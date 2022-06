6d09328aac

Entrevista Nacional Proceso Constituyente Tammy Pustilnick por plebiscito de salida: “Creo que es importante que esto no se convierta en la versión moderna del Sí y el No” La coordinadora de la comisión de Armonización consideró esencial poner el foco en el contenido de la nueva Constitución, desligándolo del proceso constituyente. Asimismo, planteó como necesario avanzar en una actitud de mayor apertura y diálogo. Diario UChile Miércoles 29 de junio 2022 15:29 hrs.

En entrevista con la primera edición de Radioanálisis, la convencional y coordinadora de la comisión de Armonización, Tammy Pustilnick (INN), realizó un balance sobre el proceso constituyente próximo a concluir, luego que ayer martes se efectuara el último pleno de la Convención, correspondiente a la revisión de la propuesta elaborada por dicha instancia para definir las correcciones a la nueva Carta Fundamental. La representante por el Distrito 20 parafraseó a la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, señalando que “lo logramos. En momentos donde pensamos que no íbamos a alcanzar en un año a presentarle a la ciudadanía y terminar el 4 de julio de escribir una nueva Constitución, lo hicimos”. En ese sentido, dijo que “no solo cumplimos en tiempo, creo que también es importante decir que cumplimos en forma. En el caso de la comisión de Armonización cumplimos en entregar un texto que es coherente, que vela por una calidad técnica legislativa, que invita a la lectura con un lenguaje claro y que lo relevante de estos dos meses que quedan es que la ciudadanía se involucre, se informe para que pueda llegar a votar con un voto informado el 4 de septiembre”. Asimismo, Pustilnick se refirió a los dichos que han planteado algunos convencionales en favor del Apruebo sobre el foco que debería estar puesto de cara al plebiscito de salida, dejando a un lado las polémicas que acompañaron el proceso de redacción de la nueva Constitución. “Creo que es importante separar el texto final respecto de lo que fue el proceso constituyente propiamente tal. Por lo tanto, ahora la invitación es entrar a analizar el articulado en cuanto a su mérito, no en cuanto a cómo se comportó un determinado convencional, por mucho que hayan sido instancias o conductas aisladas dentro de todo lo que fue el proceso constituyente”, expresó. En esa línea, enfatizó en que este “es un proceso donde la deliberación democrática fue de forma transparente de cara a la ciudadanía y que, por supuesto, se vieron las cosas buenas, como también las cosas malas, porque tampoco estábamos acostumbrados a tener un debate de esta magnitud durante un año, en un órgano tan representativo como es la Convención Constitucional. Entonces, creo que hay que hacer todos esos análisis y tener en consideración esos elementos para poder generarse una impresión respecto al proceso constituyente, pero otra cosa es cuando ya estamos discutiendo la propuesta constitucional”. “Siempre dije cuando empezó Armonización: ‘esta es la hora de la verdad’. Ahora es cuando vamos a entrar a discutir lo que realmente tenemos, no lo que eventualmente algún convencional quiso hacer, no lo que alguna iniciativa popular se aprobó respecto de una determinada comisión, o no que eventualmente se quería decir o se hizo”, recalcó. En cuanto a los resultados que han arrojado los últimos sondeos de opinión, en el cual se posicionaría con una amplia ventaja la opción de Rechazo para el plebiscito de salida, la convencional Tammy Pustilnick manifestó que “lo primero que hay que recordarles a las personas es que el 4 de septiembre todas las y los chilenos tendremos solamente dos opciones: aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitución. Si esta se rechaza, por supuesto que habrá distintas instancias por parte del Congreso o el gobierno tendrá que analizar cómo proseguir”. Desde esa perspectiva, comentó que hay que tomar en consideración las encuestas “independiente de que sabemos que son fotografías semanales de lo que va ocurriendo en el proceso constituyente. Creo que es importante tomarlas con la seriedad que corresponde”. Así, se mostró partidaria de que aparezcan nuevas vocerías “que vayan contando y explicando el texto constitucional, con un buen manejo técnico, sin frases desafortunadas que en el fondo han contribuido a aumentar la inseguridad o las dudas entre la población”. Además, consideró que “es importante que esto no se convierta en la versión moderna del Sí y el No del año ’88, porque mucha gente tiene dudas sobre el borrador o sobre sus alcances. Otras personas se han formado incluso una opinión y legítimamente no les gusta el texto y otras que están indecisas. Por lo tanto, en cada caso, en cualquiera de estas opciones, tenemos que tener una actitud de mayor apertura y de diálogo”. “Yo que no viví esa época propiamente tal, esa era una decisión en cuanto a libertad versus represión. Acá estamos hablando de dos opciones que son completamente legítimas en democracia, que es aprobar o no un texto constitucional, y creo que también es importante elevar el debate, dejar de agredir e interpelar al que piensa distinto porque el 5 de septiembre nos vamos a tener que seguir mirando las caras”, expresó.

