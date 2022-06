355b5ab24c

c83269556c

Derechos Humanos Género Internacional Salud “¿Por qué no derogar el voto de las mujeres?”: Autora de El Cuento de la Criada acusó a juez de querer que EE.UU. adopte leyes del siglo XVII La escritora canadiense Margaret Atwood sostuvo que los argumentos de eliminar el derecho constitucional del aborto encaminan a Estados Unidos a establecer una religión estatal. Joana Carvalho Lunes 27 de junio 2022 13:40 hrs.

Whatsapp Tweet

Tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló la histórica sentencia conocida como Roe contra Wade, que desde 1973 garantizaba el derecho constitucional al aborto en el país, la novelista canadiense y la aclamada creadora de la novela El Cuento de la Criada, Margaret Atwood se pronunció al respecto de la decisión del parlamento de dejar a 36 millones de mujeres en edad reproductiva privadas del derecho al aborto. La decisión fue apoyada por la mayoría de jueces conservadores del tribunal por 5 votos contra 4. Ahora, el dictamen permitirá que el aborto pueda ser ilegalizado en los Estados que así lo decidan. La autora cuestionó el falló a través de un artículo publicado por el medio literario The Atlanctic, en el que interpeló al protagonista del conservador escenario jurídico, el juez Samuel Alito, quien impulsó la decisión de la Corte respecto a la eliminación constitucional del aborto. Atwood señaló que pareciera que la intención de Alito es que Estados Unidos se rija bajo las leyes del siglo XVII. De acuerdo con la escritora, una opinión filtrada de de la Corte Suprema argumentó que el aborto no se menciona en la Constitución, y es no “profundamente arraigado” en nuestra “historia y tradición”. A lo que Atwood debatió que, si bien era cierto que “la Constitución no tiene nada que decir sobre la salud reproductiva de las mujeres. Pero el documento original no menciona a las mujeres en absoluto”. En ese sentido, la novelista expuso que también en 1920 cuando se ratificó la Decimonovena Enmienda de la Constitución estadounidense, lo cual hizo posible que las mujeres tuvieran el derecho a voto, también en ese entonces los conservadores de la época se opusieron firmemente por ser contraria a la Constitución original. “Las mujeres no fueron personas en la ley estadounidense durante mucho más tiempo de lo que han sido personas. Si empezamos a derrocar la ley establecida usando las justificaciones del juez Samuel Alito, ¿por qué no derogar el voto de las mujeres?”, manifestó la escritora canadiense. La Primera Enmienda dice: “El Congreso no hará ninguna ley con respecto al establecimiento de una religión, o que prohíba el libre ejercicio de la misma; o coartando la libertad de expresión, o de prensa; o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y solicitar al Gobierno la reparación de agravios”. Atwood sostiene que en el momento en que se redactó la constitución los redactores eran conscientes del peligro de las guerras religiosas que afectó a Europa desde el surgimiento del protestantismo, y establecieron que no habría religión de estado. Por lo que, la escritora manifestó que la reciente decisión del parlamento pareciera que Estados Unidos se estaría encaminado a establecer una religión estatal. Asimismo, la creadora de la novela The Handmaid’s Tale, la cual se convirtió en una aclamada serie a nivel mundial, expuso que la opinión de Alito pretende estar basada en la Constitución de Estados Unidos, “pero se basa en la jurisprudencia inglesa del siglo XVII, una época en la que la creencia en la brujería provocó la muerte de muchas personas inocentes“.

Tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló la histórica sentencia conocida como Roe contra Wade, que desde 1973 garantizaba el derecho constitucional al aborto en el país, la novelista canadiense y la aclamada creadora de la novela El Cuento de la Criada, Margaret Atwood se pronunció al respecto de la decisión del parlamento de dejar a 36 millones de mujeres en edad reproductiva privadas del derecho al aborto. La decisión fue apoyada por la mayoría de jueces conservadores del tribunal por 5 votos contra 4. Ahora, el dictamen permitirá que el aborto pueda ser ilegalizado en los Estados que así lo decidan. La autora cuestionó el falló a través de un artículo publicado por el medio literario The Atlanctic, en el que interpeló al protagonista del conservador escenario jurídico, el juez Samuel Alito, quien impulsó la decisión de la Corte respecto a la eliminación constitucional del aborto. Atwood señaló que pareciera que la intención de Alito es que Estados Unidos se rija bajo las leyes del siglo XVII. De acuerdo con la escritora, una opinión filtrada de de la Corte Suprema argumentó que el aborto no se menciona en la Constitución, y es no “profundamente arraigado” en nuestra “historia y tradición”. A lo que Atwood debatió que, si bien era cierto que “la Constitución no tiene nada que decir sobre la salud reproductiva de las mujeres. Pero el documento original no menciona a las mujeres en absoluto”. En ese sentido, la novelista expuso que también en 1920 cuando se ratificó la Decimonovena Enmienda de la Constitución estadounidense, lo cual hizo posible que las mujeres tuvieran el derecho a voto, también en ese entonces los conservadores de la época se opusieron firmemente por ser contraria a la Constitución original. “Las mujeres no fueron personas en la ley estadounidense durante mucho más tiempo de lo que han sido personas. Si empezamos a derrocar la ley establecida usando las justificaciones del juez Samuel Alito, ¿por qué no derogar el voto de las mujeres?”, manifestó la escritora canadiense. La Primera Enmienda dice: “El Congreso no hará ninguna ley con respecto al establecimiento de una religión, o que prohíba el libre ejercicio de la misma; o coartando la libertad de expresión, o de prensa; o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y solicitar al Gobierno la reparación de agravios”. Atwood sostiene que en el momento en que se redactó la constitución los redactores eran conscientes del peligro de las guerras religiosas que afectó a Europa desde el surgimiento del protestantismo, y establecieron que no habría religión de estado. Por lo que, la escritora manifestó que la reciente decisión del parlamento pareciera que Estados Unidos se estaría encaminado a establecer una religión estatal. Asimismo, la creadora de la novela The Handmaid’s Tale, la cual se convirtió en una aclamada serie a nivel mundial, expuso que la opinión de Alito pretende estar basada en la Constitución de Estados Unidos, “pero se basa en la jurisprudencia inglesa del siglo XVII, una época en la que la creencia en la brujería provocó la muerte de muchas personas inocentes“.