Nacional Política En sesión del Senado: Oposición critica inacción del Gobierno en seguridad y ministra Siches llama a apoyar agenda en la materia La ministra del Interior convocó a un acuerdo transversal para sacar adelante medidas inmediatas y estructurales para hacer frente a la delincuencia. DiarioUChile Martes 28 de junio 2022 18:33 hrs.

Con una invitación al Senado a apoyar las medidas tanto inmediatas como estructurales que impulsará el Ejecutivo para enfrentar el aumento de la delincuencia en el país, se realizó la sesión especial convocada por la Cámara Alta para conocer los planes y programas que tiene el Gobierno en materia de seguridad. La sesión para tratar “el considerable aumento de la delincuencia en el país en los últimos meses, y conocer los planes y programas que está desarrollando el Gobierno para combatirla de forma eficiente y satisfactoria”, contó con la asistencia de la ministra del Interior, Izkia Siches y los subsecretarios del Interior, Manuel Monsalve y de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. La ministra Siches hizo un diagnóstico de la situación, los compromisos que tiene el Gobierno y los planes para enfrentar la problemática de la delincuencia, la que a juicio de muchos de los legisladores, está desbordada. Según la ministra, uno de los hechos más significativos es el aumento en el poder de fuego para los delitos de robo y homicidio en más de un 60%, como también el cambio de percepción de la ciudadanía respecto del contexto vivido en diciembre 2019, donde hay más preocupación por los casos de asalto y robo, lo que se transforma en una primera prioridad para el Gobierno. Siches afirmó que junto con enfrentar los delitos y el crimen organizado, están trabajando en respuestas integrales porque no solo se trata de hacer esfuerzos policiales sino también recuperar espacios públicos, enfrentar la deserción escolar, prevenir el consumo de drogas y alcohol y conductas de riesgo y para ello, también espera contar con el apoyo del Congreso Nacional. En ese sentido, Siches señaló que el tema de seguridad implica un desafío importante que necesita del esfuerzo de los legisladores, a quienes invitó a trabajar en una agenda legislativa que tiene acciones muy inmediatas, como poner urgencia a ciertos proyectos de ley que ya se están tramitando, pero también “medidas más estructurales en torno al Ministerio del Interior, reforma a la policías y Ley de Inteligencia que puede ser una gran oportunidad para construir ese acuerdo transversal que nos ha convocado el Presidente” Si bien la necesidad de buscar acuerdos transversales para enfrentar la delincuencia fue un tema recurrente en la sesión, gran parte de las y los senadores de oposición responsabilizan a la actual administración de la “desbordante” delincuencia que se vive en el país. La senadora UDI Luz Ebensperger afirmó que “hay muchos factores que concurren para que la situación haya sido desbordada como está hoy día, particularmente en la macrozona norte . Y creo responsablemente que, salvo el subsecretario (Manuel) Monsalve no veo una disposición del Ejecutivo a trabajar en consecuencia y en forma para lograrlo”. Agregó que la situación es grave y el Gobierno “viene anunciando una agenda legislativa que no conocemos más que los títulos. En el Senado y en la Cámara existe un número importante de proyectos de ley en materia de seguridad que no han podido avanzar porque desde marzo el Ejecutivo está pidiendo 2, 3 semanas y ya llevamos varios meses, para hacer indicaciones, para ser escuchados y posterga dichas intervenciones sin que hasta hoy día todavía no lo haga”. En tanto su par de RN, Manuel José Ossandón afirmó que si bien el gobierno de Piñera lo hizo mal en materia de delincuencia, el “problema es como la paramos y el que va en el caballo y lleva la rienda, es el responsable”. En ese sentido, si bien valoró lo que se está haciendo en la Región Metropolitana, señaló que es falso que se trate de un problema de desigualdad por el número de carabineros distribuidos en las comunas, sino es un eficacia y eficiencia de las policías para el enfrentar el crimen. Por su parte, la senadora Yasna Provoste (DC) afirmó que casos como los ocurrido con la enfermera atacada por presuntos sicarios en Las Condes, convierten a la sociedad en insegura, con familias atemorizadas que desconfían de las instituciones, de la policía, de los municipios, del Ministerio de Interior “que no me cabe la menor duda que busca brindar protección y entregar una seguridad básica. Creo no ser alarmista si señalo que el narcotráfico y la delincuencia en términos generales están llegando a niveles nunca antes vistos (…) el espectáculo de fuegos artificiales distintos barrios poblaciones y ciudades de lo largo de el país ha sido normalizando”. En otra de las intervenciones, la senadora Claudia Pascual (PC) planteó la necesidad de reformar Carabineros y terminar con la doctrina de Seguridad Nacional. Indicó que se debe impulsar “ la reforma profunda a la Carabineros de Chile; eliminar la doctrina de Seguridad Nacional que identifica al enemigo interno y que ha promovido situaciones tan complejas como las denuncias por la prensa donde tenemos a la Dipolcar tratando de hacerle olitas y trabar el actuar del propio gobierno”. Pascual precisó que “cuando tenemos una policía que le da más importancia a la persecución política que a la persecución del narcotráfico y de las bandas delictuales, el crimen organizado, por supuesto que tenemos problemas serios de seguridad en el país. Por lo tanto, reformar Carabineros es una primera prioridad, asegurar la formación en el respeto a los DDHH desde el primer día que ingresan a la institución y formaciones y de abordaje y de violencia de género también”.

