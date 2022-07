Constituyentes evalúan trabajo de la Convención y propuesta de nueva constitución

6478cc3628

Durante un año 155 convencionales debatieron la propuesta de nueva constitución que se da a conocer este lunes en el Salón de Honor del Congreso Nacional en su sede de Santiago, documento que cuenta con una serie de articulado y que considera a Chile como un Estado social y democrático de derechos y además con un agregado que es único en todo el mundo que refiere al carácter medio ambiental de nuestro país. El trabajo de los convencionales fue evaluado por los mismos integrantes de la instancia que se disuelve al medio día de este 4 de julio, considerando elementos como la profundización de la democracia, la restitución del poder a la gente y el establecimiento de mecanismos claros para la participación ciudadana. El convencional Benito Baranda del colectivo Independientes no Neutrales, indicó que hoy “entregamos un texto constitucional que yo creo que va a hacer un bien enorme para Chile, un paso adelante para el desarrollo equitativo, en un país más justo sobre el cual hemos trabajado tantas y tantos por tantos años. Esta oportunidad era única para poder construir un país donde ya nadie más se quede atrás y empecemos a pensar en el bien mayor de Chile y no en el bien particular de cada uno”. Baranda agregó que “profundizamos la democracia, presentamos además un excelente catálogo de derechos que están bien protegidos y bien garantizados por el Estado y además repartimos el poder que era extremadamente necesario en Chile, potenciando principalmente a las regiones del país”. Por su parte, el convencional socialista César Valenzuela, comentó el significado que tiene la nueva constitución que se propone a la ciudadanía. Consultado por su participación en la campaña por el Apruebo, el ex dirigente estudiantil dijo que “cada uno tiene que hacer una evaluación de lo que hizo y de lo que propuso acá adentro y desde esa perspectiva yo y los convencionales socialistas estamos tranquilos de haber hecho un trabajo serio, responsable, de haber incidido en forma en una serie de materia que son importantes y desde esa perspectiva tengo la absoluta legitimidad para salir a la calle a pedir el voto para el Apruebo”. La convencional Malucha Pinto, también del colectivo Independientes no Neutrales, planteó que hoy se da a conocer “un texto contundente de normas que se potencian unas con otras. Es un sistema el que se está proponiendo a Chile que hay que entenderlo así, donde además las culturas, los patrimonios, los conocimientos son parte protagónica de este texto”. Respecto a las críticas que se han hecho al texto, la actriz subrayó que “todo es mejorable, la vida es mejorable. Sin embargo, hay una propuesta aquí muy sólida que se hizo en el tiempo que el poder constituido nos dio y nos exigió y cumplimos. Creo que es una constitución flexible, una constitución que abre las puertas a la participación ciudadana, que entrega herramientas directas para participación ciudadana como es la posibilidad que con un 10 por ciento del padrón electoral la propia ciudadanía proponga reformas constitucionales”. Mientras, el convencional comunista Hugo Gutiérrez, recordó a quienes desde antes del establecimiento de la entidad afirmaban que no podrían cumplir con el tiempo para presentar la propuesta constitucional al país. “Un profesor norteamericano, recuerdo con claridad, dijo ‘ustedes no van a poder hacer la constitución en un año con un quórum de 2/3, eso es imposible’. Y lo hicimos, con mucha voluntad, con mucho coraje, con mucha entrega”, precisó el abogado. Además, sostuvo que “nosotros el 6 de julio vamos a empezar a luchar por el Apruebo y no como otros que empezaron a correr ya con el caballo del Rechazo sin haber empezado la campaña. Me sumo a partir del 6 de julio como dice la ley que empieza la campaña. Ahí empiezo a hacer campaña yo por el Apruebo”. En un tono más crítico, el convencional Agustín Squella, Premio Nacional de Humanidades 2009, comentó que intentará ser lo más objetivo con los electores de su distrito respecto de los aspectos positivos y negativos que contiene la propuesta constitucional para que de esa forma voten informados en el plebiscito del 4 de septiembre. Además, dijo no querer sumarse a ningún grupo especial para promover una preferencia en especial. “Yo tengo horror a andar en manda, a andar en tribu. Yo me he acostumbrado a andar, no digo completamente solo ni huérfano, pero no en manada, no en tribu y creo que eso me va a volver a ocurrir y estoy disponible para eso porque en mi distrito habrá muchas personas que no quieren ser pastoreadas al Apruebo o al Rechazo”. Squella puntualizó que “hay tantas cosas que explicar, cosas a favor de la nueva constitución que creo que son muchas desde mi punto de vista, pero también aspectos de la misma que son contra. Hay pros y contras. Y la gente va a preguntar y uno como constituyente tendrá que ser objetivo, hasta donde pueda, para decir ‘mira, a mí estos son los pros, a mí estos son los contras’”. Imagen Agencia Aton

