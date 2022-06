6d09328aac

Nacional Política Pueblos originarios seguridad Cámara de Diputadas y Diputados aprueba extender estado de excepción en el sur Por 100 votos a favor,19 en contra y 13 abstenciones, en medio de un debate en que se cuestionó las voluntades del Gobierno de solucionar el conflicto en la Macrozona Sur, la Cámara Baja aprobó la prolongación de las Fuerzas Armadas en la Araucanía. Joana Carvalho Miércoles 29 de junio 2022 14:58 hrs.

Después de una álgida discusión llevada a cabo en horas de la mañana, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una segunda extensión por 15 días del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en las provincias de Cautín, Malleco, Arauco y Biobío. El debate se centró en el uso “acotado” de la medida y la futura salida de los militares de la zona, así como también varios parlamentarios usaron su tiempo para cuestionar las voluntades del gobierno de asumir el problema que hay en la Región de la Araucanía. Días previos al inicio del debate el cuestionamiento de cuándo un estado de excepción deja de ser excepcional, ha rondado en las declaraciones de los representantes del Partido Socialista y el Frente Amplio. Sin embargo las bancadas de ambas colectividades apoyaron la propuesta del Gobierno y manifestarse a favor de la extensión de esta medida. Así, el diputado Leonardo Soto (PS), reiteró el apoyo de la bancada. “Nosotros hemos decidido que este es un estado de excepción constitucional que hay que apoyar, porque es un estado de excepción inteligente”, declaró y respecto a las funciones de las fuerzas de orden añadió que “ya es problemático usar a las fuerzas armadas para temas vinculados a la seguridad de las personas, orden público y seguridad de los caminos porque no están preparados para eso”. En ese sentido, Soto defendió al Ejecutivo y sostuvo que este decreto permite asignar a las FF.AA. para poder garantizar el libre tránsito en las vías principales, si bien, reconoció que la violencia existe en todos lados, pero destacó que para eso están las policías. “Las policías en la democracia son quienes persiguen a los delincuentes”, puntualizó. Por su parte, las diputadas Emilia Nuyado y Ericka Ñanco manifestaron nuevamente su rechazo ante la estrategia y destacaron que el conflicto que existe actualmente en el sur del territorio nacional no es una problemática nueva, sino que ha estado latente por más de una década. “Se habla de crimen organizado, pero no olvidemos que estos delitos no salen mágicamente como un conejo del sombrero de un mago. Lleva al menos 10 o 15 años producto del abandono de políticas públicas del Estado para los más vulnerables, incluido el territorio mapuche”, declaró Ñanco. La parlamentaria enfatizó la necesidad de que se ejecute el programa del Gobierno “Plan Buen Vivir” lo antes posible, que va dirigido al reconocimiento de la deuda centenaria entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. De esa manera, al momento de su intervención la ministra de Interior, Izkia Siches, aseguró que continuarán los avances de este plan y que no se han olvidado del compromiso con las comunidades indígenas. Por parte de la oposición, ya algunas bancadas como Evopoli habían manifestado su rechazo de extender este estado de excepción que ha sido establecido de una manera acotada. Fue de esa forma que parlamentarios de Renovación Nacional usaron su intervención para confirmar que votarían en contra de la medida, pero con el fin de que el Gobierno adopte el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia con todo el rigor que la Constitución le permite. Sin embargo, no hubo un consenso total en la derecha respecto a la votación, puesto que la bancada de la UDI planteó que en pos de resguardar la seguridad de las comunidades de la Macro Zona sur, votarían a favor de renovar la medida. “Queremos un estado de excepción tal y como lo señala la Constitución. Sin restricciones, sin que sea acotado,sin que sea focalizado. Queremos que sea aplicado en toda su capacidad. De lo contrario, será muy difícil seguir votando a favor de esta medida”, aseveró la diputada Flor Weisse (UDI). En la misma línea, el diputado Sergio Bobadilla (UDI) proclamó que el estado de excepción acotado está dejando un territorio indefenso, por lo que el llamó al Gobierno a cambiar “su actitud irresponsable frente al terrorismo”. Ministra Siches por extensión del estado de excepción: “Creemos que es necesaria” Luego de la votación, la ministra del Interior, Izkia Siches, valoró el respaldo conseguido en la sala de la Cámara apuntando a que para el gobierno esta es “una medida que creemos que es necesaria”. La jefa de gabinete apuntó además que “sobre el punto sobre si es acotada o no es acotado, hemos sido claros: esta es una medida que en su despliegue operativa tiene las características necesarias para evitar los hechos de violencia que ocurren en la zona”. Siches precisó que durante el debate “desde algunos sectores se pretendió hacer un punto político de algo que desde nuestra perspectiva no es tal. El debate si esto es acotado o no acotado puede servir para traer quizá algo de conflictividad. Pero nosotros hemos sido muy claros: la implementación operativa ha rendido frutos, no tiene grandes diferencias con lo que había sido el estado de excepción en el gobierno anterior”. La titular de Interior subrayó que “cuando comparamos objetivamente en datos reales como porcentuales, los resultados son más favorables en esta implementación y esperamos que más allá de las disputas políticas nos pongamos en los zapatos de las personas que viven en la zona”. “Quiero rescatar todos los votos y en particular los oficialistas que han apoyado esta medida. No vemos una reducción en ese apoyo y en esa línea entendemos que esta medida es compleja, pero sin duda necesaria”, indicó. Respecto a la votación en el Senado, Siches dijo esperar contar con el mismo respaldo que en la cámara para conseguir la renovación de la medida por 15 días más. Imagen Agencia Aton

