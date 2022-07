c9b1695f7d

Claudio Orrego: "Si no tenemos más información y más análisis, vamos a estar persiguiendo el delito de manera ciega" El gobernador de la Región Metropolitana profundizó sobre el funcionamiento que tendrá el Observatorio de Delitos de la zona sur de la capital, apuntando que habrá especial atención en la coordinación entre los municipios, la policía y Fiscalía. Viernes 1 de julio 2022

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, entregó detalles sobre la creación del Observatorio de Delitos para la zona sur de la capital, el cual busca enfrentar la escalada de violencia delictual e inseguridad. En concreto, la autoridad comentó que “cuando nosotros asumimos gobierno regional, decidimos tener una vuelta con las cuatro fiscalías de la Región Metropolitana para conversar con ellas y saber cómo las podíamos ayudar en la labor que estaban realizando y estrechar vínculos”. En ese sentido, sostuvo que “en el caso de la Fiscalía Sur, el fiscal Héctor Barros lo primero que nos señaló es que ellos tenían un problema significativo en el término de análisis del fenómeno delictual. Hoy día la zona sur de Santiago es lejos la que más concentra homicidios en la Región Metropolitana, han tenido un aumento de 80% de homicidios, el 60% de los cuales son con armas de fuego. En consecuencia, esto ya no es solamente contar delitos y ver dónde se producen los hurtos o los robos, aquí tenemos probablemente la mayor concentración del delito más grave”. Además, afirmó que una de las problemáticas que señalaron las municipalidades afectadas para desarrollar precisamente un análisis delictual fue la falta de personal. “Cuando nosotros le planteamos esto al Consejo Regional, este es un proyecto que tiene varios componentes. Primero, un conjunto de analistas que van a ir a los municipios, vamos a poner un analista por municipio, con coordinadores que vamos a tener trabajando tanto en el Gobierno Regional como en Fiscalía y en las fundaciones. Entonces, el foco de este Observatorio va a ser recabar y analizar información en torno al crimen organizado, el uso de armas de fuego y especialmente el tema de los homicidios”. “Aquí se requiere coordinación intersectorial, el delito no reconoce fronteras comunales, el delito es intercomunal, requiere un enfoque de distintos actores y, además, el delito es cambiante, no es siempre el mismo fenómeno y, en consecuencia, el tener una mirada para un territorio grande, en este caso toda la zona sur de Santiago, donde nos vamos a estar reuniendo los actores de todos los municipios, más la Fiscalía y también una fundación que nos va a ayudar a procesar esto”, dijo. Desde esa perspectiva, el también militante de la DC apuntó que “es evidente que en materia de seguridad si no tenemos más información y más análisis, vamos a estar persiguiendo el delito de manera ciega. Aquí hay un fenómeno de crimen organizado que es nuevo en nuestro país, muchas veces con un gran poder de fuego, que tiene vínculos intercomunales y, mientras más información tengamos, mejor prevención podemos realizar y también podemos hacer una persecución más inteligente del delito por parte del Ministerio Público y las policías”. También señaló que “el Gobierno Regional Metropolitano ha invertido $73.000 millones de pesos en cuarteles, en vehículos, en cámaras de televigilancia, pórticos, iluminación pública ¿Cuánto hemos invertido en análisis? Cero ¿Cuánto hemos invertido en capacitación a los municipios? Cero. Creo que este proyecto viene a llenar un vacío. Hemos estado haciendo mucho, analizando poco y coordinándonos menos. Entonces, espero si este proyecto funciona podamos el día de mañana replicarlo a toda la región y, por qué no, al resto del país. En cuanto al anuncio del Ejecutivo de un proyecto para avanzar en la prohibición total de tenencia de armas- consideró que el foco sobre este tema es el “adecuado”. “Creo que una de las razones por las cuales se ha disparado la sensación de inseguridad en el país en general y en la región es el uso de armas de fuego en general y por menores de edad. Cómo se va a regular eso hay que escucharlo, no he visto todavía propuestas específicas, en general no soy demasiado amigo en este y otros temas de las prohibiciones absolutas porque al final generan problemas nuevos, pero sí creo en reformar el sistema de control de armas chileno”. Por otra parte, el gobernador Claudio Orrego se refirió a la recta final del proceso constituyente y la solicitud de expresidentes de la Democracia Cristiana de libertad de acción de cara al plebiscito de salida. “Es un tema bien complejo. Hasta ahora lo que he leído me genera dos grandes sensaciones. Una reafirmar esas ganas de aprobar en aquellas cosas que comparto, creo que son novedosas y que van en la dirección correcta, pero también preocupación por aquellas cosas que creo que no están bien enfocadas, ya sea porque no están en el nuevo texto o simplemente porque fueron modificadas y creo que pueden ser perjudiciales”, afirmó. Asimismo, dijo esperar que se produzca “un análisis importante, que se llegue a una postura mayoritaria, creo que es importante que los partidos se pronuncien, pero más que una caza de brujas es que tengamos un diálogo político respetuoso dentro del partido porque creo que hay distintas personas que tienen distintos argumentos. Yo al menos sigo pensando que más allá de todos los defectos y excesos que hubo en la Convención, que no comparto, este es un texto bien del siglo XXI, en el sentido de que incorpora temas que para mí son importantes en una democracia, especialmente la Latinoamericana, como los temas ambientales, paritario, participación, regionalismo y reconocimiento del Estado Plurinacional y el Estado social y democrático de derecho”.

