas en la cárcel al día de hoy, que están en pésimas condiciones. Hay maltrato por parte de Gendarmería, a eso sumado con malas evaluaciones que no son reales, hay casos donde les han inventado a las personas que están ahí una mala evaluación y después cuando se dan cuenta dicen ‘oh, nos equivocamos’, textual. Entonces, eso va en contra de cualquier posibilidad de conseguir la libertad de esas personas, que lo están pasando pésimo”.

Por lo demás, “las personas salen muy mal. Todas las personas que han salido, incluso mi hijo, salen totalmente distintas”, indicó Osvaldo, padre de José Ignacio Durán, quien salió en libertad el pasado 25 de agosto del 2021 del penal Santiago 1.

Frente a este escenario, de un presunto rechazo en el Senado al nuevo proyecto, lo que imposibilitaría presentar una iniciativa similar en el plazo de un año, la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta ha anunciado que ejercerá presión en las calles, en tanto continúan con las tratativas de un proyecto que no dan por perdido.

Es así que este viernes la organización estará en el sector de la Plaza Dignidad, para dar a conocer y socializar este escollo y para llamar a una caravana por la liberación de los presos de la revuelta, dando pie a una serie de movilizaciones.