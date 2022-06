6d09328aac

Derechos Humanos Nacional seguridad Presidente Boric: “A las bandas de crimen organizado las vamos a perseguir implacablemente con todo el peso de la ley” Durante la entrega de un complejo habitacional en Arica, el mandatario adelantó que este jueves presentarán el plan regional de seguridad. También subrayó que se debe pasar del sueño de la casa propia al derecho a la vivienda digna. Raúl Martínez Miércoles 29 de junio 2022 17:17 hrs.

Fueron 12 años de lucha en que las familias que desde hoy ocupan las viviendas del conjunto habitacional “Sueños del Norte” trabajaron para coronar todo ese tiempo con la entrega de sus nuevos hogares en una ceremonia que fue encabezada por el Presidente Gabriel Boric. El mandatario se sumó a las palabras de la seremi de Vivienda, Gladys Acuña, quien destacó que “tenemos que pasar de los sueños de la casa propia al derecho a la vivienda digna”. Por eso el jefe de Estado apuntó que “esa tarea no puede permitir tanta espera” como la que debieron vivir los nuevos pobladores de la villa recién inaugurada este miércoles. Boric destacó que “solamente acá en Arica tenemos a más de 8 mil familias que están esperando cumplir este sueño. No nos podemos demorar 12 años. Por eso uno de los encargos que tiene nuestra seremi de Vivienda, por cierto, responsablemente, acelerar la construcción de viviendas”. El jefe de Estado puntualizó que “vamos a fiscalizar bien a las empresas. Queremos que las empresas sean responsables para que no tengan que pasar lo que pasaron con esta empresa que quebró a la mitad. Allá afuera había una señora que me pedía por favor que nos apuráramos porque están pagando arriendo de 300 lucas y más”. Por eso sostuvo que “le pido seremi y también a la empresa que responsablemente pudo terminar esto que dentro de las revisiones que tenemos que hacer, porque una cosa que no podemos permitirnos es entregar cuestiones que no estén bien hechas. Pero hacerlo lo más rápido posible y que en esto nuestro gobierno tenga sentido de urgencia”. El Presidente destacó que “el tener una vivienda cambia la vida y da tranquilidad, da sentido de pertenencia, genera un barrio. Me alegra mucho escuchar que esto viene con el parque también, porque la idea de lo que queremos hacer es ir recuperando la ciudad”. Por otra parte, precisó que la gente en sus recorridos le consultan respecto al trabajo que va a realizar el Estado para apoyar a los sectores más pobres del país para evitar la penetración de organizaciones criminales que aprovechando las precariedades compran la voluntad de los pobladores. “Me han preguntado qué es lo que pasa cuando el Estado no llega. Cuando el estado no llega, llegan otros, el crimen organizado. Y por acá ya ha estado. Y por eso, en el anuncio estas viviendas que es motivo de alegría quiero decirles que la presencia del Estado no se puede limitar a la entrega de la llave, tiene que estar presente con servicios, tiene que estar presente con comunidad, con seguridad”, subrayó. El Presidente Boric adelantó que “mañana (jueves) vamos a tener una reunión para generar un plan de seguridad regional en conjunto con las diferentes autoridades de la zona y con el general director nacional de Carabineros y con el director nacional de la PDI”. En ese sentido comentó que “voy a insistir en esto: a las bandas de crimen organizado las vamos a perseguir implacablemente con todo el peso de la ley. Porque son los vecinos honestos y honestas los que han luchado durante toda su vida los que merecen usar estos espacios, no el narco, no el crimen”. Junto con relevar el trabajo de las administraciones pasadas en el combate a la pobreza, Boric apuntó que “no importa quién esté en el poder, los que tienen que ser beneficiados son los ciudadanos”. Además, leyó una carta de una persona trans que firmó como Teo, donde expresa sus temos al Presidente Boric sobre el cambio climático y sus efectos sobre nuestro país, así como el desamparo en que están las diversidades sexuales. “Tengo esperanza y quería transmitírselo en esta carta. Que Chile en un futuro sea sano de todas las formas”, concluye la misiva. “Cuando nos miramos a los ojos, cuando estamos acá en terreno, cuando estamos recorriendo el territorio, quienes estamos en política no podemos olvidarnos y las peleas chicas, la guerra de declaraciones, la polémica con el partido de al frente o las críticas de un sector a otro quedan un poco más atrás y volvemos a lo importante que es mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo”, comentó el jefe de Estado quien concluyó llamando a seguir construyendo barrio y organización para avanzar hacia un mejor país. Imagen Agencia Aton

