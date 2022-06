930cfb94cd

Economía Nacional Política Reforma Tributaria: Oposición insta al Gobierno a avanzar en incentivos a la inversión Tras la reunión con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, si bien valoraron la apertura de la autoridad a escuchar propuestas, manifestaron sus inquietudes respecto al alza de los impuestos y la falta de medidas en favor de la generación de empleos. Natalia Palma Jueves 30 de junio 2022 18:46 hrs.

Ad portas de la presentación de la reforma tributaria que presentará el gobierno del presidente Gabriel Boric mañana viernes, varias ya han sido las reuniones que ha sostenido el ministro de Hacienda, Mario Marcel, para entregar a los distintos sectores los detalles que contendrá la iniciativa. Así, por ejemplo, el viernes pasado sostuvo una reunión de gabinete con los demás ministros; mientras esta semana se han efectuado encuentros con ex titulares de Hacienda, parlamentarios oficialistas y hoy fue el turno de conversar con diputados de oposición, quienes se reunieron al mediodía con el jefe de la billetera fiscal en Teatinos 120. Según se ha adelantado, la reforma estará compuesto por tres proyectos. El primero, tiene que ver con el impuesto a la renta y la riqueza de las personas- incluyendo un gravamen a los altos patrimonios- además de todo lo relacionado con la evasión, elusión y exenciones tributarias. El segundo estaría enfocado en el royalty minero y el tercero en los impuestos verdes, haciendo este último su ingreso el segundo semestre. Esto, con el objetivo de recaudar cerca del 4,3% del PIB. Tras la reunión, el senador de Evópoli e integrante de la comisión de Hacienda, Felipe Kast, reiteró el compromiso por parte de la oposición “a trabajar de forma seria para encontrar una fórmula que busque ayudar a las familias que hoy día más lo necesitan, que esto vaya asociado a una agenda social y de crear empleos y mejores sueldos. Hemos visto disposición del gobierno a tener ese trabajo”. Además, el legislador comentó que le planteó al secretario de Estado que “básicamente no vimos propuestas pro empleo, o sea, no hay una reforma tributaria que sea pro empleo, el mismo ministro nos dijo ‘estoy disponible a escuchar propuestas'”, añadiendo que también le solicitaron que “así como le vamos a pedir al mundo del emprendimiento, al mundo privado que ponga más recursos, exijámosle al sector público que funcione mejor también y que efectivamente tengamos más meritocracia, menos pitutos, menos operadores políticos”. El senador de la UDI, Juan Antonio Coloma- también miembro de la instancia- si bien valoró el encuentro con la autoridad, “me hubiera gustado harto más que hubiera habido un proceso pre legislativo y que hubiéramos podido conocer más en detalle las líneas de esta mega reforma”. “Me hubiera gustado que los primeros proyectos grandes del gobierno hubieran estado enfocados en resolver los problemas grandes que tenemos hoy día, que es básicamente el tema de la inflación y cómo nos anticipamos a una posible recesión que puede ocurrir en cualquier minuto en el mundo y que obviamente afecta la inversión y el empleo. Ahí están las prioridades claves y creo que este es el momento de actuar en esa línea”, complementó. En tanto su correligionario, el diputado Guillermo Ramírez, dijo que “personalmente, valoro mucho que el ministro en esta reunión haya despejado los fantasmas respecto a una tramitación exprés”. Esto, para evitar, a su juicio, un escenario similar al ocurrido con al reforma impulsada por la expresidente Michelle Bachelet, la cual señaló “recaudó muy poco y que causó mucho daño”. No obstante, el parlamentario gremialista manifestó que “lo que nos preocupa de lo que se nos presentó es lo siguiente: todos los organismos técnicos nacionales e internacionales dicen que el crecimiento en Chile en los próximos años va a ser muy malo. En particular, va a ser muy mala la inversión y esta lo que hace que se generen puestos de trabajo y que aumenten los salarios. Creemos de manera preliminar que lo que se nos presentó hoy día va a acentuar ese problema. No vemos verdaderos incentivos a la inversión y sí vemos un alza muy brusca en las tasas que va a afectar a la inversión”. Por su parte, el diputado RN, Frank Sauerbaum, afirmó que “nos vamos inquietos respecto de la reforma que se va a presentar porque no se hace cargo del escenario económico actual. Hoy día tenemos un escenario de recesión evidente, en los próximos años se proyecta un 0% de crecimiento, niveles de inflación que ahora en invierno van a llegar al 13% y que se ve un estancamiento en el mercado laboral. Obviamente, también vamos a coincidir con el gobierno en algunas materias que se anunciar, por ejemplo, el término de exenciones y elusión tributaria que ya veníamos conversando, propuesto por el exministro Briones y, por lo tanto, ahí vamos a tener seguramente una rápida tramitación”.

