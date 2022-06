6d09328aac

Entrevista Nacional Política María de los Ángeles Fernández: “Algo está pasando con el diseño del núcleo estratégico del gobierno que hace ruido” La analista política estima que un eventual cambio de gabinete llevará a personalidades con mayor trayectoria política. Además, valoró la corrección del gobierno de desvincular el éxito de su programa a lo que ocurra en el plebiscito de septiembre. Diario Uchile Miércoles 29 de junio 2022 10:20 hrs.

Como un gabinete y un gobierno con un desgaste no visto en administraciones anteriores califica la doctora en procesos políticos María de los Ángeles Fernández, la situación que enfrenta el Ejecutivo que encabeza el Presidente Gabriel Boric. Si bien destaca la trayectoria de los jefes de todos los ministerios, sostiene que no se ve una sintonía y en especial en el Ministerio del Interior existen problemas para dar cuenta de todos los desafíos que tiene el país no sólo en materia de expectativas, sino lo que se heredó en temas como seguridad y la crisis migratoria. Desde España en conversación con el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, Fernández postula que “este diseño tiene problemas. Y tiene problemas porque el Ministerio del Interior y Seguridad Pública es un ministerio basal y la persona que está a cargo, a lo mejor se intentó responder con su nombramiento a un conjunto de expectativas simbólicas, no lo pongo en duda, la primera mujer que ocupa el cargo, pero ya ha pasado suficiente tiempo para que no se ve desde su vereda algún tipo de respuestas. Y no basta con ponerle un subsecretario que la pueda respaldar, que le haga backup”. A eso agrega que “el ministro Jackson parece que no acusa la agilidad legislativa que se esperaría de un gobierno de estas características. Ya tienes dos piezas dentro de este diseño que no se están acompasando. Y eso no lo puede ni respaldar ni el subsecretario (Manuel) Monsalve ni la mejor vocera del mundo porque esto es una orquesta. No se puede compensar con el buen desempeño de algunas individualidades”. La directora de la Fundación Hay Mujeres va más allá: “Para ser ministro o ministra del Interior hay que tener ciertos conocimientos del área que vas a ocupar. Yo creo que hoy día los problemas son cada vez más acuciantes, demandantes, de más compleja resolución y creo que exige otro tipo de componentes a la hora de ocupar los cargos”. Fernández puntualiza que “algo está pasando con el diseño del núcleo estratégico del gobierno que hace ruido. Y al mismo tiempo hemos visto errores no forzados de ministros diciendo distintas cosas, que aparentemente no hay coordinación, lo vimos en el caso de Ventanas, donde inmediatamente volvemos a poner la vista en Segpres donde hay una división que se encarga de la coordinación interministerial”. La especialista hace eco de las palabras del también ex dirigente estudiantil Noam Titelman, contemporáneo de Gabriel Boric, Camila Vallejo y Giorgio Jackson, quien sostuvo que “este no puede ser un gobierno generacional”. “No se puede instalar un gobierno de un promedio de 35 años y decir ‘nosotros somos estupendos, nosotros vamos a derribar el orden neoliberal y vamos a instalar otra cosa’. Porque además, si no lo haces de manera muy complementada tomando en cuenta la experiencia, distintos ingredientes, tampoco estás haciendo justicia a la diversidad que esta nueva generación exige. Porque la importancia de la diversidad, de la inclusión de los distintos, pues eso de alguna manera tiene que reflejarlo también el gabinete, no solamente a través de la inclusión de más mujeres”, precisa María de los Ángeles Fernández. En ese sentido precisa que el actual “es un gobierno que se asimila mucho al primer gobierno de la transición porque ahora sí, sí, sí se dice que habría un cambio de ciclo, a pesar de que hay una expectativa en los últimos años en Chile que cada vez que asume un Presidente. Por ejemplo con Bachelet 2014 también se habló mucho del cambio de ciclo. Cuando se habla tanto de ‘cambio de ciclo’, va perdiendo significación”. Y aunque precisó que el actual sí tiene las condiciones para avanzar en transformaciones estructurales gracias al proceso constituyente, sí debe pensar de mejor forma cómo abordar esos desafíos. “Son tan ingentes las tareas que tiene que acometer el gobierno actual. Viene con toda la herencia que ha sido el estallido social, el dolor, las expectativas que son difíciles en la sociedad chilena. Y luego la promesa que entraña la nueva constitución y luego no solamente lo que pasa a nivel nacional, sino también regional y a nivel mundial con todo este cambio de las reglas del juego del orden internacional que está alterando muchas de las cosas que dábamos por sentadas. Y a eso se le añade el impacto de la pandemia del Covid 19”, subrayó. Sobre un eventual cambio en el equipo de gobierno, apunta que “la tendencia va a ser que si hay cambios de gabinete próximo, ir incorporando personas que puedan complementar para dar respuesta a los desafíos que tiene Chile con mayor experiencia y con mayor trayectoria. Yo creo que en el maridaje de estos elementos es que está la posibilidad de darle respuesta a esta sobre carga de demandas que vive hoy día Chile”. Respecto del proceso constitucional, Fernández comenta que “son tantos los desafíos y complejidades que son inéditas que creo que comete un error el gobierno -creo que lo ha ido corrigiendo de a poco- en asociar el destino de su programa a lo que suceda en el plebiscito del 4 de septiembre”. En eso, la especialista profundiza en el rol del Presidente Gabriel Boric frente al país, recordando que “una vez que es elegido, él es el Presidente de todos los chilenos. Y así como Gabriel Boric supo entender la importancia de la política para desatar el nudo de conflicto y de violencia que había previo al 15 de noviembre de 2019 firmando él sólo con su propio nombre el pacto que le dio una salida a la situación de conflictividad chilena, yo creo que él tiene que entender que luego del 4 de septiembre tiene que jugar un rol en la política, hay que darle conducción independientemente del resultado”. Imagen Agencia Aton

