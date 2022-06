8f01c17276

346622f836

Deportes Berrettini es baja por covid y Garín debutará en Wimbledon ante el 137 del mundo El italiano es 11 en el mundo y asomaba con un duro escollo en el inicio del abierto londinense para el chileno. Diario UChile Martes 28 de junio 2022 10:24 hrs.

Whatsapp Tweet

Cristian Garín (43° del ranking ATP) tenía un durísimo debut en Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, al ser emparejado con el italiano Matteo Berrettini, 11 del planeta y finalista de la edición pasada. Sin embargo, el chileno tendrá otro rival. Es que a sólo horas de su partido de estreno en el major londinense, el europeo se bajó del torneo, luego de ser diagnosticado positivo de covid. El peninsular venía de ganar dos torneos seguidos en la gira sobre pasto, el ATP 250 de Stuttgart y el ATP 500 de Queen’s, por lo que era uno de los candidatos a ganar el certamen británico. “Estoy desconsolado por anunciar que necesito retirarme de Wimbledon debido a un resultado positivo en la prueba de COVID-19. He tenido síntomas de gripe y me he estado aislando los últimos días. A pesar de que los síntomas no eran graves, decidí que era importante realizarme otra prueba esta mañana para proteger la salud y la seguridad de mis compañeros competidores y de todos los demás involucrados en el torneo. No tengo palabras para describir la extrema decepción que siento. Se acabó el sueño por este año, pero volveré más fuerte”, escribió Berrettini en su cuenta de Instagram. Ahora, Garín enfrentará este martes al lucky loser (perdedor afortunado de la qualy) sueco Elias Ymer, 137 del mundo, en el tercer turno del court 18, a eso de las 09:00 o 09:30 horas.

Cristian Garín (43° del ranking ATP) tenía un durísimo debut en Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, al ser emparejado con el italiano Matteo Berrettini, 11 del planeta y finalista de la edición pasada. Sin embargo, el chileno tendrá otro rival. Es que a sólo horas de su partido de estreno en el major londinense, el europeo se bajó del torneo, luego de ser diagnosticado positivo de covid. El peninsular venía de ganar dos torneos seguidos en la gira sobre pasto, el ATP 250 de Stuttgart y el ATP 500 de Queen’s, por lo que era uno de los candidatos a ganar el certamen británico. “Estoy desconsolado por anunciar que necesito retirarme de Wimbledon debido a un resultado positivo en la prueba de COVID-19. He tenido síntomas de gripe y me he estado aislando los últimos días. A pesar de que los síntomas no eran graves, decidí que era importante realizarme otra prueba esta mañana para proteger la salud y la seguridad de mis compañeros competidores y de todos los demás involucrados en el torneo. No tengo palabras para describir la extrema decepción que siento. Se acabó el sueño por este año, pero volveré más fuerte”, escribió Berrettini en su cuenta de Instagram. Ahora, Garín enfrentará este martes al lucky loser (perdedor afortunado de la qualy) sueco Elias Ymer, 137 del mundo, en el tercer turno del court 18, a eso de las 09:00 o 09:30 horas.