Entrevista Nacional Política Proceso Constituyente Bernardo Fontaine: “El presidente está dando por sentado que el Rechazo va ganando con mucho margen” El exconvencional de Vamos por Chile cuestionó un distanciamiento del mandatario con el proceso constituyente y afirmó que su postura es muy distinta "a la posición que había tenido el gobierno cuando se veía triunfando en el plebiscito". Natalia Palma Lunes 4 de julio 2022 16:26 hrs.

Tras la ceremonia de clausura de la Convención Constitucional en dependencias del ex Congreso Nacional, el ahora ex convencional de Vamos por Chile, Bernardo Fontaine, manifestó su desilusión respecto del proceso constituyente y reafirmó su postura de rechazar la nueva Carta Fundamental. En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, el economista sostuvo que “mi reacción es, por un lado, la emoción de haber terminado un trabajo, el agradecimiento enorme a toda la gente que me apoyó, que me entregó su cariño en este año tan duro, pero al mismo tiempo la desilusión de haber tenido la oportunidad de haber hecho una constitución que nos uniera a todos, que significara un progreso, un despegue social, económico y político para todos los chilenos”. Para Fontaine “hemos llegado a un texto que nos divide, que nos desune, que solamente está hecho por un sector de izquierda radical para ese sector de izquierda radical y que dejó fuera la iniciativas populares de la ciudadanía, dejó fuera la centroizquierda, dejó fuera la centroderecha. Por tanto, al final lo que vimos aquí es una constitución propuesta y una Convención que genera mucho conflicto, o sea, ni siquiera pudieron estar aquí los ex presidentes en un acto tan republicano”. “Toda la ciudadanía se debe ir informando. De hecho, uno ve que a medida que las personas se van informando más, las encuestas dan cuenta de eso, más rechazan esta constitución porque menos se sienten interpretados”, aseguró. Asimismo, cuestionó las declaraciones del presidente de la República, Gabriel Boric, quien expresó que “este proyecto de constitución y el plebiscito que se desarrollará el 4 de septiembre no es ni debe ser un juicio al gobierno”. Según el ex convencional “yo me sorprendí un poco de este esfuerzo ahora del presidente de distanciarse radicalmente de la nueva constitución. Me parece a mí que el Presidente está dando por sentado que el Rechazo va ganando con mucho margen, porque si no no se explica que haya venido apenas unos minutos de esta ceremonia, no haya estado la ceremonia completa, fue un tibio discurso, un distanciamiento total respecto del texto, muy distinto a la posición que había tenido el gobierno cuando se veía triunfando en el plebiscito”. “Entonces, la gran pregunta es ¿El Presidente Boric también está convencido como la mayoría de la ciudadanía que va a ganar el Rechazo?” apuntó. En cuanto a su rol de cara al plebiscito de salida del 4 de septiembre, comentó que “por estos meses me voy a dedicar a informar a la ciudadanía, a que se entere de las cosas buenas y las cosas malas, porque también hay cosas buenas que yo espero que sobrevivan en un nuevo esfuerzo constituyente y también demostrar a las personas que votar Apruebo es votar por el empantanamiento de Chile y que votar Rechazo es votar por la esperanza de una casa de todos que efectivamente nos una y nos cobije a todos sin distinción”. Recordemos que en marzo pasado el ex convencional Bernardo Fontaine protagonizó una polémica, luego que afirmara en conversación con Las Últimas Noticias que los trabajadores ya no serían “dueños de sus ahorros previsionales”. Esto, en medio de la discusión que se estaba llevando a cabo en ese entonces en la comisión de Derechos Fundamentales en materia de seguridad social, lo cual fue calificado como una mentira por parte de diversos integrantes de la Convención.

