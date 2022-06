6d09328aac

Economía Nacional Política Diputada Gael Yeomans y Reforma Tributaria: “Espero que todos pongamos de nuestra parte saliendo un poco de las trincheras” La diputada integrante de la comisión de Hacienda indicó que la propuesta del Ejecutivo “plantea como propósito la justicia tributaria, dar estabilidad y certeza y combatir la desigualdad que es el gran enemigo que tiene esta reforma". Osciel Moya Miércoles 29 de junio 2022 13:52 hrs.

La diputada integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Gael Yeomans, espera que algunos sectores de derecha no se atrincheren en sus posiciones y que prevalezcan los intereses de la ciudadanía frente al proyecto de Reforma Tributaria que enviará el Gobierno al Parlamento este viernes 1 de julio. En conversación con nuestro medio la legisladora de Convergencia Social afirmó que esta iniciativa, una de las más importantes del gobierno del presidente Gabriel Boric, proviene de un “diagnóstico que se hizo a través del diálogo social, que fue un proceso de participación en que se recogió, a nivel nacional, la visión tanto de Pyme, como de trabajadores, empresas y expertos , respecto de cómo debería ser nuestro sistema tributario y también con un eje sumamente importante entendiendo que los cuidados que también deben ser parte de nuestro sistema como tal. Es decir, hacerse cargo de las labores de cuidados y de las trabajadoras que se dedican a labores domésticas y que no tienen remuneración y por lo mismo, entendiendo que el sistema tributario su finalidad es garantizar el costo y el pago de derechos sociales, es que desde ahí, desde esa lógica se levanta la propuesta en concreto”. Asimismo, la diputada indicó que es una propuesta que “ plantea como propósito la justicia tributaria, de dar estabilidad y certeza y combatir la desigualdad que es el gran enemigo que tiene esta reforma y que también quiere dar una respuesta hacia la ciudadanía” Frente a las expectativas que se han creado, la diputada Yeomans señaló que la reforma busca de manera transparente recaudar el presupuesto que se necesita para poder pagar las reformas que está levantando el programa del gobierno. “Diría que no son expectativas falsas, sino expectativas que se quieren cumplir y es por eso que yo también espero que tengan una buena posibilidad en el debate parlamentario, entendiendo que hay otras posiciones que pueden ser recogidas y que aborde una cantidad de mundos, pero sí me parece una deuda importante que debemos cumplir para poder pasar a ser un Estado que garantice derechos sociales que se haga cargo de la salud, de las pensiones. Para eso se necesitan recursos económicos y por ello es que se necesita una reforma tributaria”, precisó la diputada oficialista. La legisladora agregó que demandas importantes levantadas por la ciudadanía, como el royalty minero o el impuesto a los súper ricos serán parte de esta iniciativa. “Va a ser parte de la propuesta del Gobierno el royalty minero y una forma que nos permita que los que más tienen, paguen proporcionalmente según sus recursos los impuestos y hacerse cargo de que en nuestro país no puede ser admisible el tener paraísos fiscales para quienes más recursos tienen. Al contrario, queremos tener un país donde todos contribuyamos para que así podamos garantizar lo que a todos y todas les hace falta. Un país con justicia tributaria tiene que ver con esos pilares y esperamos también que la reforma logre concretar esos anhelos”, puntualizó Yeomans. La diputada agregó que en la comisión de Hacienda van a tener el primer desafío cuando empiece la tramitación, donde también escucharán distintas posiciones. “Nosotros también queremos generar ese espacio, pero eso no quita que esto también tiene urgencia, porque si queremos que esta reforma recaude para poder pagar derechos sociales que el Estado tiene una deuda con la población chilena, eso también requiere de tiempos y cumplir esos plazos” indicó Yeomans. Al mismo tiempo, dijo la diputada, para concretar la reforma “hay que avanzar con celeridad. Por lo mismo hay mucha voluntad de diálogo, con escuchar visiones y eso no quita que debamos avanzar y espero que todos pongamos de nuestra parte saliendo un poco de las trincheras en las que he visto en la que algunos sectores políticos que se han quedado solo en criticar y la posibilidad de tener un Estado fuerte que tenga recursos para poder pagar y costear toda la demanda que tiene el pueblo de Chile. Por lo mismo, se necesita salir de esa de esa vereda que muchas veces ha dejado atrincherado algunos sectores políticos, sobre todo proveniente de la derecha, y espero que ese no sea el tono del diálogo, sino que prevalezcan los intereses de la ciudadanía” Finalmente la diputada Yeomans afirmó que habrá un avance sustantivo en materia de evasión y elusión. “Con esta reforma tributaria vamos a poder cumplir con estándares internacionales que son sumamente importantes porque si queremos tener un país que realmente se considere y se compare con países provenientes de la OCDE, hay que cumplir con estándares que hoy día Chile lamentablemente no cumple. Este sentido, en materia de evasión y elusión creo que va a ser un pilar fundamental para poder recaudar impuestos” puntualizó la diputada Yeomans.

